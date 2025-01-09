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Онлайн-кинотеатр Wink запустил подписку в Белоруссии

Белорусский оператор ШПД и платного ТВ «Белтелеком» и российский онлайн-кинотеатр Wink (ООО «Рестрим Медиа» — совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) с 9 января 2025 г. запускают фирменную подписку для граждан соседней страны. Она дает доступ к библиотеке из 35 тыс. фильмов и сериалов в Wink, включая более 40 оригинальных проектов онлайн-кинотеатра, в том числе «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Фишер», «Балет», «Плакса», «Трудные подростки» и другие.

Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink, сказал: «Мы рады предложить поклонникам наших проектов в Беларуси постоянную подписку на Wink: они очень этого ждали, что мы знаем по обращениям и обратной связи. Нам известно, какой популярностью у соседей пользовался сериал “Слово пацана. Кровь на асфальте” и другие проекты. Сейчас у подписчиков появится безлимитный постоянный доступ в Wink, а премьеры нашего онлайн-кинотеатра теперь будут быстрее приходить к белорусским зрителям. Благодаря техническим решениям мы с партнерами “Белтелеком” гарантируем высокое качество картинки и звука. Wink продолжает переговоры о запуске подписок в других странах ближнего зарубежья».

Для повышения качества видео из Wink в Белоруссии будет применяться сеть доставки и кеширования контента (CDN). Благодаря этому хранилище видеоконтента располагается в соседней стране, ускоряя его загрузку и воспроизведение.

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облака

Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком» — телекоммуникационная компания с многолетней историей, персонал которой обеспечивает и развивает важные для государства, общества, частных и корпоративных клиентов технологии связи.

Бренд-портфель компании включает бренды «Белтелеком», которым представлена голосовая связь, передача данных, хостинг и ряд других услуг, а также byfly (высокоскоростной доступ в интернет), Zala (интерактивное, эфирное и интернет-телевидение), «Ясна» (пакеты услуг), «Яснае TV». Общее количество пользователей технологии GPON достигло 2,95 млн и уже более 2,53 млн зрителей смотрят Zala.

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