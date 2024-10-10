KION и «МТС Банк»: количество подписок на онлайн-кинотеатры выросло почти в два раза

Аналитики онлайн-кинотеатра KION и «МТС Банка» провели исследование рынка подписок на онлайн-сервисы в сентябре 2024 г. Лидерами по количеству покупок являются экосистемные подписки, а по росту – онлайн-кинотеатры. Для мужчин наиболее важно наличие конкретного контента, а для женщин – стоимость. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

По данным аналитиков «МТС Банка», количество подписок на онлайн-сервисы увеличилось за год на 78%. Наибольший рост в сентябре 2024 г. показали онлайн-кинотеатры – 98%, количество экосистемных подписок выросло на 77%, на музыкальных сервисах, наоборот, наблюдается снижение на 8% по сравнению с сентябрем 2023 г.

При этом большинство россиян предпочитает экосистемные подписки, они включают в себя сразу кинотеатры, музыкальные стриминговые сервисы и набор других привилегий. Их доля в сентябре 2024 г. составила 77%, на онлайн-кинотеатры приходится 21%, на музыкальные сервисы – всего 2%.

Аналитики считают, что будущее именно за экосистемными подписками – они предлагают сразу несколько сервисов ежедневного использования, а экономия от некоторых из них превышает стоимость подписки в несколько раз.

Средний чек на подписку на онлайн-сервисы, по данным «МТС Банка», за год не изменился и составил 300 руб. в сентябре 2024 г.

Также в опросе онлайн-кинотеатра KION россияне рассказали о том, какие развлекательные онлайн-сервисы они предпочитают. В топ самых популярных вошли онлайн-кинотеатры (самый популярный тип сервисов – их выбрало 80% опрошенных), сервисы для чтения книг (42%), музыкальные стриминги (41%), онлайн-игры (39%), образовательные сервисы (28%).

66% опрошенных подписаны на один-два развлекательных онлайн-сервиса, на три-четыре сервиса – 26% респондентов, на пять-семь – 5%, а на более восьми – 3%.

Мужчины самыми важными факторами при выборе подписки считают наличие на платформе определенного контента (70% опрошенных), доступность цены (66%), разнообразие контента (57%). Тогда как для женщин на первом месте – доступность цены (73% опрошенных), на втором – наличие конкретного контента (57%) и на третьем – удобство приложения и интерфейса (52%).

При этом самыми активными пользователями развлекательных онлайн-сервисов оказались респонденты в возрастной группе от 25 до 34 лет – среди них доля тех, кто пользуется ими каждый день, составила 71%.

Больше половины респондентов – 56% – пользуются развлекательными онлайн-сервисами каждый день. 34% – два-три раза в неделю, 6% – раз в неделю, 2% – реже одного раза в месяц и столько же – один-три раза в месяц.

Чаще всего для просмотра, прослушивания и прочтения контента респонденты используют мобильный телефон – этот вариант выбрали 77% опрошенных. Ноутбук или стационарный компьютер – 53%, а телевизор – 44%.

Исследование «МТС Банка» основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» во всех регионах России. Учитывались платежные операции в сентябре 2023-2024 гг. Опрос проведен онлайн-кинотеатром KION. В опросе приняли участие 2000 респондентов – мужчины и женщины в возрасте от 18 лет по всей России. В исследовании использовался метод онлайн-опроса.