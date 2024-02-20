«Триколор» и онлайн-кинотеатр Start запустили совместную подписку

«Триколор» и онлайн-кинотеатр Start запустили совместную подписку. Color+Start ― новое предложение «Триколор» для онлайн-просмотра. Подписка объединяет преимущества двух онлайн-кинотеатров с тысячами фильмов и сериалов. Для подключения доступно несколько тарифов — от одного месяца до года.

В объединенную подписку войдет порядка 2 тыс. единиц контента Start, в том числе сериалы из топ-10 самых популярных за 2023 г.: «Два холма», «Вампиры средней полосы». Весной также будет доступен сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кроме того, клиенты смогут смотреть 200+ каналов, тысячи фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра «Триколор Кино и ТВ».

Оформить подписку Color+Start можно на 1, 3, 6 и 12 месяцев. В честь запуска до 31 марта 2024 г. действуют скидки на длительные подписки. Например, экономия при оформлении подписки на год составит 34%.

«Мы отмечаем востребованность проектов Start у наших зрителей. В новой подписке объединили сильные стороны уже существующих: с одной стороны, огромное количество уникальных ТВ-каналов, в том числе собственного производства, с другой — оригинальный контент партнера. Мы хотим, чтобы у клиента была возможность проводить как можно больше времени в онлайн-кинотеатре за просмотром высококлассных фильмов, сериалов и ТВ-шоу», ― сказал руководитель маркетинга онлайн-кинотеатра «Триколор Кино и ТВ» Вадим Гречишкин.

«Триколор» сотрудничает с онлайн-кинотеатрами Start, Amediateka и Premier и регулярно расширяет новинками контентное предложение «Триколор Кино и ТВ».