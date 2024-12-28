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Первая в России медиаприставка для облачного гейминга стала доступна новосибирцам

МТС объявляет запуске первой в России специализированной игровой приставки для облачного гейминга МТС Fog Play. Консоль позволяет превратить любой телевизор в полноценный игровой центр, в котором доступно более 2000 компьютерных игр. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Операционная система приставки имеет специальный игровой режим и оптимизирована под облачный гейминг МТС Fog Play. Внутри консоли производительный чипсет Amlogic S905Y4 с 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ хранилища. В режиме гейминга поддерживается Full HD и 60 FPS, а геймпад позволяет играть на протяжении 6 часов.

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МТС
Первая в России медиаприставка для облачного гейминга стала доступна новосибирцам
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«Преимущество облачного гейминга в том, что пользователю не нужно тратить деньги на дорогое оборудование. Благодаря платформе геймер берет в аренду мощное «железо» у другого пользователя. Такой подход к видеоиграм сейчас популярен во всем мире. Мы рады, что у жителей Новосибирской области есть возможность идти в ногу со временем и получать самые интересные цифровые новинки. Наша игровая приставка позволит еще большему количеству людей получить доступ к главным игровым хитам», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Для качественного игрового опыта необходимо стабильное интернет подключение со скоростью от 30 Мбит/с и авторизация по номеру телефона в сервисе МТС Fog Play. В комплект входит приставка, беспроводной геймпад, пульт управления, адаптер питания и HDMI-кабель. Стоимость устройства 4990 руб.

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