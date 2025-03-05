Разделы

Веб-сервисы
|

Онлайн-кинотеатр Start сделал доступным просмотр своего контента в Telegram

Видеосервис тестирует специальное мини-приложение в Telegram, которое позволит аудитории смотреть фильмы и сериалы Start без дополнительных скачиваний и переходов на сайт. Кинобот даст возможность уже действующей аудитории онлайн-кинотеатра смотреть контент еще проще и удобнее, а также позволит привлечь новых подписчиков, благодаря легкости использования мини-приложения. Помимо просмотра контента в Telegram, кинобот также поможет пользователям быстро найти фильмы и сериалы по ключевым словам. Об этом CNews сообщили представители Start.

Чтобы воспользоваться киноботом достаточно перейти по ссылке, нажать «Смотреть», выбрать интересующий контент или написать в сообщении название нужного фильма или сериала. Задать поиск можно также по жанру, имени и фамилии любимого актера, режиссера, или году выхода фильма или сериала. Далее следует привычный путь пользователя онлайн-кинотеатра, однако без перехода на сайт: действующим подписчикам необходимо авторизоваться, а новые смогут зарегистрироваться и воспользоваться семидневным бесплатным периодом.

ГосЭДО: как работает цифровая система государственного документооборота. Инфографика
ИТ в госсекторе

Просмотр контента при этом осуществляется именно в Telegram, что не только удобно для зрителя, но и упрощает возможность делиться любимыми фильмами и сериалами с друзьями. Пользователям будет доступна вся библиотека Start, включая 150 originals, некоторые из которых доступны только на Start .

Александр Шашов, технический директор Start: «Для нас важно создать максимально комфортные и удобные условия просмотра контента для наших пользователей. Telegram – самая охватная интернет-площадка почти во всех возрастных категориях. Мы учитываем этот важный фактор в своей работе, поэтому мы создали специальное мини-приложение, которое будет всегда под рукой у пользователя и позволит смотреть фильмы и сериалы Start, не покидая Telegram, а также делиться контентом с друзьями».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Лужниках состоится ежегодный заплыв айтишников SWIMIT

Cloudflare без объяснения причин стал отключать от интернета пользователей редких браузеров. Жалобы полностью игнорируются

Как выбрать NGFW: 10 шагов – от идеи до внедрения

На «Госуслугах» появится цифровая «книга жалоб»

Экс-гендиректор российской «дочки» Google будет отвечать за ее долги. Арестовано личное имущество на 233 миллиона

Кражи аккаунтов в Telegram выросли на четверть

Конференции

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 умных телескопов для наблюдения за планетами

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще