Онлайн-кинотеатр Start сделал доступным просмотр своего контента в Telegram

Видеосервис тестирует специальное мини-приложение в Telegram, которое позволит аудитории смотреть фильмы и сериалы Start без дополнительных скачиваний и переходов на сайт. Кинобот даст возможность уже действующей аудитории онлайн-кинотеатра смотреть контент еще проще и удобнее, а также позволит привлечь новых подписчиков, благодаря легкости использования мини-приложения. Помимо просмотра контента в Telegram, кинобот также поможет пользователям быстро найти фильмы и сериалы по ключевым словам. Об этом CNews сообщили представители Start.

Чтобы воспользоваться киноботом достаточно перейти по ссылке, нажать «Смотреть», выбрать интересующий контент или написать в сообщении название нужного фильма или сериала. Задать поиск можно также по жанру, имени и фамилии любимого актера, режиссера, или году выхода фильма или сериала. Далее следует привычный путь пользователя онлайн-кинотеатра, однако без перехода на сайт: действующим подписчикам необходимо авторизоваться, а новые смогут зарегистрироваться и воспользоваться семидневным бесплатным периодом.

Просмотр контента при этом осуществляется именно в Telegram, что не только удобно для зрителя, но и упрощает возможность делиться любимыми фильмами и сериалами с друзьями. Пользователям будет доступна вся библиотека Start, включая 150 originals, некоторые из которых доступны только на Start .

Александр Шашов, технический директор Start: «Для нас важно создать максимально комфортные и удобные условия просмотра контента для наших пользователей. Telegram – самая охватная интернет-площадка почти во всех возрастных категориях. Мы учитываем этот важный фактор в своей работе, поэтому мы создали специальное мини-приложение, которое будет всегда под рукой у пользователя и позволит смотреть фильмы и сериалы Start, не покидая Telegram, а также делиться контентом с друзьями».