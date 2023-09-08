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Онлайн-кинотеатр «Иви» запустил функцию, которая поможет выбирать фильмы и сериалы на основе самых интересных моментов из них

Онлайн-кинотеатр «Иви» добавил в мобильное приложение и на SmartTV раздел «Поток» — уникальный и совершенно новый для стриминговых сервисов подход к выбору контента. «Поток» — это бесконечная лента с лучшими отрывками фильмов и сериалов: как новинок, так и нестареющих хитов.

Главная цель новой функции — решить проблему долгого и утомительного поиска интересного контента для просмотра. Большинство пользователей стриминговых сервисов тратит на это около получаса.

«Иви» собрал более 42 тыс. классных моментов из нашего каталога: не только при помощи талантливых и знающих контент людей, но и с использованием алгоритмов машинного обучения. Лента рекомендует пользователю самые интересные и цепляющие отрывки картин из каталога «Иви» и предлагает сразу перейти к просмотру: можно продолжить с этого момента или начать сначала. А если что-то заинтересовало, но не хочется смотреть прямо сейчас — можно добавить в «Избранное» или поделиться в социальных сетях и посмотреть потом.

«Поток» упрощает процесс поиска и выбора фильма или сериала и делает его легким и увлекательным. Достаточно просто листать короткие ролики и сразу переходить к просмотру того, что заинтересовало.

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Облака

Функция уже доступна для всех пользователей в мобильном приложении и для владельцев подписки на SmartTV.

Артем Лебедев, заместитель генерального директора по развитию продукта «Иви», сказал: «Мы попробовали «переупаковать» фильмы и сериалы на платформе «Иви» так, чтобы их поиск и выбор стал легким, доставлял удовольствие и позволял каждому человеку найти что-то ценное в каждом фильме или серии сериала, минуя утомительный процесс настройки фильтров, чтения описаний и просмотра трейлеров. «Иви» решил посмотреть в сторону классных моментов контента: «Поток» строится именно на них. Такого нет ни у кого на рынке онлайн-кинотеатров. Мы проделали невероятную работу с привлечением искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения — надеемся, наши пользователи получат большое удовольствие от «Потока», и процесс выбора контента станет легким, быстрым и приятным».

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