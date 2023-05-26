Борцы с пиратством отключили ЦОД, чтобы уничтожить один видеосервис. В офлайн ушло множество легальных сайтов

Разгром европейских пиратов

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) уничтожила один из крупнейших в Европе нелегальных видеосервисов, пишет TorrentFreak.

Правоохранительные органы 23 мая 2023 г. провели серию рейдов и обысков в различных частях страны – в Амстердаме, Алмере, Энсхеде, Гааге и Ден-Хелдере – в рамках расследования незаконной деятельности пиратских IPTV-сервисов и интернет-кинотеатров.

Одной из главных целей силовиков стал дата-центр, инфраструктура которого использовалась злоумышленниками. В ходе рейда, проведенного полицией, работа центра обработки данных была остановлена, арестовано четверо подозреваемых, изъяты принадлежащие им активы.

FIOD в разговоре с TorrentFreak подтвердила информацию о том, что все 1,2 тыс. серверов, размещенных в ЦОДе, были обесточены на время разбирательства.

Что известно о сервисе, дата-центре и подозреваемых

Правоохранительные органы не разглашают имена арестованных, бренд, под которым работал пиратский сервис, а также название дата-центра, подвергшегося рейду.

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Известно, что сервис за ежемесячную плату в размере 10 евро (сопоставима со стоимостью подписки на Netflix) предоставлял клиентам доступ к 10 тыс. телевизионных каналов, а также 15 тыс. фильмов и сериалов, представленных в популярных интернет-кинотеатрах, таких как Disney+ и Netflix.

Помимо работы с физическими лицами, сервис перепродавал свои услуги более мелким провайдерам цифрового телевидения IPTV и пиратским онлайн-кинотеатрам для дальнейшего распространения контента. Всего, по информации Европола, аудитория сервиса насчитывала свыше 1 млн пользователей по всей Европе.

Однако, по сообщению TorrentFreak, имеющиеся в публичном доступе сведения указывают на то, что нелегальная деятельность осуществлялась на базе ЦОДа GLOBE DataCenter. Косвенно это подтверждается текущей недоступностью официального сайта компании-оператора GLOBE DataCenter BV, управляющей им.

Пострадал легальный бизнес

Как отмечает источник, операции правоохранительных органов по пресечению деятельности пиратских сервисов не являются чем-то необычным для европейского пространства, однако рейды, по результатам которых коммерческий дата-центр целиком прекращает свою работу, пускай и временно, – большая редкость.

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Анализ IP-адресов, принадлежащих GLOBE Datacenter и связанных с ними доменных имен, показывает, что многие из них так или иначе могут быть действительно связаны с сервисами IPTV и онлайн-кинотеатрами. TorrentFreak, в частности, упоминает следующие интернет-адреса: nextiptv.org, iptvextrema.com, mercuryiptv.

Помимо потенциальных реселлеров пиратского контента, дата-центр также предоставлял свои вычислительные ресурсы легальным бизнес-структурам, в том числе небольшому хостинг-провайдеру, обслуживавшему несколько десятков клиентов. На его площадке, в частности, были размещены сайты салона педикюра, практикующего дантиста, компаний по прокату спецтехники и аренде курортной недвижимости, магазина семян цветущих растений. Интернет-страницы этих организаций и частных предпринимателей недоступны в Сети с момента начала антипиратской операции.

Предложено считать сопутствующим ущербом

Представитель FIOD в разговоре с TorrentFreak поначалу утверждал, что оперативные мероприятия не должны были отразиться на законопослушных клиентах GLOBE DataCenter, но затем, выслушав журналистов, предложил им оказать содействие полиции, составив список невинно пострадавших.

Предпринимая столь жесткие меры в отношении дата-центра правоохранительные органы исходили из представления о том, что его инфраструктура используется преимущественно пиратским сервисом и лишь незначительный объем потребляемых ресурсов приходится на долю легитимных клиентов, а значит сопутствующий ущерб будет минимальным.

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По версии полиции, хостинг-провайдер, обслуживающий затронутые остановкой работы ЦОДа, управлялся одним из сотрудников GLOBE DataCenter, который входит в число подозреваемых по пиратскому делу.

В FIOD утверждают, что серверы, на которых хранятся данные клиентов хостинг-провайдера не изымали и их сохранности ничего не угрожают. Полицейские также утверждают, что власти «делают все возможное», чтоб вернуть доступ клиентам к принадлежащим им данным.