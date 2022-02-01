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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Русский язык День русского языка 6 июня



01.02.2022 Банк «Русский стандарт» реализовал возможность приема Mastercard на смартфоне через решение SoftPOS с введением PIN-кода
15.12.2021 Нейросеть ruDALL-E, которая генерирует изображения по описанию на русском языке, стала доступна на платформе ML Space
02.12.2021 X-Com помогла расширить парк компьютеров Государственному институту русского языка
02.12.2021 «Яндекс» добавил в поиск переводы англоязычных веб-страниц
16.11.2021 Платежи через Apple Pay стали доступны держателям карт «Мир» банка «Русский стандарт»
02.11.2021 «Сбер» создал мультимодальную нейросеть, которая генерирует картинки по описанию на русском языке
20.10.2021 Экзамены для сертификации Microsoft теперь доступны на русском языке
16.09.2021 Над банками всего мира нависла угроза от амбициозного хакерского ПО «русского» происхождения
16.07.2021 «Яндекс» создал автоматический перевод видеороликов на русский язык. Аналогов в мире нет
10.05.2021 Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть
27.01.2021 Банк «Русский стандарт» реализовал возможность приема карт «Мир» на смартфоне через решение SoftPOS
19.01.2021 Банк «Русский стандарт»: через СБП клиенты чаще переводят небольшие суммы
15.01.2021 Банк «Русский стандарт» внедрил технологию Smart ID Engine
11.01.2021 Клиентам «Русского стандарта» стало доступно онлайн-оформление цифровой кредитной карты
04.01.2021 Group-IB проверила итоги голосования по распределению главного приза в новогоднем розыгрыше «Русского лото»
31.12.2020 Group-IB проверит итоги голосования по распределению главного приза в новогоднем розыгрыше «Русского лото»
Когда покупка новой СХД может оказаться выгоднее обновления старой
02.12.2020 Банк «Русский стандарт» выпустил обновленный мобильный банк RSB Mobile
19.10.2020 Украденные в США сканы паспортов и данные кредиток нашлись на «русском» хакерском форуме
15.10.2020 Netflix начал работать в России. Цены колоссально отличаются от европейских
06.10.2020 «Корус консалтинг» автоматизировала продажи для ассоциации «Русский свет»
15.09.2020 Топ-10 обучающих приложений для школьников: выбор ZOOM
02.09.2020 К концу 2020 г. заработает Netflix на русском языке. Цены
20.08.2020 Банк Русский Стандарт: набирает обороты оплата покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей
19.08.2020 Банк Русский Стандарт: количество покупок в интернете в первом полугодии 2020 г. выросло в три раза
03.08.2020 Вышло обновление мобильного банка «Русского стандарта»
29.07.2020 Банк «Русский Стандарт» внедрил технологию бесконтактного заказа и оплаты в ресторанах
07.07.2020 Банк «Русский Стандарт» подключился к «Цифровому профилю» при поддержке ассоциации «Финтех»
21.05.2020 «Русская механика» строит экосистему на базе SAP
16.04.2020 Агрохолдинг «Русское поле» внедряет систему управления Morigan.Lean
30.03.2020 Банк Русский Стандарт и Mastercard запустил проект по автозамене реквизитов перевыпущенной карты
04.03.2020 Cloud4Y перевела в облако ИТ-инфраструктуру компании «Русская кожа»
02.03.2020 Банк «Русский стандарт» запустил мгновенный возврат средств через СБП при отмене покупки
20.02.2020 «Русская кожа» внедрила ERP- и CRM-системы при финансовой поддержке ФРП
11.02.2020 «Ростелеком» и банк «Русский стандарт» запустили оплату по биометрии в кофейнях CoffeeBean
07.02.2020 ТКП, банк «Русский стандарт» и Diners Club запускают решение для управления командировочными расходами
05.02.2020 Сенатор попросил миллионы рублей на Госпочту, которая уже есть в «Госуслугах»
13.01.2020 Банк «Русский стандарт» подключил для владельцев карт Mastercard сервис «Кошелек Pay»
18.12.2019 Как автоматизировать деловые контакты и не дать заказчикам уйти к конкурентам
04.12.2019 Банк «Русский стандарт» выпустил обновленную версию мобильного приложения

Публикаций - 5146, упоминаний - 5859

Русский язык упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-СофтКлаб - SoftClub 1102 228
Microsoft Corporation 22476 202
Новый диск 903 201
6025 196
Акелла 847 179
Yandex - Яндекс 5002 156
1С-Битрикс - Bitrix 440 155
1С-ИжТиСи 5415 144
Google LLC 10316 142
Бука - Buka Entertaiment 472 125
Apple Inc 10673 119
РНТ - Русские Навигационные Технологии 124 101
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8769 96
АвтоТрекер 98 87
Samsung Electronics 9325 85
Meta Platforms - Facebook 4262 84
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 733 80
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 68
Intel Corporation 11251 63
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1109 60
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3877 59
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 219 57
Oracle Corporation 6026 56
Promt - Промт 266 54
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2046 48
Capcom 276 47
VK - Mail.ru Group 3049 46
Twitter 2483 44
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5426 44
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6462 44
Nvidia Corp 3115 44
Sony 6141 42
LG Electronics 3369 40
IBM - International Business Machines Corp 8934 38
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8471 38
2K Games 208 36
Square Enix 198 34
SAP SE 4580 33
Paragon Software Group - PSG 326 33
Программный продукт ГК 3951 33
Русский стандарт Банк 369 164
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1709 46
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5191 45
Visa International 1802 34
Лента - Сеть розничной торговли 881 32
Warner Bros. International Television Distribution 265 28
Square 186 26
Warner 422 24
Открытие ФК 2657 21
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 641 20
American Express - Amex 309 18
Walt Disney Company 556 18
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 913 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2113 16
Газпром ПАО 1000 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1639 15
Связной ГК 1177 14
Альфа-Банк 1470 14
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1021 13
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 13
Почта России ПАО 1853 12
X5 Group 708 12
Евросеть 1393 12
Diners Club International - платёжная система 79 12
АТАК - сеть магазинов 2946 12
РЖД - Российские железные дороги 1457 12
Роснефть НК 433 11
ПСБ - Промсвязьбанк 672 10
РВК - Российская венчурная компания 529 10
ivi - Онлайн-кинотеатр 289 10
ИСК - Ижевская строительная компания 1058 9
eBay Inc 1576 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 8
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 369 8
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 75 8
НСПК - Национальная система платежных карт 395 8
Точка 1734 7
Аэрофлот 646 7
Мегаполис ТК 151 7
Правительство РФ 8171 84
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13109 66
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 64
Президент Российской Федерации 3713 51
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3257 45
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2208 32
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2715 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2072 26
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2158 25
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 24
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1112 24
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2198 23
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1569 19
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 754 18
Правительство Москвы 1629 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2549 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2333 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1472 16
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1019 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1894 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 11
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1450 11
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 552 10
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1342 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1077 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1071 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1241 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1321 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2383 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2141 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 270 7
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 224 7
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 366 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1570 7
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 514 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 23
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 20
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2364 19
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 214 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 6
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 20 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 4
ЛДПР 98 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2512 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 174 4
Демократическая политическая партия США 91 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 39 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 3
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 293 3
Руссофт - Russoft 375 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 209 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 2
ASF - Apache Software Foundation 98 2
Creative Commons - некоммерческая организация 37 2
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 2
Аль-Каида - террористическая организация 53 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
ГИС-Ассоциация 231 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 26 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 1
CПPФ - Союз потребителей Российской Федерации 7 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 224 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 45831 317
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11488 229
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19520 200
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29995 199
Website - Вебсайт 9248 198
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12979 172
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1226 169
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1551 165
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9309 163
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 930 156
NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки 146 136
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10924 136
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10519 130
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6436 126
Сервер - Серверные платформы 10468 113
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3152 108
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6471 87
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5270 87
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8874 82
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6938 81
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4425 80
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3394 79
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4197 68
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9632 68
Мобильное приложение - Mobile app 4907 64
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5434 56
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5311 54
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5417 53
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5641 53
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2218 52
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4256 51
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2544 50
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3009 49
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 1015 48
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 8780 48
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3859 46
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1395 46
WMA - Windows Media Audio 938 46
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 3977 45
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2251 44
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 327
Google Android 11952 268
Microsoft Windows 10 11643 197
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2876 196
Apple iOS 6419 189
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1423 171
Microsoft Office Excel 812 160
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 249 156
Adobe Photoshop 667 152
Nintendo Wii - игровая консоль 749 150
Sony Playstation Portable - Sony PSP 647 145
Nintendo DS - игровая консоль 327 137
Apple iPhone - серия смартфонов 6240 100
Apple - App Store 2434 98
Linux OS 7656 89
Google Play - Google Store - Android Market 2731 84
Microsoft Office 3239 70
Apple Mac - Apple Macintosh 2653 62
Microsoft Windows XP 2386 56
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1586 56
Apple iPad 3657 50
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 49
Oracle Java - язык программирования 2550 45
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2286 42
Google YouTube - Видеохостинг 2275 41
Apple macOS 1448 38
Microsoft Windows 7 1779 36
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2888 34
Apple macOS X - Rhapsody 1493 34
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 34
Nokia Symbian OS 1388 31
Microsoft Windows Phone OS 1546 30
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 316 30
Microsoft Outlook 1240 29
Apple Safari - Браузер 743 28
Microsoft Skype 1937 28
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1734 28
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 122 28
VK - Mail.ru Одноклассники 1222 27
Apple iPod Touch 721 27
Нечаев Иван 60 48
Исанин Антон 9311 34
Путин Владимир 2539 33
Левашов Александр 88 24
Емельянова Инна 21 18
Медведев Дмитрий 1603 14
Сергеев Иван 71 14
Глазачев Иван 27 12
Jobs Steve - Джобс Стив 996 10
Ширшов Павел 76 9
Созонов Алексей 12 9
Бикмаев Эльдар 9 9
Ксенин Алекс 311 8
Сергунина Наталья 219 8
Малафеев Андрей 51 7
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 7
Лаптева Марина 114 7
Мельникова Анастасия 196 7
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 7
Чуб Александр 39 7
Истомин Максим 26 6
Шойгу Сергей 84 6
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 35 6
Шариков Сергей 48 6
Тихомиров Борис 11 6
Воробьев Андрей 149 6
Чернышенко Дмитрий 319 6
Сатовский Борис 8 5
Клинаичев Андрей 30 5
Мишустин Михаил 373 5
Овчинников Борис 128 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 5
Ананьев Дмитрий 70 5
Липич Григорий 65 5
Королюк Алексей 86 5
Гордеева Анна 36 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 4
Белоусов Сергей 233 4
Касперская Наталья 248 4
Наумов Максим 89 4
Россия - РФ - Российская федерация 108032 1640
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11780 879
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33791 525
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45774 404
Германия - Федеративная Республика 8849 348
Франция - Французская Республика 5638 314
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13434 283
Испания - Королевство 2901 244
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13799 221
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12506 192
Италия - Итальянская Республика 3296 188
Украина 6194 185
Европа 12132 182
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12403 167
Япония 10019 159
Португалия - Португальская Республика 785 120
Земля - планета Солнечной системы 7381 103
Польша - Республика 1556 97
Южная Корея - Республика 4341 84
Беларусь - Белоруссия 3512 69
Турция - Турецкая республика 1704 67
Казахстан - Республика 4458 67
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2060 65
Азия - Азиатский регион 3794 59
Индия - Республика 4257 49
Чехия - Чешская Республика 1051 48
Америка 2009 45
Европа Восточная 2924 43
Нидерланды 2189 42
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5438 42
Африка - Африканский регион 2841 41
США - Нью-Йорк 2612 40
Финляндия - Финляндская Республика 1791 40
Швеция - Королевство 2057 40
Ближний Восток 2547 40
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 38
Израиль 1756 37
Греция - Греческая Республика 741 37
Америка Северная 2648 36
Великобритания - Лондон 2030 36
Английский язык 746 239
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8062 104
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 18371 74
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2461 74
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12593 71
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18163 62
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2732 56
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 14965 40
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4257 38
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 17259 35
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 35
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 34
Образование - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7686 33
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2604 28
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 359 26
Образование в России 452 24
Мошенничество - Махинации 2058 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3983 23
Эргономика 793 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2180 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3298 16
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2404 16
НДС - Налог на добавленную стоимость 1160 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2055 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2570 14
Экономический эффект 692 14
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1519 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1137 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2519 13
Холодная война между США и СССР 169 12
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1933 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1522 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1656 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1853 12
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1632 11
Человеческий фактор 1075 11
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 596 11
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 804 11
Латинский алфавит 33 10
ящик Пандоры 45 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 38
CNews - ZOOM.CNews 1555 34
Wikipedia - Википедия 411 19
CNews RND - R&D.CNews 2112 18
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2265 17
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 14
CNews Bugtrack 18 13
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 350 11
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 11
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 10
Thomson Reuters - Рейтер 5731 10
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 327 9
Ведомости 367 9
The Verge - Издание 482 9
Известия ИД 305 7
РИА Новости 766 7
Bloomberg 1009 6
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 6
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 6
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 6
ZDnet 584 5
Коммерсантъ - Издательский дом 884 5
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 265 4
91Mobiles 561 4
Phys.org 972 4
TechCrunch - TechCrunch Awards 1151 4
VOA - Voice of America - Голос Америки 28 4
Nature 769 4
Forbes - Форбс 590 4
Прайм - Агентство экономической информации 694 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 58 3
BleepingComputer - Издание 157 3
Android Authority 37 3
Tom’s Hardware 126 3
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 119 3
Рен ТВ - телеканал 57 3
Reddit 221 3
Wired - Издание 217 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3475 183
Gartner 3301 17
IDC - International Data Corporation 4666 12
500 Startups 4447 10
PCMark 103 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 755 5
IBM Research 107 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 5
Forrester Research 810 4
Gartner Dataquest 340 3
Datamonitor 83 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 2
SANS Institute 83 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 18 2
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 2
comScore 354 2
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eMarketer 200 2
Медиалогия 48 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 2
Cinebench 24 2
Markets&Markets Research 97 1
AdIndex 3 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 10 1
Mobile Research Group 65 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
Fortune Global 500 280 1
Венчурный барометр 2 1
Computer Economics 32 1
Berg Insight 19 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 84 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
SmartMarketing 73 1
Gartner - AMR Research 48 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 106 1
TNS Kantar 3 1
Mercury Research 61 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 6989 24
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1168 22
РАН - Российская академия наук 1387 15
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 14
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 229 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 565 9
Skyeng - Образовательные технологии 60 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 440 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 817 6
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 617 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 353 4
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 63 4
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 42 4
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 4
ИРИ - Институт развития интернета 96 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 3
Ланит Сетевая академия - учебный центр 39 3
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 3
РГБ - Российская государственная библиотека 86 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 3
Сириус - Образовательный центр 125 3
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 34 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 3
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 3
University of Oxford - Оксфордский университет 188 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 373 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 80 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 47 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 93 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 210 2
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 297 2
100+ Forum Russia 9971 30
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 9
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