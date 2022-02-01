Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Русский язык День русского языка 6 июня
Публикаций - 5146, упоминаний - 5859
Русский язык упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нечаев Иван 60 48
|Исанин Антон 9311 34
|Путин Владимир 2539 33
|Левашов Александр 88 24
|Емельянова Инна 21 18
|Медведев Дмитрий 1603 14
|Сергеев Иван 71 14
|Глазачев Иван 27 12
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 10
|Ширшов Павел 76 9
|Созонов Алексей 12 9
|Бикмаев Эльдар 9 9
|Ксенин Алекс 311 8
|Сергунина Наталья 219 8
|Малафеев Андрей 51 7
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 7
|Лаптева Марина 114 7
|Мельникова Анастасия 196 7
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 7
|Чуб Александр 39 7
|Истомин Максим 26 6
|Шойгу Сергей 84 6
|Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 35 6
|Шариков Сергей 48 6
|Тихомиров Борис 11 6
|Воробьев Андрей 149 6
|Чернышенко Дмитрий 319 6
|Сатовский Борис 8 5
|Клинаичев Андрей 30 5
|Мишустин Михаил 373 5
|Овчинников Борис 128 5
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 5
|Ананьев Дмитрий 70 5
|Липич Григорий 65 5
|Королюк Алексей 86 5
|Гордеева Анна 36 4
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 4
|Белоусов Сергей 233 4
|Касперская Наталья 248 4
|Наумов Максим 89 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru