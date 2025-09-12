Разделы

Банк «Русский Стандарт»: 19% составляет доля онлайн-чатов с активным использованием языка символов

«Русский Стандарт» изучил особенности использования россиянами языка эмодзи в чатах онлайн-сервисов банка. Символом-лидером этим летом стал «класс». Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт»

Современный онлайн-язык символов – легкое и понятное средство, дополняющее любую коммуникацию. Согласно ежегодной статистике банка, в чатах онлайн-сервисов «Русского Стандарта» стабильно растет доля диалогов клиентов, где они особенно активно используют эмодзи. Так, летом 2025 г. показатель вырос до 19% с 17% в июне-августе 2024 г.

По данным банка «Русский Стандарт», топ-5 самых часто встречающихся символов при онлайн-общении клиента с банком летом 2025 г. выглядит следующим образом: «класс»; «рукопожатие»; «прошу» / «спасибо»; «улыбка»; «ок».

Как показала статистика, женщины лидируют по числу диалогов с активным использованием языка идеограмм летом 2025 г. На них приходится 53% таких диалогов, а на мужчин оставшиеся 47%.

И сами сотрудники банка все чаще используют язык символов в общении с клиентами, а также чат-бот в онлайн-сервисах «Русского Стандарта». В числе основных преимуществ эмодзи – упрощение общения благодаря использованию эффективного инструмента невербального общения.

Методология: в рамках исследования были изучены самые популярные эмодзи, которые чаще всего использовали клиенты при общении онлайн-сервисах банка «Русский Стандарт» с летом 2025 и 2024 гг.

