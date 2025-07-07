«Русский Свет» и Novo BI начинают цифровую трансформацию процессов планирования и логистики

Федеральный дистрибьютор электротехники «Русский Свет» объявил о старте масштабного проекта по внедрению системы Novo Forecast Enterprise по цифровизации прогнозирования спроса и управления цепочками поставок. Решение, разработанное компанией Novo BI, позволит трансформировать ключевые бизнес-процессы компании. Логистическая сеть компании представлена 7 крупными распределительными центрами класса А+, в том числе крупнейшим в России складом электротехники площадью 35 тыс. кв.м. Для дальнейшего роста бизнеса и масштабирования дистрибуции компания активно внедряет современные технологии управления.

«Мы достигли момента, когда традиционные методы планирования перестали справляться с нашими объемами и сложной логистикой. У нас 140 филиалов и миллион товарных позиций. Нам нужна система, способная оцифровать процессы, минимизируя влияние человеческого фактора. Мы искали технологического партнера, который осуществляет цифровую трансформацию бизнес-процессов и обучает сотрудников», — отметил Алексей Александров, руководитель департамента анализа, прогнозирования и планирования компании «Русский Свет».

Компания предъявила высокие технологические требования к выбору системы и поставщика. Наиболее важными запросами стали применение технологии ML и возможность ежедневного пересчёта планов и заказов поставок по цепи на основе корректировок в оперативном плане продаж.

Внедрение Novo Forecast Enterprise направлено на решение нескольких стратегических задач: повышение точности прогнозов спроса на основе алгоритмов машинного обучения; цифровизацию рутинных процессов; сквозную интеграцию данных на всех уровнях принятия решений – продажи, маркетинг, логистика; сокращение времени на согласование планов.

В результате внедрения решения «Русский Свет» планирует сократить срок оборачиваемости товаров на 20%.

«Сегодня бизнес работает в условиях высокой неопределённости, и одной из ключевых зон риска становятся цепочки поставок. Ошибки в управлении ими напрямую отражаются на эффективности операционной деятельности, конкурентоспособности и финансовых результатах компаний. Одни компании вынужденно накапливают избыточные запасы, другие — теряют продажи из-за дефицита ключевых товарных позиций. В этой ситуации управление поставками перестаёт быть функцией поддержки — это уже стратегическая задача. Без прозрачности, точных данных и современных цифровых инструментов контролировать запасы становится практически невозможно. Бизнесу нужны системы, способные агрегировать разрозненные данные, прогнозировать спрос, адаптироваться к колебаниям рынка», – сказал Евгений Непейвода, генеральный директор компании Novo BI.