Банк «Русский Стандарт» и фирма «1С»: B2B-операции через СБП теперь доступны в «1С»

Банк «Русский Стандарт» и фирма «1С» расширяют возможности для бизнеса с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Теперь компании-клиенты банка по РКО (рассчетно-кассовое обслуживание) с подключенным функционалом B2B в программе «1С» могут принимать оплату от любых компаний с использованием СБП.

Сервис B2B-переводов через СБП дает возможность компаниям и предпринимателям осуществлять безналичные переводы между собой с помощью платежной ссылки или QR-кода. Такой подход ускоряет взаиморасчеты, сокращает кассовые разрывы и повышает оборот средств.

Технология достаточно проста – продавец формирует счет в «1С» и сразу получает готовую ссылку для оплаты через СБП. Клиент открывает ее и оплачивает счет прямо через интернет-банк или мобильное приложение банка. Деньги поступают на расчетный счет продавца, а информация о платеже автоматически отражается в «1С». Таким образом бухгалтерия видит оплату сразу, и компания может немедленно отгрузить товар или оказать услугу без задержек. Платежная ссылка или QR-код уже содержат сумму и назначение платежа, их можно отправить клиенту по email или SMS.

Самим компаниям сервис дает ряд преимуществ: выгодные тарифы на переводы между компаниями; платеж автоматически отражается в «1С», без ошибок и ручной работы; круглосуточная доступность – 24/7/365, включая выходные и праздники; точность зачисления, где ошибка в реквизитах исключена. А также – интеграция с основными продуктами «1С», включая бухгалтерский и управленческий учет, которая упрощает работу компаний и позволяет видеть платежи сразу в учете.

Сервис B2B-переводов через СБП особенно актуален для сфер, где важна скорость и прозрачность расчетов: торговля, производство, логистика, услуги, строительство, ИТ и стартапы.

С банком «Русский Стандарт» фирма «1С» работает по проекту СБП с 2023 г. Ранее был запущен сервис C2B для приема платежей от физических лиц, а теперь расширены возможности для бизнеса (B2B), которые уже доступны клиентам.

«B2B-операции через СБП в «1С» уже доступны для клиентов и позволяют проводить расчёты быстро, удобно и безопасно. Компании экономят время, исключают ошибки и могут оперативно управлять своими финансами, – отметила Людмила Голицына, руководитель отделения разработки и эксплуатации сервисов фирмы «1С».