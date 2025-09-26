Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183703
ИКТ 14282
Организации 11096
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26267
Персоны 78928
География 2960
Статьи 1561
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2726
Мероприятия 873

Голицына Людмила


УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 Банк «Русский Стандарт» и фирма «1С»: B2B-операции через СБП теперь доступны в «1С» 1
26.03.2024 «Тинькофф» подключил прием быстрых платежей в «1С» 1
14.08.2023 Банк «Русский стандарт» подключил прием оплаты по СБП в «1С» 1
22.10.2019 Фирма «1С» наградила победителей конкурса лучших пользователей 1С:ИТС 1
16.10.2017 «1С» наградила лучших пользователей ИС «1С:ИТС» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Голицына Людмила и организации, системы, технологии, персоны:

8755 4
Лидер софт - Лидер софт – ВЦ 2 1
Мистер Чек 1 1
Arsansoft - Арсансофт 1 1
Русский стандарт Банк 462 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1314 1
Дворец культуры имени Якова Ухсая 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3074 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1388 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14829 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1394 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3509 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71001 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25220 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8804 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7108 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1907 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3069 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12774 2
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 101 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11977 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1592 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5277 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5512 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6024 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3560 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4392 1
Бухгалтерия - Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета - Бухгалтерский и налоговый учет в бюджетных учреждениях 19 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 462 2
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 49 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2388 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 765 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 976 2
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 60 2
НСПК - СБПэй 47 1
1С:Розница 104 1
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 61 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 56 1
Токарева Алена 1 1
Купрюхин Константин 1 1
Деникова Наталья 1 1
Суворова Тамара 1 1
Третьякова Марина 1 1
Оленева Екатерина 1 1
Самирханова Надия 1 1
Бастракова Дарья 1 1
Маликова Юлия 1 1
Мандракова Марина 1 1
Анисимова Татьяна 2 1
Козлов Илья 8 1
Ковалевская Евгения 1 1
Белов Владислав 1 1
Золотов Константин 1 1
Сысоев Дмитрий 9 1
Демина Марина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153567 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2381 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4201 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2147 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45085 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 972 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 628 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1190 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 935 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1567 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1664 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 764 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1542 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3198 1
Россия - СФО - Новосибирск 4565 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 220 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 180 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 299 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 621 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 432 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 503 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3304 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18290 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 334 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 481 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 545 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 262 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 270 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14733 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6262 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50421 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6543 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 629 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11306 1
Металлы - Золото - Gold 1184 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6232 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3150 1
Металлы - Серебро - Silver 789 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11555 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386309, в очереди разбора - 730014.
Создано именных указателей - 183703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще