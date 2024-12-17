Козлов Илья
Козлов Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 3
|1С 8213 2
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
|Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
|Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
|Дворец культуры имени Якова Ухсая 2 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
|КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
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