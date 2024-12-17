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Индексная книга (каталог) CNews*
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Козлов Илья



17.12.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
09.12.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
20.08.2024 Sitronics Group обновила «Платформу управления вычислительным комплексом» 1
15.03.2024 Sitronics Group обновила свою платформу виртуализации 1
29.09.2023 «Первый бит» разработал инструмент сценарного моделирования для повышения эффективности бюджетного планирования 1
13.07.2023 Sitronics Group и «Аквариус» провели успешное тестирование продуктов на совместимость 1
16.10.2017 «1С» наградила лучших пользователей ИС «1С:ИТС» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Козлов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 3
8213 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Дворец культуры имени Якова Ухсая 2 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 111 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 509 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1123 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 176 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1387 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Smart Technologies - Aquarius - AquaServer - серия серверов 52 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Ситроникс - Sitronics Платформа виртуализации 4 1
Linux OS 9937 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 45 1
Нурутдинов Султан 5 2
Попов Сергей 135 2
Жабровец Владимир 2 2
Бердяев Дмитрий 2 2
Шернек Ольга 10 1
Деникова Наталья 1 1
Алексеев Виктор 4 1
Купрюхин Константин 1 1
Ковалевская Евгения 1 1
Анисимова Татьяна 2 1
Мандракова Марина 1 1
Токарева Алена 1 1
Третьякова Марина 1 1
Оленева Екатерина 1 1
Голицына Людмила 4 1
Сысоев Дмитрий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 216 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 166 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 289 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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