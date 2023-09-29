«Первый бит» разработал инструмент сценарного моделирования для повышения эффективности бюджетного планирования

Международная ИТ-компания «Первый бит» разработала уникальный инструмент сценарного моделирования – векторную бюджетную модель (VBM), которая на основе точных прогнозов и оценок искусственного интеллекта поможет бизнесу повысить эффективность бюджетного планирования.

Как заявили в компании, разработка позволит организациям не только существенно сократить время перерасчета бюджета, но и достичь целевых финансовых показателей с высокой степенью точности прогнозирования. VBM использует несколько инструментов моделирования, такие как обратный и прямой расчеты, анализ на чувствительность и факторный анализ.

«Мы попытались обогатить возможности платформы «1С», внедрив в нее инструментарий машинного обучения, для решения нашими клиентами задач, связанных с бюджетированием. Применение VBM позволит улучшить финансовые процессы, увидеть и сравнить несколько сценариев планирования, спрогнозировать эффективность и избежать возможных рисков», – сказал менеджер продукта, эксперт компании «Первый бит» Илья Козлов.

Среди основных преимуществ модели разработчики особенно выделяют скорость расчетов. Например, рассчитать необходимый уровень цен на товары или услуги в заданный период времени для получения компанией желаемой прибыли VBM сможет буквально за считанные секунды. По сравнению с «традиционными» алгоритмами расчетов бюджетных моделей она увеличивается в десятки (иногда сотни) раз благодаря использованию алгоритмов машинного обучения – нейронных сетей, линейной и полиномиальной регрессии. Есть и другие особенности уникальной разработки: адаптивный подход без необходимости изменения привычной для компании модели финансовых расчетов и простота настройки.

На разработку «Первого бита» обратили внимание эксперты Высшей школы экономики. Уже со следующего учебного года при участии сотрудников ИТ-интегратора «Первый бит» будущие финансисты – студенты ВШЭ – смогут обучиться работе с векторной бюджетной моделью на практике.

«Безусловно, нам очень приятно видеть такой активный интерес к нашему продукту. Мы уверены, что сотрудничество с Высшей школой экономики позволит выпустить на рынок труда лучших специалистов, умеющих работать с новейшими инструментами финансового моделирования», – заявил руководитель департамента автоматизации «Первого бита» Виктор Алексеев.