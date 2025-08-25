Разделы

Алексеев Виктор


УПОМИНАНИЯ


25.08.2025 ИИ для финансового моделирования «Бит.VBM» включен в Реестр российского ПО 1
29.09.2023 «Первый бит» разработал инструмент сценарного моделирования для повышения эффективности бюджетного планирования 1
06.03.2023 «Первый бит» выпустил MDM-решение для корпоративных продуктов «1С» 1
15.05.2020 Хакеры украли и продают информацию о 130 миллионах российских автомобилистов 1
23.05.2002 "Стинс Коман": итоги десятилетия и планы на будущее 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Алексеев Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 867 3
8678 2
1С Первый Бит - НФП - Налоги Финансы Производство - NFP 12 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 108 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
ВЭБ.РФ - Банк БелВЭБ - Белвнешэкономбанк- Белзнешэканамбанк - Белвнешстрах УСП - Внешэкономстрой КСО - Сивельга 10 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 1
Альфа-Банк 1815 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 278 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 73 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1461 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 746 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5079 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6174 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5140 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16169 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30156 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70206 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11998 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10820 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 789 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3381 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5570 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 879 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1304 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1917 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3091 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3647 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3397 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9086 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 562 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8359 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 389 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7256 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5591 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14208 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32784 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5346 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8586 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21735 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2373 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 190 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 241 1
DeviceLock DLP 81 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 246 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 675 1
1С:ERP Управление предприятием 663 1
Синицын Борис 2 1
Козлов Илья 8 1
Оганесян Ашот 131 1
Россия - РФ - Российская федерация 152314 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1037 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44831 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14348 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50093 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53657 2
Информатика - computer science - informatique 1115 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 195 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2622 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30907 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9622 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17000 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 814 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 402 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 528 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5462 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6111 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19739 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5140 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3131 1
Паспорт - Паспортные данные 2658 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 82 1
Forbes - Форбс 883 1
Ведомости 1130 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8288 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1203 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.

Ключевых фраз выявлено - 1379745, в очереди разбора - 738397.

Создано именных указателей - 181555.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379745, в очереди разбора - 738397.
Создано именных указателей - 181555.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

