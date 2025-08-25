ИИ для финансового моделирования «Бит.VBM» включен в Реестр российского ПО

Инструмент финансового моделирования с применением искусственного интеллекта «Бит.VBM», разработанный компанией «Первый Бит», офис NFP, внесен в Единый реестр российского программного обеспечения под номером №28848.

«Включение в реестр — это не только подтверждение надежности и востребованности нашего продукта, но и важный шаг для его масштабирования. Теперь «Бит.VBM» доступен для самого широкого круга компаний, включая госкомпании и организации с госучастием. Наша команда продолжает развивать решение, усиливая его алгоритмы и расширяя функционал для комплексного закрытия задач финансового анализа», — отметил руководитель департамента корпоративных проектов офиса NFP компании «Первый Бит» Виктор Алексеев.

«Бит.VBM» — это интеллектуальная система сценарного моделирования финансово-экономических показателей, предназначенная для построения прогнозных моделей и проведения многофакторного анализа данных. В ее основе лежат алгоритмы машинного обучения, которые автоматически выявляют сложные зависимости в данных и строят высокоточные прогнозы с возможностью непрерывной адаптации моделей к изменяющимся условиям.

Машинное обучение в «Бит.VBM» сокращает время сценарного моделирования с часов до минут для определения оптимальных параметров бюджета.

«Бит.VBM» предоставляет комплексный инструментарий для прогнозной аналитики, включая автоматизированное создание и дообучение моделей с встроенной валидацией качества. Система поддерживает различные источники данных и позволяет настраивать модели без программирования через интуитивный интерфейс. Гибкие механизмы разграничения прав и преднастроенные сценарии с настраиваемыми параметрами обеспечивают удобство работы.

Решение включает аналитические инструменты: сценарное моделирование, обратное прогнозирование, анализ чувствительности и факторный анализ. Результаты визуализируются в различных форматах, а оптимизированные алгоритмы гарантируют высокую производительность даже с большими данными. ПО легко интегрируется с внешними системами и масштабируется под специфические бизнес-задачи.