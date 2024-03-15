Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Sitronics Group обновила свою платформу виртуализации

Разработчики Sitronics Group обновили платформу виртуализации и ее функциональность. У пользователей появилась возможность гибкого управления снимками системы, включая их объединение, копирование и удаление. Это обновление позволит сохранять и управлять состоянием системы в определенной временной точке не только с помощью встроенного резервного копирования.

Также было переработано управление доступом к системе на основе ролей. Гибкое разграничение прав доступа и настройка разрешений повышает безопасность управления платформой в многопользовательском режиме. Кроме того, у администратора появилась возможность связывать созданные отдельные или комплексные сущности с пользователем или группой.

Илья Владимирович, «Консист Бизнес Групп»: Сейчас можно смело говорить, что альтернативы Jira есть
Импортозамещение

Еще одним нововведением стала возможность создания и управления виртуальными сетями в режиме распределенного виртуального коммутатора. Это дает возможность получать, распределять, добавлять или выводить входящие порты хостов, создавать и распределять виртуальную сеть между виртуальными машинами, сохранять и управлять конфигурациями сетей, подсетей, групп портов, адресов и маршрутизаторов, назначать и настраивать виртуальные коммутаторы в рамках отдельных вычислительных кластеров, чтобы создать отказоустойчивое сетевое соединение для виртуальных машин и хранилищ.

«Также для пользователей мы сделали доступными такие блоки, как «вычислительный кластер» и управление им, «задачи», «хранение», «сеть». Кроме того, переработали пользовательский интерфейс и содержащиеся в нем подсказки по эксплуатации, что позволяет администратору платформы интуитивно перенять управление системой при переходе с иностранного программного обеспечения», – сказал директор центра виртуализации вычислительных комплексов Sitronics Group Илья Козлов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Бывшего замминистра энергетики оштрафуют на 500 миллионов за растрату при создании ГИС ТЭК. Срок он уже отсидел в СИЗО

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Linux на ПК прорвался через барьер 4%. Это исторический рекорд

Андрей Варак, CorpSoft24: Серверы и ПО у провайдеров одинаковые, а вот люди разные. SLA — в первую очередь это про людей

«Астра» выпустила платформу на российских и китайских процессорах для работы с PostgreSQL

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще