Sitronics Group обновила свою платформу виртуализации

Разработчики Sitronics Group обновили платформу виртуализации и ее функциональность. У пользователей появилась возможность гибкого управления снимками системы, включая их объединение, копирование и удаление. Это обновление позволит сохранять и управлять состоянием системы в определенной временной точке не только с помощью встроенного резервного копирования.

Также было переработано управление доступом к системе на основе ролей. Гибкое разграничение прав доступа и настройка разрешений повышает безопасность управления платформой в многопользовательском режиме. Кроме того, у администратора появилась возможность связывать созданные отдельные или комплексные сущности с пользователем или группой.

Еще одним нововведением стала возможность создания и управления виртуальными сетями в режиме распределенного виртуального коммутатора. Это дает возможность получать, распределять, добавлять или выводить входящие порты хостов, создавать и распределять виртуальную сеть между виртуальными машинами, сохранять и управлять конфигурациями сетей, подсетей, групп портов, адресов и маршрутизаторов, назначать и настраивать виртуальные коммутаторы в рамках отдельных вычислительных кластеров, чтобы создать отказоустойчивое сетевое соединение для виртуальных машин и хранилищ.

«Также для пользователей мы сделали доступными такие блоки, как «вычислительный кластер» и управление им, «задачи», «хранение», «сеть». Кроме того, переработали пользовательский интерфейс и содержащиеся в нем подсказки по эксплуатации, что позволяет администратору платформы интуитивно перенять управление системой при переходе с иностранного программного обеспечения», – сказал директор центра виртуализации вычислительных комплексов Sitronics Group Илья Козлов.