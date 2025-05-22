Студенты НГУ и НГТУ создают универсальный переводчик для бизнеса и туристов

Студенты НГУ и НГТУ Кирилл Воинов и Никита Бычков разрабатывают новое приложение для мгновенного синхронного перевода устной речи с русского языка на иностранные и обратно. Продукт предназначается как для туристов, так и для бизнеса, и позволит общаться с иностранцами без языкового барьера: пользователь будет слышать перевод в наушниках, а его слова будут озвучиваться на другом языке через динамик смартфона. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Нейросеть будет знать русский, китайский и английский языки и специализироваться на точности перевода и удобстве использования. Для этого в продукте будет комплекс нейросетей, который переводит речь и распознает акценты, фильтрует шумы и синтезирует голос, на 60% похожий на оригинальный, а в разговоре более двух человек программа будет озвучивать их слова разными голосами, чтобы пользователь понимал, кто говорит.

Подобные технологии становятся востребованными на фоне глобализации, роста туризма и международных деловых контактов. Такое решение становится нужным в условиях, когда личные встречи уже на половину заменяются онлайн-переговорами и зависимость от правильного перевода возрастает. Развитие технологий искусственного интеллекта и нейросетей позволило приблизить будущее с одним языком на весь мир — теперь это не фантастика, а инструмент, который работает.

«Это на шаг выше, чем голосовой Google Translate. Наше приложение будет выполнять полноценный синхронный перевод речи, с минимальным числом задержек и высокой точностью. Уже достигли 80% точности и продолжаем улучшать программу», — сказал руководитель проекта, студент бакалавриата Экономического факультета НГУ Кирилл Воинов.

Второй разработчик в команде и партнер проекта — Никита Бычков — представляет Факультет автоматики и вычислительной техники НГТУ.

Разработчики запустят два варианта продукта: для путешественников и повседневного общения — приложение-переводчик для Android; для компаний — сложная программа с фокусом на деловой перевод с учетом терминов и контекста.

Кирилл отмечает, что в приложении используются новые для России технологии — морфемный токензизатор — специальный переводчик с человеческого на язык нейросетей, который позволит лучше, чем западные нейросети, понимать русский язык. Вот уже месяц команда разрабатывает главную нейросеть-переводчик, далее обучит нейросети-помощники, а затем запустит приложение к концу сентября — началу октября 2025 г. Коммерческий продукт для бизнеса появится уже в начале 2026 г. До официального релиза проект пройдет серию бесплатных пилотных испытаний с корпоративными партнерами.

Разработчики также подчеркивают, что в России подобные технологии пока разрабатывает только «Яндекс». В других странах подобные функции только внедряются и пока работают в формате субтитров или ограничены отдельными устройствами, как в будущем приложение Apple.

Кирилл рассказал о перспективах развития проекта: «Хотим определить, где наш продукт нужен: или на рынке приложений, тогда сделаем упор на расширении числа языков и добавлении разговорных выражений и сленга, или же наш переводчик заинтересует экспортеров, тогда будем расширять словарь за счет специализированных терминологических пакетов. Скорее всего, начнем с нефтегазовой отрасли».