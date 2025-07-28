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Банк «Русский Стандарт»: средний чек покупки в онлайне на 74% выше, чем в офлайне

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности покупок россиян по картам всех банков и через Систему быстрых платежей (СБП). По итогам первого полугодия текущего года, по данным эквайринговой сети банка, доля офлайна выросла.

В рамках исследования были изучены все онлайн- и офлайн-покупки по данным эквайринговой сети банка – в том числе, и через СБП. Как показала статистика банка «Русский Стандарт», 65% от общего числа покупок в первой половине 2025 г. пришлось на офлайн, а 35% – на онлайн. Годом ранее 60% было у офлайна и 40% у онлайна.

Рост доли офлайна можно связать с популярностью российских сервисов бесконтактных платежей (оплата по QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью национальных платежных сервисов через приложения «СБПэй» и Mir Pay) на кассах торговых точек. Так, ранее аналитики банка «Русский Стандарт» отмечали рост доли бесконтактных покупок в офлайне и зимой, и весной текущего года.

По данным эквайринговой сети банка, в первом полугодии 2025 г. общий средний чек всех покупок россиян в онлайне оказался выше, чем в офлайне – 2601 руб. против 1498 руб., соответственно.

В число самых популярных категорий трат в зависимости от числа покупок в офлайне, по данным банка «Русский Стандарт», в первой половине текущего года вошли супермаркеты (средний чек 726 руб.), автомойки (средний чек 125 руб.) и кафе быстрого питания (средний чек 414 руб.).

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Тем временем в онлайне среди категорий-лидеров по числу покупок оказались маркетплейсы (средний чек 2692 руб.), кафе быстрого питания (773 руб.) и магазины детской одежды (средний чек 1767 руб.).

Методология: в рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» (5 место по величине в России, 81 место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров и 23 место в рейтинге крупнейших онлайн-эквайеров в Европе) по количеству и средним чекам всех покупок (в том числе, и через СБП) в первой половине 2025 и 2024 гг.

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