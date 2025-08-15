Разделы

Сотрудники музеев Русского Севера смогут пройти бесплатный онлайн-курс по цифровым компетенциям

Программа «Музеи Русского Севера» Фонда «Доброта Севера» при поддержке компании «Северсталь» и «Северсталь-инфоком» запускает отбор на бесплатный онлайн-курс «Цифровая сталь» для сотрудников государственных и муниципальных музеев. Проект направлен на развитие базовых цифровых компетенций и адаптирован специально для музейных специалистов. Об этом CNews сообщили представители компании «Северсталь».

Курс «Цифровая сталь» поможет узнать об основах кибербезопасности, работе с данными, цифровизации процессов и цифровом взаимодействии. Обучение проходит в удобном формате: короткие уроки, практические задания и игровые кейсы. Участники смогут изучать материалы в любое время до 1 октября 2025 года.

Проект реализуется благодаря ИT-партнеру программы — компании «Северсталь-инфоком», которая предоставила доступ к технологической платформе и экспертизе в области цифрового обучения, доказавшей эффективность в корпоративном секторе.

«Поддержка цифровизации музеев — часть нашей социальной ответственности, уже второй год «Северсталь-инфоком» и наши сотрудники-волонтеры помогают малым северным музеям внедрять цифровые инструменты. Этот курс поможет музейным специалистам увереннее работать с современными технологиями. Особое внимание на обучении мы уделим кибербезопасности, которая сейчас актуальна как для организаций, так и для каждого отдельного сотрудника музея», — сказала менеджер по сопровождению продукта «Северсталь-инфоком» Таисия Воробьева.

«Мы рады укреплению партнерства и предоставленной возможности для музейных сотрудников - пройти курс «Цифровая сталь». Это важный шаг в повышении цифровой грамотности тех, кто сохраняет и популяризирует культурное наследие. Курс также служит логичным продолжением развития направления программы «Музеи Русского Севера» по цифровизации», — сказала генеральный директор Фонда «Доброта Севера» Елена Тополева-Солдунова.

Курс рассчитан на 50 сотрудников музеев из 12 регионов Русского Севера: Республика Карелия и Коми, Пермский край, Архангельская, Вологодская, Кировская, Костромская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Ненецкий автономный округ. Для участия необходимо: подать заявку до 25 августа 2025 г.; указать мотивацию к обучению; быть готовым предоставить обратную связь по итогам курса.

Другие материалы рубрики

