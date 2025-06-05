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Доброта Севера Благотворительный фонд
Благотворительный фонд «Доброта Севера» учредили член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова и народный артист России Игорь Костолевский в 2022 году. В фокусе работы Фонда такие направления как поддержка культуры и образования, развитие здоровой и комфортной городской среды, адресные социальные проекты. Проекты фонда в области культуры являются победителями федеральных и региональных грантовых конкурсов.
УПОМИНАНИЯ
Доброта Севера и организации, системы, технологии, персоны:
|Еврейский музей и центр толерантности 7 1
|Мурманский областной краеведческий музей 2 1
|Северсталь ПАО - Severstal 504 1
|Россия - Крайний Север 295 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14258 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44266 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149366 1
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