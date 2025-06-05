Доброта Севера - Благотворительный фонд

Благотворительный фонд «Доброта Севера» учредили член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова и народный артист России Игорь Костолевский в 2022 году. В фокусе работы Фонда такие направления как поддержка культуры и образования, развитие здоровой и комфортной городской среды, адресные социальные проекты. Проекты фонда в области культуры являются победителями федеральных и региональных грантовых конкурсов.