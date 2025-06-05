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Доброта Севера Благотворительный фонд

Доброта Севера - Благотворительный фонд

Благотворительный фонд «Доброта Севера» учредили член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова и народный артист России Игорь Костолевский в 2022 году. В фокусе работы Фонда такие направления как поддержка культуры и образования, развитие здоровой и комфортной городской среды, адресные социальные проекты. Проекты фонда в области культуры являются победителями федеральных и региональных грантовых конкурсов. 

УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Цифровая трансформация российских музеев получит новый импульс благодаря сотрудничеству АО «Северсталь-инфоком», «Мобиус Технологии» и БФ «Доброта Севера» 2
24.01.2024 «Северсталь», «Мобиус Технологии» и фонд «Доброта Севера» содействуют цифровой грамотности в музейной сфере 3

Публикаций - 2, упоминаний - 5

Доброта Севера и организации, системы, технологии, персоны:

Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 29 1
Северсталь Инфоком 77 1
Еврейский музей и центр толерантности 7 1
Мурманский областной краеведческий музей 2 1
Северсталь ПАО - Severstal 504 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53053 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68320 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8893 1
Доброта Севера - Музеи Русского Севера 3 1
Тополева-Солдунова Елена 2 1
Костолевский Игорь 1 1
Дунаев Сергей 59 1
Россия - Крайний Север 295 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14258 1
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2819 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 831 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10198 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14159 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
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