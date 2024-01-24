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«Северсталь», «Мобиус Технологии» и фонд «Доброта Севера» содействуют цифровой грамотности в музейной сфере

Компании «Северсталь», «Мобиус Технологии» и благотворительный фонд «Доброта Севера» объединяют усилия и открывают новые цифровые возможности для музейной сферы. Участники инициативы объявляют о старте уникального партнерского проекта, пример которого впервые возникает на российском рынке сотрудничества ИT и благотворительности. Об этом CNews сообщили представители компании «Северсталь».

На старте проекта команда проанализировала успехи и сложности использования цифровых технологий в практике музеев. Следующим этапом станет проведение двух «сессий дизайн мышления» в Мурманском областном краеведческом музее и Еврейском музее и центре толерантности в Москве при участии авторитетных экспертов музейного дела и ИT. Итогом проекта станут инициативы, содействующие разработке и внедрению цифровых решений для региональных и муниципальных музеев, трансформации знаний и компетенций музейных сотрудников в сфере ИT.

«Цифровая трансформация в последние 10 лет происходит не только в отраслях промышленности, но и на уровне каждого человека. Поэтому цифровизация не может обойти стороной ни одну сферу, в том числе музейную. Популяризация историко-культурного феномена Русского Севера, повышение его привлекательности в том числе для детей и молодежи — безусловный залог развития культуры и благополучия населения городов, территорий нашей ответственности, — сказал генеральный директор «Северсталь-инфоком» Сергей Дунаев, — Вместе с тем это импульс и для нас, сотрудников ИТ крупной металлургической компании — мы получаем возможность экспертно содействовать внедрению цифровых решений в музеях, быть интеллектуальными волонтёрами, поддерживать одновременно и свою профессию и развитие культурной сферы страны».

Проект реализуется на базе благотворительной программы «Музеи Русского Севера» (создана в 2007 г. компанией «Северсталь», с 2023 г. проводится фондом «Доброта Севера»).

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Благотворительная программа «Музеи Русского Севера» проводится Фондом «Доброта Севера» при поддержке компании «Северсталь» в 12 регионах России. Программа реализуется с 2007 г. и направлена на популяризацию и развитие музейной сферы, повышение профессионального уровня сотрудников музеев, содействие устойчивому развитию регионов Русского Севера через поддержку новых направлений и форм музейной работы.

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ПАО «Северсталь» — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. В 2022 г. было произведено 10,7 млн тонн стали.

«Мобиус Технологии» — поставщик услуг технологического консалтинга и сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры среднего и крупного бизнеса в России и странах СНГ, системный интегратор с уникальным штатом ИТ-специалистов, лицензированных по международным стандартам.

Благотворительный фонд «Доброта Севера» учредили член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова и народный артист России Игорь Костолевский в 2022 г. В фокусе работы Фонда такие направления как поддержка культуры и образования, развитие здоровой и комфортной городской среды, адресные социальные проекты. Проекты фонда в области культуры являются победителями федеральных и региональных грантовых конкурсов.

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