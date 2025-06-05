Доброта Севера - Музеи Русского Севера

Благотворительная программа «Музеи Русского Севера» проводится Фондом «Доброта Севера» при поддержке компании «Северсталь» в 12 регионах России. Программа реализуется с 2007 года и направлена на популяризацию и развитие музейной сферы, повышение профессионального уровня сотрудников музеев, содействие устойчивому развитию регионов Русского Севера через поддержку новых направлений и форм музейной работы.