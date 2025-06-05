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Доброта Севера Музеи Русского Севера
Благотворительная программа «Музеи Русского Севера» проводится Фондом «Доброта Севера» при поддержке компании «Северсталь» в 12 регионах России. Программа реализуется с 2007 года и направлена на популяризацию и развитие музейной сферы, повышение профессионального уровня сотрудников музеев, содействие устойчивому развитию регионов Русского Севера через поддержку новых направлений и форм музейной работы.
УПОМИНАНИЯ
Доброта Севера и организации, системы, технологии, персоны:
|Северсталь ПАО - Severstal 504 2
|Еврейский музей и центр толерантности 7 1
|Доброта Севера - Благотворительный фонд 2 1
|Мурманский областной краеведческий музей 2 1
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