Разделы

ПО ИТ в банках
|

Банк «Русский Стандарт»: минувшей весной сумма переводов через СБП выросла почти в 2 раза относительно прошлого года

Банк «Русский Стандарт» изучил активность в переводах между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) минувшей весной. Интерес россиян к удобным переводам через СБП неуклонно растет. По данным «Русского Стандарта», весной 2025 года их общая сумма в онлайн-сервисах банка увеличилась почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А их количество увеличилось на 11%, соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Русского Стандарта».

Заметно вырос за год и средний чек одного перевода через СБП. Весной 2025 г. он составил 14,305 тыс. руб., тогда как в марте-мае 2024 г. был 10,055 тыс. руб.

Интересный факт: с приходом весны россияне стали переводить средства чаще, но на более низкие средние чеки. Так, по сравнению с зимой 2024-2025 гг. число переводов через СБП в марте-мае 2025 г. выросло на 7%, а сумма, напротив, снизилась на 5%. Средний чек перевода через СБП минувшей весной также уменьшился относительно зимы – в декабре 2024 г. – феврале 2025 г. он был 16,195 тыс. руб.

Айрат Сибгатуллин, Directum: No-code — это обязательный компонент современной системы КЭДО

Цифровизация

Подобное вполне объяснимо традиционным ростом интереса к более крупным суммам переводов в предновогодний сезон, который отмечают аналитики банка несколько лет подряд. Последний месяц года – пора активизации переводов денег в качестве подарка от родных и близких, а также предновогоднего онлайн-шопинга, во время которого растет популярность переводов самому себе на счет электронных денежных средств в маркетплейсе для дальнейшей оплаты покупок.

Методология: в рамках исследования были изучены все переводы между физлицами через СБП в онлайн-сервисах Банка Русский Стандарт весной 2025 и 2024 гг., а также зимой 2024-2025 гг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, мультиклауд и экспорт технологий: эксперты назвали основные тренды облачного рынка

Конференция CNews «СУБД: технологии, миграция и администрирование» состоится 8 июля

Цифровое рабочее место юриста ВкусВилл: 100% выполнение всех задач в срок

Российские компании - разработчики ПО атакованы через почтовый сервер Microsoft Exchange

Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для планирования питания: выбор ZOOM

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Показать еще

Наука

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной
Показать еще