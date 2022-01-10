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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oracle СУБД
Публикаций - 61, упоминаний - 62
Oracle СУБД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 202 1
|Linux Foundation 163 1
|CNCF - Cloud Native Computing Foundation 19 1
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 281 5
|Hurd Mark - Херд Марк 95 3
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 14 3
|Калинин Александр 119 2
|Вешняков Александр 30 2
|Бартунов Олег 32 2
|Catz Safra Ada - Кац Сафра 40 2
|Жуков Михаил 34 1
|Ассур Олег 2 1
|Лановенко Валерий 45 1
|Жижкин Александр 2 1
|Мухаметдинов Шамиль 1 1
|Лагутин Алексей 5 1
|Татауров Никита 1 1
|Симис Борис 13 1
|Прямов Григорий 1 1
|Емельченков Сергей 85 1
|Потапов Сергей 29 1
|Киселев Сергей 15 1
|Акимов Евгений 31 1
|Торгашин Юрий 5 1
|Хомутский Юрий 30 1
|Колган Мария 1 1
|Маилян Роман 8 1
|Горбатько Александр 94 1
|Пеший Андрей 5 1
|Мельникова Лариса 2 1
|Минаев Андрей 7 1
|Ерохин Вячеслав 6 1
|Крымский Михаил 9 1
|Михеев Сергей 10 1
|Дмитракова Анна 4 1
|Хавторин Антон 25 1
|Сайгин Юрий 7 1
|Новицкий Сергей 19 1
|Канев Сергей 10 1
|Чуров Владимир 22 1
|Шуткин Николай 2 1
|Михайлов Михаил 8 1
|Гурзов Константин 17 1
|Forbes - Форбс 564 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1195 1
|NYT - The New York Times 943 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru