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Oracle СУБД



10.01.2022 Революционные технологии работы с данными меняют правила игры на рынке
09.02.2018 На уход Oracle из российской нефтянки конкурирующие СУБД ответили парадом скидок
22.08.2016 Платформа «Этлас» получит поддержку СУБД Oracle и PostgreSQL
27.09.2013 «Офис24» предлагает 1С-приложения на СУБД Oracle в аренду
24.05.2010 BCC и БИТ протестировали «1С: Предприятие» на СУБД Oracle
06.07.1999 Компании Oracle и Novell создают курсы сертифицированных операторов баз данных для NetWare

Публикаций - 61, упоминаний - 62

Oracle СУБД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5816 38
Microsoft Corporation 21117 13
HP Inc. 5106 7
IBM - International Business Machines Corp 8708 6
Cisco Systems 4645 5
Dell EMC 4483 4
5073 4
SAP SE 4377 3
Oracle Россия и СНГ 215 3
РДТЕХ 209 3
HP - Hewlett-Packard 3553 3
Intel Corporation 10802 3
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 336 2
Информзащита 617 2
ФОРС - Центр разработки 296 2
BCC - Бизнес Компьютер Центр 152 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8560 2
Инфосистемы Джет 850 2
iTeco - Ай-Теко 892 2
Восход ФГБУ НИИ 484 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1348 2
Крок - Croc 1578 2
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 2
Amazon Inc - Amazon.com 2537 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 140 2
Arenadata - Аренадата Софтвер 44 2
Ростелекомом Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 55 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 443 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 504 2
HP Compaq Computer Corp 1875 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1523 2
GitHub 455 2
Nginx - Энджайникс 106 1
Прогноз 258 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 407 1
IT Expert - ИТ Эксперт 44 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 350 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 1
Технологии скоринга 3 1
Micro Focus - Novell 844 1
Газпром ПАО 804 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4893 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 83 1
Держава АКБ 15 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 1
Societe Generale Group 66 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 93 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 236 1
ТрансКонтейнер 29 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1960 1
UBS AG 288 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 55 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Пермэнерго 35 1
Liberty Bank 3 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 9 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 1
FICO 37 1
Россети МРСК Юга - Астраханьэнерго 25 1
РЖД - Российские железные дороги 1344 1
Мосэнергосбыт АО 81 1
НСПК - Национальная система платежных карт 273 1
Hyundai Motor 258 1
Роснефть НК 419 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 167 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 337 1
Транснефть 214 1
Danone - Данон 65 1
Сургутнефтегаз - СНГ 163 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 378 1
HeadHunter Group - HH Group 388 1
Открытие ФК - Росгосстрах 229 1
Аэрофлот 618 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 105 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 230 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 98 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 201 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 272 3
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 69 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2822 2
Президент Российской Федерации 1900 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 381 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2405 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7453 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1147 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2052 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 379 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 14 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 599 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 835 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 22 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 274 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 2461 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 57 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 33 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 97 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 165 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 828 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1701 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1155 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 202 1
Linux Foundation 163 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12405 16
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 2319 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 426 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2295 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2837 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2174 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1535 4
Big Data - Большие данные 1674 4
DBaaS - Database as a Service - Базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными 63 3
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 80 3
Kubernetes 369 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1138 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 866 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1134 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1944 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 995 2
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GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 2
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ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 249 2
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4053 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 88 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 309 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 13 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 517 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 1330 1
Data Lake - Озеро данных 96 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 217 1
Database Migration Service 2 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 341 10
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 681 7
Microsoft Windows 10 10131 7
Linux OS 7280 6
SQL - Язык программирования 557 6
Microsoft SQL Server 1265 5
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 49 3
Microsoft Windows 1392 3
Java - Язык программирования 2443 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 149 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1275 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 905 3
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express 88 3
Oracle Fusion Cloud Applications 33 3
Intel Itanium 608 3
Oracle Cloud Platform 154 3
Oracle Engineered Systems 42 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 107 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 554 2
Intel x86 - архитектура процессора 1259 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 472 2
Oracle APEX - Oracle Application Express 43 2
Apache Hadoop 348 2
OpenText Documentum 342 2
Oracle Autonomous Transaction Processing 10 2
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 22 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 267 2
Oracle Database Vault 19 2
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 27 2
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 124 2
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 105 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 459 2
HPE Integrity - серия серверов 83 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 47 1
Diasoft FA# АБС 39 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 130 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 272 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 592 1
Технологии скоринга - Rescore 2 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 281 5
Hurd Mark - Херд Марк 95 3
Rivkin Mark - Ривкин Марк 14 3
Калинин Александр 119 2
Вешняков Александр 30 2
Бартунов Олег 32 2
Catz Safra Ada - Кац Сафра 40 2
Жуков Михаил 34 1
Ассур Олег 2 1
Лановенко Валерий 45 1
Жижкин Александр 2 1
Мухаметдинов Шамиль 1 1
Лагутин Алексей 5 1
Татауров Никита 1 1
Симис Борис 13 1
Прямов Григорий 1 1
Емельченков Сергей 85 1
Потапов Сергей 29 1
Киселев Сергей 15 1
Акимов Евгений 31 1
Торгашин Юрий 5 1
Хомутский Юрий 30 1
Колган Мария 1 1
Маилян Роман 8 1
Горбатько Александр 94 1
Пеший Андрей 5 1
Мельникова Лариса 2 1
Минаев Андрей 7 1
Ерохин Вячеслав 6 1
Крымский Михаил 9 1
Михеев Сергей 10 1
Дмитракова Анна 4 1
Хавторин Антон 25 1
Сайгин Юрий 7 1
Новицкий Сергей 19 1
Канев Сергей 10 1
Чуров Владимир 22 1
Шуткин Николай 2 1
Михайлов Михаил 8 1
Гурзов Константин 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 86278 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27538 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34733 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12079 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11676 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1933 3
Европа Восточная 2822 3
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Россия - СФО - Новосибирск 2958 3
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 971 2
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Украина - Днепр - Днепропетровск 160 1
Иран - Исламская Республика Иран 924 1
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Азия - Азиатский регион 3181 1
Грузия 1032 1
Европа 7411 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 174 1
Монголия 248 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 187 1
Россия - ПФО - Пензенская область 434 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 865 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 770 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 859 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1395 1
Италия - Итальянская Республика 2910 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2138 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1772 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 1
Украина 5547 1
Беларусь - Белоруссия 3221 1
Казахстан - Республика 4156 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 466 1
Южная Корея - Республика 3313 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4634 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 1200 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5083 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 183 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 207 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1868 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 359 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 835 1
Русский язык 1856 1
ЗК РФ - Земельный кодекс Российской Федерации 3 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 411 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 10 1
Английский язык 424 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 5 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 23 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1199 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 445 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 126 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 1
МТР - Материально-технические ресурсы 38 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2757 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1961 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 200 1
Forbes - Форбс 564 1
WSJ - The Wall Street Journal 1195 1
NYT - The New York Times 943 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
Gartner 3202 3
IDC - International Data Corporation 4539 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2708 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 607 1
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Mordor Intelligence 14 1
IBSi - IBS Intelligence 6 1
ФОРС Учебный центр 3 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 743 2
Олимпийские игры - Olympic Games 506 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1421 1
Oracle TechForum 25 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
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