Индексная книга (каталог) CNews*
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Назипов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 86, упоминаний - 89
Назипов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Серова Елена 320 12
|Сенаторов Михаил 42 10
|Фомичев Андрей 74 10
|Ермолаев Артем 379 9
|Адмиральский Сергей 39 8
|Сапельников Сергей 109 8
|Сытин Дмитрий 60 7
|Кирюшин Сергей 91 7
|Пегасов Сергей 55 7
|Волков Алексей 56 7
|Тюркин Михаил 45 7
|Юсупов Ренат 125 6
|Широких Алексей 72 6
|Чаплыгин Роман 22 6
|Федоренко Михаил 10 6
|Беселидзе Ираклий 13 6
|Torsten Time - Торстен Тиме 12 6
|Шайхутдинов Роман 116 6
|Трухан Александр 8 6
|Висящев Андрей 64 6
|Ковалевский Сергей 19 5
|Громов Иван 102 5
|Михайлов Алексей 115 5
|Лановенко Валерий 46 5
|Генс Георгий 79 5
|Катамадзе Анна 133 5
|Кузьмин Алексей 38 5
|Попова Мария 141 4
|Катрич Алексей 43 4
|Ильин Николай 25 4
|Фазылзянов Фарит 30 4
|Глазков Александр 151 4
|Оганесян Артак 31 4
|Суворов Андрей 47 4
|Варов Константин 24 4
|Матюхин Владимир 61 4
|Меднов Сергей 124 3
|Романков Андрей 18 3
|Урусов Виктор 157 3
|Гаттаров Руслан 144 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.