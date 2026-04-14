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Индексная книга (каталог) CNews*
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Назипов Дмитрий

СОБЫТИЯ


14.04.2026 Как ВТБ, «Сбер», Т-Банк импортозамещают ПО и с какими проблемами они сталкиваются 1
16.12.2020 Accenture оценила влияние пандемии на российские финансовые организации 1
10.10.2019 «Ростелеком» и Газпромбанк подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития цифровых технологий 1
05.09.2017 В ВТБ назначен новый руководитель ИТ-департамента 1
16.08.2017 ВТБ 24 не смог найти поставщика ПО Oracle за 1,6 миллиарда 1
26.05.2016 ВТБ запускает свой главный ЦОД на инфраструктуре Huawei 1
09.02.2016 «Банк Москвы» внедрил технологию прямого пополнения транспортных карт для владельцев смартфонов на базе Windows Phone 1
16.12.2015 Банк ВТБ оптимизировал работу информационных систем с помощью Riverbed SteelHead 1
06.04.2015 ИТ-инфраструктура 72-х метровой башни ВТБ доверена специалистам «Астерос» 1
02.06.2014 «Лето Банк» доверил «Инфосистемам Джет» строительство и обслуживание ИТ-инфраструктуры клиентских центров и точек продаж 1
29.05.2014 Кризис стимулирует развитие аутсорсинга 1
28.05.2014 В следующем году ИТ-рынок ожидает падение 1
18.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
17.10.2013 Дмитрий Назипов - Ключевым проектом стала оптимизация филиальной сети 1
23.09.2013 Ведущие российские CIO написали учебник для ИТ-директоров 1
20.09.2013 «Альфа-банк» назвал ИТ-бюджет и основные проекты 2013 года 1
23.08.2013 CNews AWARDS 2013: главные награды ИТ-отрасли вручат в ноябре 2
11.07.2013 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Правительства РФ, Минздрава и Казначейства 1
28.06.2013 CNews FORUM 2013: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
30.05.2013 ВТБ раскрыл ИТ-бюджет всех компаний группы 1
24.01.2013 Бизнес и ИТ: от знакомства к сотрудничеству 1
23.01.2013 РДТЕХ создаёт систему «Электронное досье клиента» для ВТБ 1
13.12.2012 Меняющаяся роль CIO 1
05.11.2012 Как оценить зависимость бизнеса от ИТ 1
23.10.2012 Уникальный воздушный дисплей покажут в Москве 1
16.10.2012 Microsoft продемонстрирует Windows 8 и новый Office в Москве 1
12.10.2012 Конференция «Банковское оборудование 2012» 1
10.10.2012 Банки стоят на пороге нового витка развития хранилищ данных 1
09.10.2012 CNews FORUM: 80 докладов, ИТ-директора МВД, ФМС, ФСС, Москвы и Петербурга 1
04.10.2012 Мобильный бизнес: набирая обороты 1
02.10.2012 Уникальные компьютеры-столы покажут в Москве. ФОТО 1
28.09.2012 ИТ-директор «Альфа-банка» Сергей Меднов переходит в «Банк Москвы» 2
24.09.2012 CNews FORUM 2012: Крупнейшие организации страны готовятся обсудить будущее ИТ в России 1
17.08.2012 CNews FORUM 2012: Список VIP-докладчиков и гостей пополняется с каждым днем 1
15.08.2012 ИТ-расходы ВТБ рухнули на треть. ЦИФРЫ 1
05.07.2012 Крупнейшие ИТ-заказчики России соберутся на CNews FORUM 2012 1
25.04.2012 РДТЕХ обеспечивает безопасность доступа к приложениям в банке ВТБ 1
21.02.2012 ИТ-департамент ВТБ встроился в матричную структуру группы 2
02.12.2011 ВТБ отчитался об ИТ-расходах. ЦИФРЫ 1
20.10.2011 «Астерос» модернизировала контакт-центр ВТБ 1

Публикаций - 86, упоминаний - 89

Назипов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Oracle Corporation 7074 14
Microsoft Corporation 25775 10
Diasoft - Диасофт 1144 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 7
IBA Group - ИБА Групп 57 6
Memsfab 11 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 6
9594 5
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 5
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 5
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 4
Ростелеком 10948 4
SAP SE 5601 4
HP Inc. 5883 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 3
Broadcom - VMware 2610 3
МегаФон 10742 3
Cisco Systems 5372 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Intel Corporation 12811 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 3
Крок - Croc 1964 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Neoflex - Неофлекс 257 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 3
Эшелон НПО 150 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
Терн ГК - Tern Group 82 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 2
Парадигма 169 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 82
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
ВТБ - ВТБ24 671 14
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
Северсталь ПАО - Severstal 629 11
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 10
Почта России ПАО 2370 9
Альфа-Банк 1979 9
Лента - Утконос 180 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 8
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 8
Евросеть 1421 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 7
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 6
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 6
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 6
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 5
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
Абсолют Банк 249 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 4
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 4
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 4
Газстройинжиниринг 6 4
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 33 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Татнефть 243 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
Русский стандарт Банк 509 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Федеральное казначейство России 1949 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 5
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 5
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 4
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 16 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 57
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 22
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 20
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 15
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 11
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 11
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 10
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 53 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Apple iPad 4012 3
Google Android 15244 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Windows 16882 3
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 3
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 2
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 2
Garmin nuvi - Garmin nuviFone - Garmin nuviphone - Garmin nuviCam 29 2
Rittal Rimatrix5 3 2
Apple iOS 8583 2
Apple iPhone 4 800 2
Diasoft Flextera 57 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 1
FlexSoft - FXL Платформа 67 1
Бифит - iBank 59 1
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 73 1
Riverbed SteelHead 49 1
Riverbed Interceptor 3 1
Avaya Media Stations - Avaya Media Server 30 1
Samsung SUR - интерактивный стол 4 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 83 1
IBM Banking Industry Framework - IBM Banking Data Warehouse 9 1
МегаФон ЦОД 6 1
Microsoft Office 2013 82 1
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition - Avaya VoiceMail 18 1
IBM Smarter Commerce 12 1
IBM InfoSphere ETL - IBM InfoSphere Guardium 47 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Oracle Database Vault - Oracle Audit Vault and Database Firewall 30 1
Серова Елена 320 12
Сенаторов Михаил 42 10
Фомичев Андрей 74 10
Ермолаев Артем 379 9
Адмиральский Сергей 39 8
Сапельников Сергей 109 8
Сытин Дмитрий 60 7
Кирюшин Сергей 91 7
Пегасов Сергей 55 7
Волков Алексей 56 7
Тюркин Михаил 45 7
Юсупов Ренат 125 6
Широких Алексей 72 6
Чаплыгин Роман 22 6
Федоренко Михаил 10 6
Беселидзе Ираклий 13 6
Torsten Time - Торстен Тиме 12 6
Шайхутдинов Роман 116 6
Трухан Александр 8 6
Висящев Андрей 64 6
Ковалевский Сергей 19 5
Громов Иван 102 5
Михайлов Алексей 115 5
Лановенко Валерий 46 5
Генс Георгий 79 5
Катамадзе Анна 133 5
Кузьмин Алексей 38 5
Попова Мария 141 4
Катрич Алексей 43 4
Ильин Николай 25 4
Фазылзянов Фарит 30 4
Глазков Александр 151 4
Оганесян Артак 31 4
Суворов Андрей 47 4
Варов Константин 24 4
Матюхин Владимир 61 4
Меднов Сергей 124 3
Романков Андрей 18 3
Урусов Виктор 157 3
Гаттаров Руслан 144 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Европа 24964 8
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Европа Восточная 3138 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 3
Ангола - Республика 36 2
Москва - ВАО - Перово 26 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Индия - Bharat 5870 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 2
Кипр - Республика 636 2
Россия - ПФО - Пензенская область 637 2
Латвия - Латвийская Республика 836 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Югорск 27 1
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 65 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксарский район - Кугеси 11 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Польша - Республика 2031 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 72
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 19
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 14
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
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Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 5
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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