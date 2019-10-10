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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Назипов Дмитрий


10.10.2019 «Ростелеком» и Газпромбанк подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития цифровых технологий 2
05.09.2017 В ВТБ назначен новый руководитель ИТ-департамента 1
16.08.2017 ВТБ 24 не смог найти поставщика ПО Oracle за 1,6 миллиарда 1
26.05.2016 ВТБ запускает свой главный ЦОД на инфраструктуре Huawei 2
09.02.2016 «Банк Москвы» внедрил технологию прямого пополнения транспортных карт для владельцев смартфонов на базе Windows Phone 1
16.12.2015 Банк ВТБ оптимизировал работу информационных систем с помощью Riverbed SteelHead 1
06.04.2015 ИТ-инфраструктура 72-х метровой башни ВТБ доверена специалистам «Астерос» 1
02.06.2014 «Лето Банк» доверил «Инфосистемам Джет» строительство и обслуживание ИТ-инфраструктуры клиентских центров и точек продаж 1
29.05.2014 Кризис стимулирует развитие аутсорсинга 1
28.05.2014 В следующем году ИТ-рынок ожидает падение 2
18.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
23.09.2013 Ведущие российские CIO написали учебник для ИТ-директоров 3
20.09.2013 «Альфа-банк» назвал ИТ-бюджет и основные проекты 2013 года 1
23.08.2013 CNews AWARDS 2013: главные награды ИТ-отрасли вручат в ноябре 1
11.07.2013 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Правительства РФ, Минздрава и Казначейства 1
28.06.2013 CNews FORUM 2013: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
30.05.2013 ВТБ раскрыл ИТ-бюджет всех компаний группы 2
24.01.2013 Бизнес и ИТ: от знакомства к сотрудничеству 1
23.01.2013 РДТЕХ создаёт систему «Электронное досье клиента» для ВТБ 1
13.12.2012 Меняющаяся роль CIO 1
05.11.2012 Как оценить зависимость бизнеса от ИТ 1
23.10.2012 Уникальный воздушный дисплей покажут в Москве 1
16.10.2012 Microsoft продемонстрирует Windows 8 и новый Office в Москве 1
12.10.2012 Конференция «Банковское оборудование 2012» 1
10.10.2012 Банки стоят на пороге нового витка развития хранилищ данных 1
09.10.2012 CNews FORUM: 80 докладов, ИТ-директора МВД, ФМС, ФСС, Москвы и Петербурга 1
04.10.2012 Мобильный бизнес: набирая обороты 1
02.10.2012 Уникальные компьютеры-столы покажут в Москве. ФОТО 1
28.09.2012 ИТ-директор «Альфа-банка» Сергей Меднов переходит в «Банк Москвы» 1
24.09.2012 CNews FORUM 2012: Крупнейшие организации страны готовятся обсудить будущее ИТ в России 1
17.08.2012 CNews FORUM 2012: Список VIP-докладчиков и гостей пополняется с каждым днем 1
15.08.2012 ИТ-расходы ВТБ рухнули на треть. ЦИФРЫ 1
05.07.2012 Крупнейшие ИТ-заказчики России соберутся на CNews FORUM 2012 1
25.04.2012 РДТЕХ обеспечивает безопасность доступа к приложениям в банке ВТБ 1
21.02.2012 ИТ-департамент ВТБ встроился в матричную структуру группы 1
02.12.2011 ВТБ отчитался об ИТ-расходах. ЦИФРЫ 1
20.10.2011 «Астерос» модернизировала контакт-центр ВТБ 1
26.09.2011 Конференция CNews: «Облачные технологии 2011: что ждет российский рынок?» 1
06.09.2011 ВТБ вновь увеличивает ИТ-расходы. ЦИФРЫ 1
02.09.2011 Diebold разработал виртуальный банкомат 1

Публикаций - 66, упоминаний - 89

Назипов Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
Microsoft Corporation 11127 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
SAP SE 3216 3
Астерос - Asteros 531 2
Белый Ветер Цифровой 114 2
Accenture - Аксенчер 532 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Saprun - Сапран групп 38 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
Синтерра - Synterra 567 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Optima Services 18 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Riverbed Technology 103 1
Leta IT-company 88 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
Газпромбанк - ГПБ 693 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 6
ВТБ24 583 3
ВТБ - Транскредитбанк 74 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
3D-печать 135 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 4
Google Android 10751 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 2
Apple iOS 5742 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Riverbed SteelHead 40 1
Riverbed Interceptor 2 1
Samsung SUR - интерактивный стол 4 1
Сапельников Сергей 100 2
Осеевский Михаил 221 1
Стулов Александр 18 1
Дворкович Аркадий 169 1
Григорьева Евгения 57 1
Степанов Антон 56 1
Зенкин Денис 104 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 7
Восточная Европа 1682 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Европа 3774 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Европа Центральная 106 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Украина 3378 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 6
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
CNews TV 461 1
CNews Analytics 1991 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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