Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Назипов Дмитрий
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Публикаций - 66, упоминаний - 89
Назипов Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сапельников Сергей 100 2
|Осеевский Михаил 221 1
|Стулов Александр 18 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Степанов Антон 56 1
|Зенкин Денис 104 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766062, в очереди разбора - 669748.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766062, в очереди разбора - 669748.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru