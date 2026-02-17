«Форс Телеком» разработал дополнительный инструмент репликации данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL

Специалисты компании «Форс Телеком» (ГК «Форс») продолжают развивать экосистему инструментальных средств для проектов импортозамещения и разработали Ora2PgSyncX — специальную утилиту, использующую функции сервера Oracle XStream Out для репликации данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL. Благодаря этому процесс репликации выполняется в режиме реального времени с минимальным лагом между исходной и целевой базой данных. Об этом CNews сообщили представители ГК «Форс».

Александр Любушкин, технический директор компании «Форс Телеком»: «Мы разработали инструмент, значительно облегчающий решение трех задач. Он обеспечивает, во-первых, собственно, интеграцию двух систем. Во-вторых, позволяет получать более точные и быстрые результаты при тестировании ожидаемой производительности СУБД PostgreSQL по завершении процесса миграции c СУБД Oracle. И, в-третьих, осуществлять более мягкий частичный и постепенный перевод прикладных систем на новую платформу, что существенно снижает проектные и финансовые риски. Это бывает особенно необходимо для критически важных приложений — например, в банках».

Ora2PgSyncX позволяет осуществлять настройку параметров режима работы в конфигурационных файлах формата json, преобразовывать данные и команды в формат СУБД PostgreSQL, разделять таблицы на параллельные потоки репликации по слотам, вести мониторинг и фиксацию ошибок, осуществлять поддержку LargeObject в PostgreSQL для данных, превышающих 1 ГБ.

Функционирование Ora2PgSyncX не приводит к какому-либо изменению данных в исходной базе Oracle. Утилита может использоваться в среде любых Linux-подобных операционных систем.

Получено Свидетельство о государственной регистрации Ora2PgSyncX в Федеральной службе по интеллектуальной собственности № 2025691343 от 13.11.2025.