Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VoIP
Voice over IP
IP-телефония
CTI
Computer Telephony Integration
Интернет-телефония
Публикаций - 2740, упоминаний - 4450
VoIP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солонин Виталий 89 29
|Ксенин Алекс 311 23
|Масленников Игорь 35 21
|Рейман Леонид 1002 18
|Слизень Виталий 237 17
|Свириденко Андрей 93 15
|Путин Владимир 2443 14
|Школьников Николай 26 13
|Васильев Евгений 108 11
|Мызовский Герман 11 11
|Брюквин Юрий 280 11
|Санадзе Георгий 16 11
|Демидов Михаил 132 10
|Тюрина Мария 44 10
|Бессарабский Алексей 29 9
|Анкилов Константин 94 8
|Овчинников Борис 126 7
|Малис Александр 155 7
|Кожевников Алексей 61 7
|Кусков Денис 212 7
|Тарасов Арсений 44 7
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 7
|Щеголев Игорь 684 7
|Каледин Виктор 12 7
|Богатов Антон 79 7
|Кудрин Сергей 10 6
|Рыжиков Сергей 108 6
|Иванов Александр 82 6
|Gates William Henry - Гейтс Билл 864 6
|Чапчаев Андрей 43 6
|Бызов Дмитрий 37 5
|Андреева Екатерина 45 5
|Мякишева Марина 84 5
|Бойко Анна 16 5
|Греф Герман 342 5
|Медведев Дмитрий 1590 5
|Кремер Аркадий 14 5
|Давыдов Александр 42 5
|Морошкин Александр 118 5
|Урусов Виктор 56 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028652.
Создано именных указателей - 61603.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028652.
Создано именных указателей - 61603.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru