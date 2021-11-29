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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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29.11.2021 Аналитика «Телфин»: треть пользователей виртуальных АТС — интернет-магазины
16.11.2021 Виртуальная АТС в смартфоне: как дополнить мобильную связь новыми функциями
16.11.2021 Интеграция «Телфин» и «Контур.CRM» повысит продажи на 15%
09.11.2021 «Телфин» запустил мобильную связь с возможностями виртуальной АТС
15.06.2021 Какие функции можно возложить на современную IP-телефонию и ВАТС
01.06.2021 Что такое IP-телефония и виртуальная АТС и как они работают
01.06.2021 Market.CNews опубликовал первый в России подробный рейтинг провайдеров IP-телефонии и ВАТС 2021
27.05.2021 Киберкриминалисты «Информзащиты» расследовали взлом телефонной сети государственной промышленной компании
19.04.2021 Poly объявила о продаже своего 30-миллионного телефона
08.04.2021 Сформирован опросник для участия в рейтинге поставщиков IP-телефонии 2021. Идет сбор данных
05.11.2020 От телефонии до Wi-Fi: «Ростелеком» обеспечил телеком-услугами музей «Россия – Моя история» в Пятигорске
08.09.2020 МТТ стал техническим партнером «Яндекс.Телефонии»
07.09.2020 Виртуальная АТС «Яндекс.Телефония» поможет принять и обработать входящие звонки
31.07.2020 Андрей Козловский, «Манго Телеком» - Крупный бизнес проявляет все больше интереса к облачным коммуникациям
27.04.2020 Как выстраивать коммуникации между сотрудниками на удаленке
13.06.2019 Panasonic выводит на российский рынок новую серию IP- телефонов KX-NT
24.04.2019 B2B-телефония растет благодаря интересу со стороны финтеха и digital-индустрии
09.04.2019 «Сател Про» модернизировала телефонную сеть «Акадо Телеком»
05.04.2019 Google сертифицировал первые стационарные телефоны для Voice for G Suite
19.12.2018 «Мегафон» объявил о запуске в России технологии Enhanced Voice Service
12.12.2018 D-Link представила новые корпоративные IP-телефоны
20.11.2018 Unify выпустил новую модель IP-телефона Openscape Desk Phone CP100
04.10.2018 КРОК создал для PepsiCo глобальную цифровую телеком-платформу
18.09.2018 Пермский «Машиностроитель» отказался от зарубежной телефонии в пользу «Ростелл»
27.08.2018 Франция отказывается от стационарных телефонов окончательно и навсегда. Опрос
24.05.2018 «Дочка» «Ростеха» выпустила «уникальный» защищенный IP-телефон для бизнеса
28.02.2018 D-Link представила обновленные версии IP-телефонов DPH-150S и DPH-150SE
21.02.2018 Какой будет корпоративная связь в цифровом обществе?
12.02.2018 Российский бизнес отказывается от проводной связи в пользу IP-телефонии
11.12.2017 Фиксированная связь или IP-телефония: что выбрать
23.05.2017 Шлюз отказоустойчивости Resilient Sip Box проверен на совместимость с программной средой BroadWorks
24.04.2017 Цена американской видеоконференцсвязи для российских судов превысила 2 млрд
20.02.2017 «Ринголайн» представила IP АТС и софтфон
20.12.2016 Обзор интернет-центра Zyxel Keenetic III. Просто добавь телефон
03.11.2016 «ЛанКей» объединил московское представительство и европейские офисы Strabag SE в единую мультисервисную сеть
28.10.2016 Выпущено новое бесплатное приложение IP-телефонии для Windows
09.08.2016 Оператор Zebra Telecom обновил линейку мобильных приложений
07.06.2016 «Альфа-Информ» внедрил IP-ATC Oktell в компании «Флоранж»
24.05.2016 Стек продуктов IP-телефонии «Роском» протестирован на платформе корпоративной виртуализации «ЕС2015-Терем» от «Ай-Теко»
17.05.2016 «Дом.ru Бизнес» запускает услугу «Пакет минут Премиум»

Публикаций - 2740, упоминаний - 4450

VoIP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4640 340
Microsoft Corporation 21014 184
Avaya Inc - Avaya СНГ 953 158
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 149
Nortel Networks 1286 111
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 107
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 96
Siemens AG - Сименс Россия 2222 95
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 89
Intel Corporation 10803 88
Nokia Corporation 5235 87
Google LLC 9440 86
Samsung Electronics 8953 79
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 77
Lenovo Motorola 3319 65
Apple Inc 10137 65
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2438 62
Ericsson 2284 60
IBM 8684 60
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 58
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 732 56
Huawei 2996 54
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 142 52
Sipnet 75 48
Polycom - Поликом Россия 372 48
Meta - Facebook 4129 45
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 200 45
ЛАНИТ - Comptek - Комптек 178 45
ZyXEL Communications 273 44
Ростелеком - Связьинвест 1657 43
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1243 43
HP 3Com 652 43
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 41
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 40
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1397 40
AT&T Inc 1554 38
D-Link 323 38
Oracle Corporation 5811 38
Spirit DSP - Спирит Корп 413 36
NEC 1695 35
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 36
Евросеть 1342 26
eBay Inc 1565 24
РЖД - Российские железные дороги 1331 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 15
Альфа-Банк 1336 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 857 13
Почта России ПАО 1798 12
Связной ГК 1085 11
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 9
Silver Lake Partners 75 8
Hyundai Motor 257 7
Qiwi 795 7
Boeing 897 7
Dixis - Диксис 343 7
Газпром ПАО 778 7
ВТБ24 622 7
Интер РАО ПАО 266 6
Росгосстрах 219 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1788 6
БКС - Финансовая группа - БКС банк 61 5
ГПБ - Газпромбанк 801 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1618 5
РАО ЕЭС России ПАО 233 5
Сокольники - Парк культуры и отдыха 37 5
Белый Ветер 213 5
Carl Zeiss 277 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 189 5
UMA - United Music Agency 30 5
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 57 5
Visa International 1640 5
Аэрофлот 618 5
Mary Kay - Мэри Кэй 85 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 562 4
Транснефть 207 4
Ferrari NV 135 4
Роскосмос РКС - Российские космические системы 112 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 4
Фаберлик - Faberlic 67 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7395 104
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор 2018 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 31
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2781 20
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1122 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1765 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 16
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 15
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2037 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 14
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 13
Правительство РФ 2659 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1487 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1995 13
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2368 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 11
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 9
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 182 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 8
Президент Российской Федерации 1731 7
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 6
ПФР Департамент информационных технологий 129 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 102 5
МКС - Международная космическая станция 1383 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 5
Федеральное казначейство России 867 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 5
Верховный суд Российской Федерации 331 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 4
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 173 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 374 4
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 532 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 53
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 21
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 19
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 19
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 16
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 11
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 7
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 82 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 4
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 66 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 3
Руссофт - Russoft 345 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 170 2
WiMAX Forum 51 2
TIA - Telecommunications Industry Association 66 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 56 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 59 1
Пермская ТПП - Пермская Торгово-Промышленная Палата 1 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 245 1
Российская Ассоциация Телемедицины 1 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
ГИС-Ассоциация 231 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
Eclipse Foundation 24 1
4CIO 15 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 13 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 33 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 17 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
АРБ - Ассоциация российских банков 174 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 6 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10160 350
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12176 255
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 658 231
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12369 170
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2874 160
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9184 147
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1885 147
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5224 138
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6344 130
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 114
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4036 90
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1497 90
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 90
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 375 85
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1020 81
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 77
PoE - Power over Ethernet 336 74
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1653 67
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1770 61
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4936 58
Gigabit Ethernet 823 58
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 56
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 56
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 738 53
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2460 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4123 47
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 47
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 45
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 487 41
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 40
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1151 39
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 349 38
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 211 36
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 36
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3259 34
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4214 34
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 33
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 33
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1803 31
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 91 31
Microsoft Skype 1887 250
Google Android 11673 123
Linux OS 7207 97
Microsoft Windows 10 10129 94
Apple iOS 6248 68
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 63
Apple iPhone - серия смартфонов 5821 59
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 55
Microsoft Office 3012 43
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 812 41
Symbian OS 1387 37
Microsoft Lync 295 34
Apple Mac - Apple Macintosh 2547 33
Microsoft Outlook 1209 31
Microsoft Exchange 993 30
Apple iPad 3542 29
Google Talk - Google Chat 157 29
Apple macOS 1229 26
Google Play - Google Store - Android Market 2638 25
Google YouTube - Видеохостинг 2178 24
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 24
Asterisk 68 24
Avaya IP Office Cloud Platform 76 23
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 37 22
Apple - App Store 2356 21
Rakuten Viber 465 21
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 109 21
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 907 21
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1395 21
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 62 21
Microsoft MSN - Microsoft Network 611 20
Google Gmail 777 19
Microsoft Windows XP 2342 19
Cisco Jabber - Мессенджер 124 19
Microsoft Office 365 797 19
Microsoft Skype for Business 119 18
Java - Язык программирования 2435 18
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 125 18
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 274 18
Nokia N - серия 322 17
Солонин Виталий 89 29
Ксенин Алекс 311 23
Масленников Игорь 35 21
Рейман Леонид 1002 18
Слизень Виталий 237 17
Свириденко Андрей 93 15
Путин Владимир 2443 14
Школьников Николай 26 13
Васильев Евгений 108 11
Мызовский Герман 11 11
Брюквин Юрий 280 11
Санадзе Георгий 16 11
Демидов Михаил 132 10
Тюрина Мария 44 10
Бессарабский Алексей 29 9
Анкилов Константин 94 8
Овчинников Борис 126 7
Малис Александр 155 7
Кожевников Алексей 61 7
Кусков Денис 212 7
Тарасов Арсений 44 7
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 7
Щеголев Игорь 684 7
Каледин Виктор 12 7
Богатов Антон 79 7
Кудрин Сергей 10 6
Рыжиков Сергей 108 6
Иванов Александр 82 6
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 6
Чапчаев Андрей 43 6
Бызов Дмитрий 37 5
Андреева Екатерина 45 5
Мякишева Марина 84 5
Бойко Анна 16 5
Греф Герман 342 5
Медведев Дмитрий 1590 5
Кремер Аркадий 14 5
Давыдов Александр 42 5
Морошкин Александр 118 5
Урусов Виктор 56 5
Россия - Российская федерация - РФ 82514 954
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 431
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34049 305
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12069 218
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 187
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 147
Европа 7249 109
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 94
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9585 84
Германия - Федеративная Республика 7790 75
Украина 5529 72
Япония 7899 69
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3811 63
Индия - Республика 4105 51
Европа Восточная 2815 50
Франция - Французская Республика 4928 49
Россия - СФО - Новосибирск 2925 47
Азия - Азиатский регион 3156 46
Россия - УФО - Екатеринбург 2894 45
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 45
Канада 3059 44
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 42
Африка - Африканский регион 2667 42
Европа Западная 1306 40
Северная Америка 2598 40
Австралия - Австралийский Союз 2657 40
Италия - Итальянская Республика 2901 40
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1388 40
Ближний Восток 2491 38
Израиль 1685 34
Америка 1189 33
Россия - ПФО - Казань 1894 32
Южная Корея - Республика 3271 31
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 29
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 29
Казахстан - Республика 4139 28
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1862 27
Испания - Королевство 2566 26
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 25
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1233 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5072 92
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 88
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 66
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4131 36
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 36
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 31
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1104 21
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1502 20
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 17
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 16
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 15
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1108 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 784 14
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 13
Русский язык 1658 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1228 11
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 835 10
Человеческий фактор 172 9
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 378 8
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 950 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1481 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 431 6
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 5
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 5
Образование в России 552 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 5
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 216 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 209 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 279 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 4
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 97 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 121 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 107 4
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 51 3
Абонентская база 12 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 45
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 24
Thomson Reuters - Рейтер 5681 18
CNews - ZOOM.CNews 1317 11
The Register 1262 11
Стрим-ТВ - телекомпания 111 10
Silicon.com 350 9
ComNews - Медиа-бизнес 87 7
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 7
Коммерсантъ - Издательский дом 791 6
Vnunet 212 5
Computer Weekly 368 5
Forbes - Форбс 560 5
NE Asia Online 312 5
Associated Press 1965 5
NYT - The New York Times 943 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 4
Открытые системы ИД 108 4
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 446 4
ComputerWorld 136 4
Прайм - Агентство экономической информации 639 4
РИА Новости 748 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1835 4
FT - Financial Times 1094 4
Bloomberg 969 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 335 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 3
CNET - Издание 1557 3
Silicon 205 3
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 3
CNews RND - R&D.CNews 2111 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 3
N+1 - Издание 114 3
The Verge - Издание 459 3
InformationWeek 220 2
Network World 30 2
WSJ - The Wall Street Journal 1194 2
InfoWorld 55 2
Россия 24 - телеканал 94 2
Gartner 3195 51
IDC - International Data Corporation 4527 49
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2692 42
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 887 32
Juniper Research 420 18
Synergy Research Group 39 17
IHS Infonetics Research 87 15
TeleGeography Research 39 13
Forrester Research 784 12
Frost & Sullivan 177 11
Yankee Group 161 10
Gartner Dataquest 329 8
ABI Research 230 7
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 6
Fortune Global 500 269 6
PCMark 103 5
Dell'Oro Group 34 5
Discovery Research Group 21 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 608 4
In-Stat 81 4
SANS Institute 72 4
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 82 3
Current Analysis 24 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 3
Datamonitor 82 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 2
IHS iSuppli 389 2
Vanson Bourne 47 2
In-Stat/MDR 63 2
Mobile Research Group 65 2
S&P - Standard and Poor’s 467 2
Nielsen Holdings - NetRatings 328 2
Strategy Analytics 282 2
CNews Мишень CRM-систем 1 1
Wainhouse Research 1 1
eMarketer 195 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
Infonetics Research - Service Provider VoIP Equipment and Subscribers 1 1
Markets&Markets Research 92 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 69 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 8
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 62 5
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 218 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 220 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 3
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 16 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 207 2
ТГУ - Томский государственный университет 86 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 119 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 96 2
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 338 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 286 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 212 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 2
Информзащита Учебный центр 38 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 27 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 24 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 90 1
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 69 1
Cornell University - Корнеллский университет 101 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 23 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 95 1
МФТИ Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту 1 1
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 107 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 35 1
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 7 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 45 1
Академия ФСБ России 4 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 24 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 19 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 9 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 39 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 17
CeBIT 406 14
Олимпийские игры - Olympic Games 493 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 165 5
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 5
Связь-Экспокомм 39 4
Black Hat - Конференция 67 3
Docflow 105 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 207 2
IDF - Intel Developer Forum 145 2
CNews AWARDS - награда 334 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 739 2
РИФ - Российский Интернет Форум 34 2
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 2 1
WorldSkills DigitalSkills 2 1
Microsoft Imagine Cup 56 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
ZDI - Zero Day Initiative - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 15 1
CSTB Telecom & Media 49 1
Visa Global Service Quality Awards 2 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 59 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 10 1
McAfee FOCUS 2 1
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 19 1
iF Design Awards 8 1
NetApp Directions 6 1
Международный женский день - 8 марта 28 1
Broadsoft Connections Avaya 1 1
Defcon 38 1
Чёрная пятница (распродажи) 84 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 71 1
GITEX Technology Week - Выставка 18 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028652.
Создано именных указателей - 61603.
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