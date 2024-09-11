«Инфосистемы Джет» и «Протей ТЛ» расширили функционал стенда в шоуруме российских решений ВКС и унифицированных коммуникаций

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» и «Протей ТЛ» расширили функционал стенда IP-телефонии в мультивендорном шоуруме в Москве, который предназначен для тестирования корпоративных решений по видеоконференцсвязи (ВКС), IP-телефонии и унифицированным коммуникациям (UC). Шоурум открылся в 2021 г. и с тех пор регулярно дополняется новыми возможностями, чтобы помочь российским компаниям протестировать, сравнить и выбрать отечественные системы для совместной работы. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

На обновленном стенде «Протей ТЛ» в шоуруме теперь развернуты следующие компоненты: программное обеспечение Протей-imSwitch5 — выполняет функции программного коммутатора и предназначено для предоставления услуг традиционной телефонной связи на базе IP-технологии. ПО представлено в виде отказоустойчивого кластера, что обеспечивает высокую надежность и стабильность работы; программный сервер видеоконференцсвязи (ВКС) Протей, работающий по принципу MCU, при котором обработка видеопотоков происходит на стороне сервера. Позволяет пользователям проводить видеоконференции с различных устройств и видеотерминалов; платформа унифицированных коммуникаций «Протей-Юником» (UC) — это корпоративное решение, которое полностью интегрируется в инфраструктуру заказчика и дает уверенность в конфиденциальности и надежности. Помимо серверной части включает в себя программный клиент в браузере и мобильные приложения для iOS и Android. Платформа объединяет мессенджер и файловое хранилище с другими корпоративными сервисами, такими как IP-телефония и ВКС; пограничный контроллер сессий (SBC), который обеспечивает безопасное подключение сотрудников к системе «Протей-Юником» через интернет; в качестве операционной системы используется отечественная ОС Astra Linux, которая гарантирует безопасность и соответствие требованиям импортозамещения.

Стенд оснащен комплексным решением корпоративной системы IP-телефонии, которое выполняет функции обработки вызовов с телефонов пользователей UC и обеспечивает стабильную связь. Встроенная подсистема провижининга телефонных аппаратов (ТА) и интерактивное голосовое меню делают систему удобной как для пользователей, так и для администраторов системы.

Программный сервер ВКС позволяет абонентам платформы UC проводить групповые видеоконференции, а при использовании без платформы UC, благодаря многофункциональному графическому интерфейсу, позволяет создавать и модерировать видеоконференции.

Платформа UC включает в себя мессенджер с поддержкой персональных и групповых чатов и защищенный обмен файлами. Программный клиент в браузере и мобильное приложение позволяют организовывать и проводить встречи с использованием любого персонального устройства пользователя. Система позволяет совершать звонки в телефонной сети общего пользования (ТФОП), а также содержит адресную книгу компании, интегрируемую с корпоративной системой каталогов Microsoft Active Directory.

Интеграция IP-телефонии, ВКС и UC обеспечивает создание полнофункциональной корпоративной системы связи, отвечающей современным требованиям рынка и предоставляющей пользователям удобство использования всех средств связи из единого интерфейса.

Система IP-телефонии успешно проверена с телефонными аппаратами как ушедших вендоров (Cisco, Avaya), так и с официально присутствующим на рынке России (Yealink).

Для заказчиков шоурум компании «Инфосистемы Джет» предоставляет возможность протестировать современное и полностью отечественное решение UC от компании «Протей ТЛ», а также проверить совместимость своего существующего оборудования с системой. Это позволяет сохранить инвестиции в уже установленное оборудование и подобрать оптимальные решения для текущих задач.

«На протяжении последних двух лет мы наблюдаем активное развитие систем унифицированных коммуникаций среди отечественных вендоров. К сожалению, переход от одного направления разработки, будь то ВКС или IP-телефония, к полноценному UC-решению вызывает ряд трудностей у производителей. Компания “Протей ТЛ” смогла объединить в одну экосистему мессенджер, ВКС и IP-телефонию и предоставить полноценный пользовательский опыт системы UC. Наши инженеры провели тестирование нового решения, развернули его в лаборатории и готовы продемонстрировать UC-платформу "Протей", а также сопроводить пилотный проект и провести внедрение», — сказал Анатолий Чистов, пресейл-инженер по решениям унифицированных коммуникаций компании «Инфосистемы Джет».

«"Протей-Юником" мы эксплуатируем уже несколько лет для коммуникаций и внутри холдинга, и для корпоративных заказчиков. А теперь появилась замечательная возможность для его демонстрации заказчикам компании "Инфосистемы Джет". Особенно ценно то, что система доступна в режиме реального времени. Целью нашего участия в данном проекте является возможность познакомить с решениями «Протей ТЛ» поближе, показать функционал системы. Мы готовы организовать пилоты под потребности заказчика, сопровождать работы на всех этапах, начиная с определения задач. При этом мы предлагаем наиболее оптимальный вариант для реализации унифицированных систем связи», — сказал Николай Ветров, руководитель отдела технических решений «Протей ТЛ».

Мультивендорный шоурум компании «Инфосистемы Джет» представляет собой уникальную демоплощадку для тестирования решений в области видеоконференцсвязи и унифицированных коммуникаций. Шоурум оснащен современными отечественными решениями от ведущих вендоров. Шоурум находится в московском офисе компании.