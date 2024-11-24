Market.CNews опубликовал рейтинг ВАТС и IP-телефония 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг ВАТС и IP-телефонии 2024. Аналитики провели сравнение технических характеристик, универсальности и доступности продуктов компаний, представленных на российском рынке.
Современный бизнес невозможен без коммуникаций, а коммуникации невозможны без АТС и телефонии. Именно поэтому малые, средние и крупные компании по сей день проявляют интерес к услугам виртуальной АТС и IP-телефонии.
Новый рейтинг Market.CNews призван зафиксировать положение дел на рынке ВАТС и IP-телефонии по состоянию на сегодняшний день и определить лидеров данного сегмента. Дополнительно проведено сравнение по комплексности оказываемых услуг. Подробности — в обзоре ВАТС и IP-телефония 2024.
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Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Общие вопросы.
- Функциональные возможности.
- Омниканальность.
- Унифицированные коммуникации.
- Параметры безопасности.
- Кадровые ресурсы.
- Возможности по интеграции.
- Безопасность.
- Параметры техподдержки.
- Стоимость.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидером рейтинга признано решение МТС Exolve от компании МТТ. Оно имеет широкие функциональные и омниканальные возможности, может быть установлено в контуре заказчика, интегрируется с другими информационными системами. Тестовый период — 14 дней, уровень цен — средний.
На втором месте — MANGO OFFICE. Здесь также стоит отметить широкие возможнотси по функционалу, омниканальности и дополнительным опциям. Тестовый период — 14 дней, уровень цен — средний для малых проектов и высокий для более крупных.
Таблица 1. Топ-5 провайдеров рейтинга ВАТС и IP-телефония 2024
|Место
|Компания
|Название продукта (бренд)
|Сумма баллов
|1
|МТТ
|МТС Exolve
|787
|2
|MANGO OFFICE
|MANGO OFFICE
|773
|3
|MCN Telecom
|Виртуальная АТС
|768
|4
|Телфин
|Виртуальная АТС
|766
|5
|Мегафон
|Виртуальная АТС
|717
Источник: Market.CNews. Полная версия
Дополнительное исследование аналитиков коснулось анализа комплексного подхода к организации коммуникаций. В нем учитывались критерии, связанные с автоматизацией ВАТС и IP-телефонии, управлением ресурсами и персоналом, наличием аналитики и возможностей в плане MarTech.
Лидером рейтинга комплексных ВАТС признано решение MANGO OFFICE, обладающее всеми необходимыми для этого атрибутами, возможностью общения через различные мессенджеры и соцсети, широкими аналитическими возможностями.
На втором месте — МТС Exolve от МТТ, на третьем — Виртуальная АТС от MCN Telecom.
Таблица 2. Топ-5 провайдеров ВАТС и IP-телефония 2024 по комплексному подходу к организации коммуникаций
|Место
|Компания
|Название продукта (бренд)
|Сумма баллов
|1
|MANGO OFFICE
|MANGO OFFICE
|635
|2
|МТТ
|МТС Exolve
|545
|3
|MCN Telecom
|Виртуальная АТС
|515
|4
|Мегафон
|Виртуальная АТС
|500
|5
|Связьтранзит
|Виртуальная АТС
|440
Источник: Market.CNews. Полная версия
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Рейтинг ВАТС и IP-телефонии 2024. Структура баллов
Подробнее: Обзор ВАТС и IP-телефония 2024
Источник: Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
ВАТС и IP-телефония 2024: комплексный подход
Подробнее: Обзор ВАТС и IP-телефония 2024
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