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Market.CNews опубликовал рейтинг ВАТС и IP-телефония 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг ВАТС и IP-телефонии 2024. Аналитики провели сравнение технических характеристик, универсальности и доступности продуктов компаний, представленных на российском рынке.

Современный бизнес невозможен без коммуникаций, а коммуникации невозможны без АТС и телефонии. Именно поэтому малые, средние и крупные компании по сей день проявляют интерес к услугам виртуальной АТС и IP-телефонии.

Новый рейтинг Market.CNews призван зафиксировать положение дел на рынке ВАТС и IP-телефонии по состоянию на сегодняшний день и определить лидеров данного сегмента. Дополнительно проведено сравнение по комплексности оказываемых услуг. Подробности — в обзоре ВАТС и IP-телефония 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Общие вопросы.
  2. Функциональные возможности.
  3. Омниканальность.
  4. Унифицированные коммуникации.
  5. Параметры безопасности.
  6. Кадровые ресурсы.
  7. Возможности по интеграции.
  8. Безопасность.
  9. Параметры техподдержки.
  10. Стоимость.

© taniascamera / Фотобанк Фотодженика
Современный бизнес невозможен без коммуникаций, а коммуникации невозможны без АТС и телефонии

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга признано решение МТС Exolve от компании МТТ. Оно имеет широкие функциональные и омниканальные возможности, может быть установлено в контуре заказчика, интегрируется с другими информационными системами. Тестовый период — 14 дней, уровень цен — средний.

На втором месте — MANGO OFFICE. Здесь также стоит отметить широкие возможнотси по функционалу, омниканальности и дополнительным опциям. Тестовый период — 14 дней, уровень цен — средний для малых проектов и высокий для более крупных.

Таблица 1. Топ-5 провайдеров рейтинга ВАТС и IP-телефония 2024

Место Компания Название продукта (бренд) Сумма баллов
1 МТТ МТС Exolve 787
2 MANGO OFFICE MANGO OFFICE 773
3 MCN Telecom Виртуальная АТС 768
4 Телфин Виртуальная АТС 766
5 Мегафон Виртуальная АТС 717

Источник: Market.CNews. Полная версия

Дополнительное исследование аналитиков коснулось анализа комплексного подхода к организации коммуникаций. В нем учитывались критерии, связанные с автоматизацией ВАТС и IP-телефонии, управлением ресурсами и персоналом, наличием аналитики и возможностей в плане MarTech.

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Лидером рейтинга комплексных ВАТС признано решение MANGO OFFICE, обладающее всеми необходимыми для этого атрибутами, возможностью общения через различные мессенджеры и соцсети, широкими аналитическими возможностями.

На втором месте — МТС Exolve от МТТ, на третьем — Виртуальная АТС от MCN Telecom.

Таблица 2. Топ-5 провайдеров ВАТС и IP-телефония 2024 по комплексному подходу к организации коммуникаций

Место Компания Название продукта (бренд) Сумма баллов
1 MANGO OFFICE MANGO OFFICE 635
2 МТТ МТС Exolve 545
3 MCN Telecom Виртуальная АТС 515
4 Мегафон Виртуальная АТС 500
5 Связьтранзит Виртуальная АТС 440

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг ВАТС и IP-телефонии 2024. Структура баллов

Подробнее: Обзор ВАТС и IP-телефония 2024

Функционал
Универсальность
Возможности по интеграции
Другие параметры

290
190
170
137
290
190
170
123

290
150
150
178
290
170
170
136

290
190
120
117
290
170
130
97

290
134
130
123

200
150
170
150
260
136
110
141
200
132
140
165
245
152
115
116

185
150
170
104
260
114
100
114
230
136
130
84
120
68
95
48

Источник: Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

ВАТС и IP-телефония 2024: комплексный подход

Подробнее: Обзор ВАТС и IP-телефония 2024

Комплексный подход
Базовые возможности
450
185

360
185

360
155

315
185
270
170
255
155
165
185

120
155

105
155
45
155

Источник: Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой ВАТС в теме письма.

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