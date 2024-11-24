Market.CNews опубликовал рейтинг ВАТС и IP-телефония 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг ВАТС и IP-телефонии 2024. Аналитики провели сравнение технических характеристик, универсальности и доступности продуктов компаний, представленных на российском рынке.

Современный бизнес невозможен без коммуникаций, а коммуникации невозможны без АТС и телефонии. Именно поэтому малые, средние и крупные компании по сей день проявляют интерес к услугам виртуальной АТС и IP-телефонии.

Новый рейтинг Market.CNews призван зафиксировать положение дел на рынке ВАТС и IP-телефонии по состоянию на сегодняшний день и определить лидеров данного сегмента. Дополнительно проведено сравнение по комплексности оказываемых услуг. Подробности — в обзоре ВАТС и IP-телефония 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Общие вопросы. Функциональные возможности. Омниканальность. Унифицированные коммуникации. Параметры безопасности. Кадровые ресурсы. Возможности по интеграции. Безопасность. Параметры техподдержки. Стоимость.

© taniascamera / Фотобанк Фотодженика Современный бизнес невозможен без коммуникаций, а коммуникации невозможны без АТС и телефонии

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга признано решение МТС Exolve от компании МТТ. Оно имеет широкие функциональные и омниканальные возможности, может быть установлено в контуре заказчика, интегрируется с другими информационными системами. Тестовый период — 14 дней, уровень цен — средний.

На втором месте — MANGO OFFICE. Здесь также стоит отметить широкие возможнотси по функционалу, омниканальности и дополнительным опциям. Тестовый период — 14 дней, уровень цен — средний для малых проектов и высокий для более крупных.

Таблица 1. Топ-5 провайдеров рейтинга ВАТС и IP-телефония 2024 Место Компания Название продукта (бренд) Сумма баллов 1 МТТ МТС Exolve 787 2 MANGO OFFICE MANGO OFFICE 773 3 MCN Telecom Виртуальная АТС 768 4 Телфин Виртуальная АТС 766 5 Мегафон Виртуальная АТС 717

Источник: Market.CNews. Полная версия

Дополнительное исследование аналитиков коснулось анализа комплексного подхода к организации коммуникаций. В нем учитывались критерии, связанные с автоматизацией ВАТС и IP-телефонии, управлением ресурсами и персоналом, наличием аналитики и возможностей в плане MarTech.

Лидером рейтинга комплексных ВАТС признано решение MANGO OFFICE, обладающее всеми необходимыми для этого атрибутами, возможностью общения через различные мессенджеры и соцсети, широкими аналитическими возможностями.

На втором месте — МТС Exolve от МТТ, на третьем — Виртуальная АТС от MCN Telecom.

Таблица 2. Топ-5 провайдеров ВАТС и IP-телефония 2024 по комплексному подходу к организации коммуникаций Место Компания Название продукта (бренд) Сумма баллов 1 MANGO OFFICE MANGO OFFICE 635 2 МТТ МТС Exolve 545 3 MCN Telecom Виртуальная АТС 515 4 Мегафон Виртуальная АТС 500 5 Связьтранзит Виртуальная АТС 440

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг ВАТС и IP-телефонии 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор ВАТС и IP-телефония 2024 Функционал Универсальность Возможности по интеграции Другие параметры 290 190 170 137 290 190 170 123 290 150 150 178 290 170 170 136 290 190 120 117 290 170 130 97 290 134 130 123 200 150 170 150 260 136 110 141 200 132 140 165 245 152 115 116 185 150 170 104 260 114 100 114 230 136 130 84 120 68 95 48

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

ВАТС и IP-телефония 2024: комплексный подход Подробнее: Обзор ВАТС и IP-телефония 2024 Комплексный подход Базовые возможности 450 185 360 185 360 155 315 185 270 170 255 155 165 185 120 155 105 155 45 155

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