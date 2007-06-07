Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Cable & Wireless
C&W
Публикаций - 187, упоминаний - 262
Cable & Wireless упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Саяпина Елена 39 1
|Зенкин Денис 262 1
|Шалманов Сергей 199 1
|Краснов Михаил 77 1
|Милованцев Дмитрий 106 1
|Бяхов Олег 58 1
|Церенов Церен 45 1
|Бутман Евгений 27 1
|Хохлов Юрий 13 1
|Андреев Сергей 59 1
|Дронов Дмитрий 26 1
|Граванова Юлия 20 1
|Денисов Леонид 16 1
|Евтюшкин Александр 6 1
|Москалев Дмитрий 6 1
|Вишняков Владимир 2 1
|Чернович Михаил 3 1
|Якушев Михаил 48 1
|Щеголев Игорь 684 1
|Дергунова Ольга 116 1
|Дворкович Аркадий 192 1
|Калинин Александр 121 1
|Шаронов Андрей 58 1
|Кошкин Андрей 21 1
|Фурсенко Андрей 120 1
|Дмитриев Михаил 7 1
|Рейман Леонид 1008 1
|Баранова Наталья 5 1
|Зайцев Павел 44 1
|Агамирзян Игорь 68 1
|Васин Василий 33 1
|Шадрин Артем 3 1
|Зайцев Владимир 51 1
|Гольденберг Леонид 43 1
|FT - Financial Times 1107 11
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10413 6
|Times 404 5
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2240 4
|Total Telecom 260 4
|Thomson Reuters - Рейтер 5710 3
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 3
|The Register 1270 3
|CBS MarketWatch 302 2
|InterNetNews - InternetNews.com 206 2
|Newsbytes News Network 318 2
|Vivendi SA - Vivendi Universal 314 2
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 600 2
|CNET - Издание 1577 2
|AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
|Silicon 450 1
|EWeek 179 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1215 1
|Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
|Telegraph 196 1
|GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 261 1
|Cellular News 231 1
|RCR News 107 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 545 1
|РГБ - Российская государственная библиотека 72 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1119 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 569 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172693, в очереди разбора - 1003476.
Создано именных указателей - 68684.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172693, в очереди разбора - 1003476.
Создано именных указателей - 68684.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru