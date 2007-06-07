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Cable & Wireless
C&W



07.06.2007 Cable & Wireless не может одолеть инсайдера
24.05.2007 Чистая прибыль Cable & Wireless выросла в 2,3 раза
08.11.2006 Чистая прибыль Cable & Wireless за 1 полугодие снизилась на 51,3%
26.05.2005 Годовая прибыль Cable & Wireless составила €439,2 млн.
25.01.2005 Квартальная выручка Cable & Wireless снизилась до $1,52 млрд.
04.06.2004 Cable & Wireless приобрел Monaco Telecom
02.06.2004 Чистые убытки Cable & Wireless снизились в 27 раз
04.06.2003 Cable & Wireless сокращает персонал и уходит с рынка США
04.04.2003 C&W связал офисы "Ренессанс Капитал" в Москве и Лондоне
07.02.2003 Financial Times: Cable & Wireless отвергла предложение PCCW о покупке
23.01.2003 Глава Cable & Wireless уходит в отставку
15.12.2002 Cable & Wireless уволит 65% сотрудников в Европе
29.11.2002 Акционеры не верят руководству Cable & Wireless
13.11.2002 Cable & Wireless сократит 3,5 тыс. сотрудников
11.11.2002 Verizon продал свою долю в компании Cable & Wireless
11.11.2002 C&W открыла первую в мире GSM/GPRS-сеть в диапазоне 850 МГц
06.11.2002 Nortel поставит оборудование на сумму $100 млн. для сети Cable & Wireless в странах Карибского региона
11.09.2002 Cable & Wireless становится глобальным поставщиком телекоммуникационных услуг UBS Warburg
10.06.2002 Cable & Wireless предупредила сотрудников в США об увольнениях
17.05.2002 Доходы Cable & Wireless по итогам года упали в два раза
27.02.2002 Годовой доход Cable & Wireless Global сократится на 10%
15.02.2002 Cable & Wireless заключила соглашение о GRPS-роуминге с BT Cellnet
14.02.2002 Cable & Wireless предложила российским партнерам "Надежную связь"
13.02.2002 Британское правительство отказалось от контроля над Cable & Wireless
11.02.2002 C&W завершает поглощение Exodus
21.01.2002 Cable & Wireless получила разрешение на приобретение Exodus Communications
16.01.2002 Cable & Wireless оказала поддержку Российской Государственной библиотеке
19.12.2001 Accenture и C&W объединят усилия в управлении финансами и персоналом
11.12.2001 Cable & Wireless приобретет PSInet Japan
06.12.2001 Cable & Wireless расширила услуги связи на территории Канады
26.11.2001 C&W заключила контракт нa обслуживание британского банка Alliance & Leicester
10.10.2001 Cable & Wireless и Shell заключили $250 млн. контракт
19.09.2001 Cable & Wireless открыла в России второй центр веб-хостинга
22.08.2001 Банкротство One.Tel уменьшило прибыли Cable & Wireless Optus
16.05.2001 Cable & Wireless намерена выкупить 15% своих акций на сумму $2,8 млрд.
03.05.2001 Cable & Wireless создаст услуги роуминга для GPRS-сетей
02.04.2001 Nokia поставит 3G-систему оператору Cable & Wireless Optus в Австралии
26.03.2001 Cable & Wireless приняла предложение SingTel о приобретении Optus за $9 млрд.
13.03.2001 SingTel предложила $8,9 млрд. за австралийскую Cable & Wireless Optus
15.01.2001 Британская Cable & Wireless совместно с Alcatel проложат новый трансатлантический кабель

Публикаций - 187, упоминаний - 262

Cable & Wireless упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 80 18
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 80 14
Cisco Systems 4676 13
Nortel Networks 1287 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5372 11
Singapore Telecommunications - Singtel 135 11
Vodafone Group 1313 11
Microsoft Corporation 22010 11
BT Group - British Telecommunications 614 10
IBM - International Business Machines Corp 8808 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7905 9
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1424 9
Oracle Corporation 5890 9
Deutsche Telekom 903 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1452 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 8
Oracle - Sun Microsystems 2173 6
Intel Corporation 11012 6
AT&T Inc 1555 6
Telstra Corporation Limited 191 6
Sonera 309 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7598 5
HP - Hewlett-Packard 3582 5
Ericsson 2685 5
NTT DoCoMo 1104 5
HP Compaq Computer Corp 1901 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1280 5
Orange France Télécom 654 5
Global Crossing 189 5
Lenovo Motorola 3441 5
Siemens AG - Siemens Group 2270 4
Yahoo! 3593 4
Accenture - Аксенчер 793 3
МегаФон ПетерСтар 308 3
Amazon Inc - Amazon.com 2565 3
Telenor - Теленор 724 3
MCI 152 3
Verysell - Верисел 306 3
Verizon - WorldCom 480 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6378 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1796 5
Walmart - Wal-Mart Stores 359 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 445 2
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 67 2
Royal Dutch Shell - Шелл 134 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 153 2
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 2
Merrill Lynch 427 2
United Airlines - авиакомпания 88 2
АТАК - сеть магазинов 398 1
Prudential Financial 52 1
Pangea 7 1
РЖД - Российские железные дороги 1396 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 51 1
ИСК - Ижевская строительная компания 410 1
РОСНО СК 169 1
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 1
Enron - Enrongate 121 1
Mannesmann 97 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
АСК 27 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 29 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 4 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 1
Белый Ветер 340 1
Diesel 10 1
Платежный Центр РНКО 29 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 97 1
Coca-Cola Company 234 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 164 1
РТС - Фондовая биржа 329 1
UBS AG 291 1
Евросеть 1368 1
Boeing 952 1
Правительство РФ 7011 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7519 5
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 76 5
МКС - Международная космическая станция 1388 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2168 2
Президент Российской Федерации 3007 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2604 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6900 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 181 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1408 1
World Bank Group - Всемирный банк 279 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 198 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3291 1
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 13 1
UK Ofcom - Office of Communications 29 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2489 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 84 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 204 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 50 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30613 42
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4976 18
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6737 5
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 112 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2802 4
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 245 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1898 3
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 282 3
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 582 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 246 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7219 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 128 2
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 72 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7384 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 471 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1156 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 199 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1512 2
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 92 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 185 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1394 1
Website - Вебсайт 2654 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 400 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 67 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 368 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2229 1
EAC - The Eurasian Conformity mark - Евразийское соответствие 17 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 72 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5963 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1056 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 651 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 288 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 141 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 299 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6205 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 737 1
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 52 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4206 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 531 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6776 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 5
Google Marketing Platform - DoubleClick 218 1
Nortel Networks Succession 11 1
Nokia 7650 62 1
Benefon Exion 8 1
InterActiveCorp Excite@Home 123 1
MP3.com 117 1
Xperi TiVo 81 1
Cisco Webex 148 1
Microsoft Office 3174 1
Oracle Communications 21 1
HPE Synergy 46 1
SAP Sybase 279 1
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 354 1
SAP Ariba 275 1
Nokia Alcatel-Lucent Secure Mobile Data Solutions for Enterprises 2 1
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform 5 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 492 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 1
Саяпина Елена 39 1
Зенкин Денис 262 1
Шалманов Сергей 199 1
Краснов Михаил 77 1
Милованцев Дмитрий 106 1
Бяхов Олег 58 1
Церенов Церен 45 1
Бутман Евгений 27 1
Хохлов Юрий 13 1
Андреев Сергей 59 1
Дронов Дмитрий 26 1
Граванова Юлия 20 1
Денисов Леонид 16 1
Евтюшкин Александр 6 1
Москалев Дмитрий 6 1
Вишняков Владимир 2 1
Чернович Михаил 3 1
Якушев Михаил 48 1
Щеголев Игорь 684 1
Дергунова Ольга 116 1
Дворкович Аркадий 192 1
Калинин Александр 121 1
Шаронов Андрей 58 1
Кошкин Андрей 21 1
Фурсенко Андрей 120 1
Дмитриев Михаил 7 1
Рейман Леонид 1008 1
Баранова Наталья 5 1
Зайцев Павел 44 1
Агамирзян Игорь 68 1
Васин Василий 33 1
Шадрин Артем 3 1
Зайцев Владимир 51 1
Гольденберг Леонид 43 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44317 50
Россия - Российская федерация - РФ 101226 28
Европа 9805 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10787 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 21
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1245 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31756 18
Азия - Азиатский регион 3486 17
Япония 9483 14
Австралия - Австралийский Союз 2689 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12231 9
Япония - Токио 899 9
Великобритания - Лондон 1981 8
Сингапур - Республика 1549 8
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 384 7
Нидерланды - Амстердам 501 6
Америка Северная 2631 6
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1200 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11913 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12408 5
Франция - Иль-де-Франс - Париж 955 5
Литва - Литовская Республика 534 5
Эстония - Эстонская Республика 687 5
Германия - Федеративная Республика 8220 5
Индия - Республика 4156 5
Австралия - Сидней 269 4
Южная Корея - Республика 3836 4
Канада 3071 3
Болгария - Республика 642 3
Швеция - Королевство 1893 3
Ближний Восток 2523 3
США - Калифорния 3353 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 625 3
Европа Северная - Скандинавия 458 3
США - Нью-Йорк 2589 3
Люксембург Великое Герцогство 362 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1335 2
Ирландия - Дублин 136 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 226 2
Финляндия - Финляндская Республика 1656 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1126 6
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 519 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 166 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1564 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 791 1
Информационное общество - Государственная программа 1167 1
Мошенничество 368 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 236 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5818 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4172 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 441 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 21 1
FT - Financial Times 1107 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10413 6
Times 404 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2240 4
Total Telecom 260 4
Thomson Reuters - Рейтер 5710 3
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 3
The Register 1270 3
CBS MarketWatch 302 2
InterNetNews - InternetNews.com 206 2
Newsbytes News Network 318 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 600 2
CNET - Издание 1577 2
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Silicon 450 1
EWeek 179 1
WSJ - The Wall Street Journal 1215 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
Telegraph 196 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 261 1
Cellular News 231 1
RCR News 107 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 545 1
Forrester Research 800 3
Internet Stock Report 992 3
IDC - International Data Corporation 4566 2
S&P - Standard and Poor’s 468 2
Gartner Dataquest 340 2
Yankee Group 166 2
Juniper Research 463 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
NPD DisplaySearch 282 1
Moody's Investors Service 135 1
IHS Infonetics Research 90 1
In-Stat/MDR 63 1
Yankee Group - Broadband Subscriber Forecast 2 1
РГБ - Российская государственная библиотека 72 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1119 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 569 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 538 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 217 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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