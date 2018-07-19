Индексная книга CNews*
Абонентская база Абонентская плата
Публикаций - 1383, упоминаний - 1527
Абонентская база упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Эмдин Сергей 68 9
|Путин Владимир 2542 9
|Шамзон Светлана 31 8
|Кусков Денис 212 8
|Брюквин Юрий 281 7
|Махновский Кирилл 19 6
|Изосимов Александр 192 6
|Погребинский Антон 45 5
|Свердлов Денис 170 5
|Прянишников Николай 285 4
|Панкратова Оксана 42 4
|Мельников Александр 68 4
|Семериков Андрей 35 4
|Петров Дмитрий 40 4
|Медков Евгений 28 4
|Гирев Андрей 75 4
|Бешев Сергей 17 4
|Страшнов Дмитрий 111 4
|Волков Сергей 59 4
|Орловский Виктор 325 4
|Савватин Максим 60 4
|Машуков Барасби 15 3
|Холодов Алексей 11 3
|Курилов Дмитрий 10 3
|Соловьев Александр 64 3
|Овчинников Борис 128 3
|Кузнецов Сергей 138 3
|Солонин Виталий 89 3
|Немшич Борис 22 3
|Lunder Jo - Лундер Джо 68 3
|Истомин Максим 26 3
|Кузяев Андрей 63 3
|Сидоров Василий 50 3
|Курин Вадим 8 3
|Кузнецов Александр 85 2
|Васильев Евгений 110 2
|Слизень Виталий 241 2
|Лобанов Денис 37 2
|Балаценко Андрей 30 2
|Румянцев Андрей 9 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193878, в очереди разбора - 944959.
Создано именных указателей - 87884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193878, в очереди разбора - 944959.
Создано именных указателей - 87884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.