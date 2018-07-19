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Абонентская база Абонентская плата



19.07.2018 Абонентская база спутникового ТВ МТС превысила полмиллиона абонентов
18.08.2016 Абонентская база «Триколор ТВ» достигла 12 млн
12.07.2016 Абонентская база «Ориона» по итогам 6 месяцев 2016 г. выросла на 3%
31.05.2016 В 2016 г. абонентская база «Ростелекома» в Приморском крае выросла на 17 тыс. домохозяйств
12.05.2016 Абонентская база «Билайн» в мобильном сегменте выросла до 57,7 млн клиентов
25.04.2016 В 2015 г. абонентская база платного ТВ в России выросла до 39,8 млн подписчиков
05.04.2016 Абонентская база Tele2 достигла 37,3 млн человек
17.02.2016 Абонентская база «Билайн» в мобильном сегменте выросла до 59,8 млн клиентов
22.01.2016 Абонентская база ТТК достигла 1,9 млн пользователей
26.11.2015 Абонентская база Tele2 выросла на 800 тыс. человек
23.07.2015 Абонентская база «Орион Экспресс» достигла 2,7 млн домохозяйств
13.04.2015 Абонентская база «Орион Экспресс» по итогам 1 квартала 2015 г. увеличилась на 75 тыс. домохозяйств
24.10.2014 Абонентская база «Орион Экспресс» выросла на 37% за год
21.10.2014 По итогам 1 полугодия 2014 г. абонентская база платного ТВ в России составила 37,1 млн домохозяйств
11.09.2014 Абонентская база ТТК превысила 1,7 млн пользователей
29.10.2013 Абонентская база ТТК достигла 1,4 млн пользователей
09.08.2013 Консолидированная абонентская база МТС по итогам второго квартала 2013 г. достигла 97,5 млн
18.07.2013 Абонентская база ШПД Ростовского филиала «Ростелекома» превысила 340 тыс. пользователей
19.02.2013 Абонентская база ТТК достигла 1,1 млн пользователей
07.02.2013 Абонентская база МТС по итогам 2012 г. составила 95,5 млн человек
07.02.2013 Абонентская база Tele2 в России составила 22,7 млн человек
20.11.2012 Абонентская база ТТК достигла 930 тыс. пользователей
11.10.2012 К концу 2018 г. абонентская база 4G в России может достичь 20 млн пользователей
08.10.2012 Абонентская база цифрового эфирного телевидения в России к 2015 г. вырастет в 11 раз
27.07.2012 Абонентская база «Орион Экспресс» достигла 750 тыс. человек
01.03.2012 Абонентская база «Билайн Бизнес» в 2011 г. превысила 240 тыс. компаний
25.01.2012 Абонентская база «Триколор ТВ» на конец 2011 г. превысила 9,5 млн домохозяйств
31.08.2011 Абонентская база ШПД Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» с начала 2011 г. увеличилась на 28%
12.08.2011 Абонентская база «Tele2 Россия» достигла 20 млн пользователей
19.07.2011 Абонентская база Sistema Shyam TeleServices превысила 12 млн пользователей
21.03.2011 Аналитики: к концу 2012 г. абонентская база спутникового ТВ в России превысит 8 млн домохозяйств
01.10.2010 Абонентская база Tele2 в Санкт-Петербурге и Ленобласти достигла 2 млн пользователей
14.09.2010 Абонентская база «Tele2 Россия» увеличилась до 17,3 млн человек
25.05.2010 Консолидированная абонентская база МТС на конец апреля 2010 г. увеличилась на 0,9%
04.03.2010 Абонентская база Tele2 в России превысила 15 млн пользователей
10.02.2010 Абонентская база «Мегафона» в Татарстане в 2009 г. увеличилась на 12%
09.02.2010 Абонентская база НСС растет рекордными темпами на 32% в год
02.02.2010 Аналитики: к 2013 г. абонентская база мобильного WiMAX в мире будет в 5 раз больше количества пользователей LTE
01.02.2010 Абонентская база ШПД Webstream в Алтайском крае достигла 100 тыс пользователей
25.01.2010 Абонентская база «Акадо» в Ethernet-сегменте составила более 130 тыс

Публикаций - 1383, упоминаний - 1527

Абонентская база упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 471
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 289
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 258
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 184
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 110
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 102
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 65
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 48
СМАРТС 513 48
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 47
Apple Inc 10683 42
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 40
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 36
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 34
Vodafone Group 1318 34
Huawei 3222 33
Samsung Electronics 9333 32
Microsoft Corporation 22497 30
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 30
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 28
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 27
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 26
Ростелеком - Связьинвест 1698 25
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 23
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 22
МегаФон - Мобиком 221 21
Киевстар - Kyivstar 475 20
Telenor - Теленор 725 20
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 471 20
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 183 19
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 18
Yandex - Яндекс 5015 18
АФК Система ПАО 1638 18
Telia Company - TeliaSonera 802 16
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 16
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 170 16
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 16
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 15
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 20
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 17
Евросеть 1393 13
Альфа-Групп 613 11
Почта России ПАО 1853 10
РЖД - Российские железные дороги 1458 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 8
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 7
Связной ГК 1190 6
Walt Disney Company 556 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 5
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 144 5
АФК Система - Система Масс-медиа 66 5
Газпром ПАО 1008 5
Cukurova 94 5
Авангард - Акционерный коммерческий банк 182 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 4
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 102 4
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 0 4
Альфа-Эко 44 3
Sony Pictures Entertainment 135 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 3
Dixis - Диксис 343 3
Wildberries - Вайлдберриз 185 3
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 3
Альфа-Банк 1476 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
SoftBank Group 236 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 2
Warner Bros. International Television Distribution 265 2
Paramount Pictures Corporation 118 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 60 2
Квадра ПАО - ТГК-4 15 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 75 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 82
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 71
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 35
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 23
Президент Российской Федерации 3770 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 2
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 35 2
Администрация Президента РФ 904 2
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 48 2
Петербургский метрополитен ГУП 73 2
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Международный арбитражный суд города Женевы 3 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 1
Конституционный суд РФ 79 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 56 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 48 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска 1 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 15 1
Кабинет министров Украины 84 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 55
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
WiMAX Forum 66 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
Web development - Веб-разработка 0 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 379
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 213
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 202
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 193
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 132
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 121
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 111
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 108
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 92
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 2109 81
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 75
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 69
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 68
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 61
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 60
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 58
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 56
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 55
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 52
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 43
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 41
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 40
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B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 614 34
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1108 34
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 0 33
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 32
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 32
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 348 32
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 31
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Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 30
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Google Android 11959 45
Microsoft Windows 2000 2856 36
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 11
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 11
Microsoft Skype 1940 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 8
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 8
Nokia Symbian OS 1388 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 7
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 6
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 6
Apple iOS 6422 6
Avaya Definity УАТС 100 5
Microsoft Windows 2104 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 135 5
МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 27 5
Linux OS 7669 5
BlackBerry Messenger - Мессенджер 52 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 5
WhatsApp Messenger 745 5
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 115 4
Oracle Java - язык программирования 2554 4
МТС Джинс 27 4
Сбер - СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 38 4
Яндекс.Карты и Транспорт 354 4
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 26 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 4
Google YouTube - Видеохостинг 2277 4
Microsoft Office 3247 4
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 274 4
Apple iPad 3663 3
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ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 177 3
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Google Gmail 802 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 137 3
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Apple iPod 1369 3
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 235 3
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Балаценко Андрей 30 2
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 19
Таджикистан - Республика 726 19
Германия - Федеративная Республика 8903 19
Южная Корея - Республика 4394 18
Россия - СФО - Омская область 517 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 239
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 123
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 116
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 97
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 77
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 51
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 42
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 40
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 20
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 19
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 17
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 14
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 14
Юриспруденция 1629 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 12
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 11
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 8
Skynet 47 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 6
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 5
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 3
Физика - Physics - область естествознания 889 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 103 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 152
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 34
Thomson Reuters - Рейтер 5731 22
Прайм - Агентство экономической информации 694 16
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 10
Стрим-ТВ - телекомпания 144 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 6
Telecom Today - Today in Telecom 138 5
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 4
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 4
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
Faulkner Information Services 100 4
The Register 1286 3
WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 3
РИА Новости 766 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 3
КХЛ HD - телеканал 22 3
AppleInsider 384 3
Telecom.paper 167 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
Viasat Premium HD 17 2
Dow Jones Business News 88 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 2
Total Telecom 260 2
Росбалт ИА 60 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 2
ComputerWorld 139 2
Cellular News 231 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
FT - Financial Times 1118 2
Engadget - Блог о технологиях 411 2
Associated Press 1975 2
The Guardian - Британская газета 320 2
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 2
The Verge - Издание 482 1
Мобильные системы 94 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 1
Forbes - Форбс 591 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 64
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 29
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 20
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 9
S&P - Standard and Poor’s 470 9
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 7
Juniper Research 468 6
IDC - International Data Corporation 4671 5
Gartner - Гартнер 3301 5
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 4
Strategy Analytics 283 3
ABI Research 230 3
TeleGeography Research 39 3
Yankee Group 166 3
GfK Rus - ГФК-Русь 191 2
Discovery Research Group 21 2
In-Stat 81 2
IHS Infonetics Research 90 2
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
Moody's Investors Service 135 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 1
Pew Research Center 20 1
Mobile Research Group 65 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 84 1
Berg Insight 19 1
IHS iSuppli 390 1
ACG Research 8 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
In-Stat/MDR 63 1
Orbis Research 4 1
CCS Insight 20 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 80 1
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 19 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 4 1
Академгородок Новосибирск 82 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 42 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 65 1
СамГУПС - Самарский государственный университет путей сообщения 3 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 81 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 19 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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