МТС навлекла гнев властей из-за резкого повышения цен на мобильную связь. Пользователи жалуются, оператора будут проверять

МТС повысит абонентскую плату на некоторых тарифах сразу на 59 руб. Россияне пожаловались на оператора в ФАС, и та готовится устроить проверку. В 2022 г. Служба уже выдавала МТС предписание о необходимости снизить цены после того, как оператор менее чем за год повысил их на 20%.

МТС призовут к ответу

Оператор связи МТС, чья абонентская база в России, Белоруссии и других странах присутствия составляет в совокупности 88 млн человек, привлек к себе внимание Федеральной Антимонопольной службы России (ФАС). В ведомство стали поступать жалобы россиян относительно резкого повышения расценок на услуги оператора – многие абоненты получили сообщение с изменением тарифов на 59 руб. с 28 сентября 2023 г.

ФАС приняла во внимание недовольство россиян и собирается прояснить все нюансы подорожания. «Служба направит оператору связи запрос с целью установить все обстоятельства повышения. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет меры реагирования», – говорится на сайте ведомства.

Первые сообщения о необходимости платить МТС еще больше абоненты оператора получили 14 сентября 2023 г., то есть всего за две недели до планируемого подорожания.

Слишком мало подробностей

Представители МТС подтвердили CNews подготовку к стремительной индексации тарифов, но не уточнили, какие именно из них станут менее доступными для россиян. «С 28 сентября 2023 г. на некоторых архивных тарифах изменится ежемесячная абонентская плата», – заявили CNews в МТС.

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По словам сотрудников оператора, изменение в расценках «составит менее 10%». Они сделали акцент на том, что на тех архивных тарифах, которые станут дороже, «абонентская плата сохранялась неизменной в течение нескольких лет». «Несмотря на эту корректировку, тарифы остаются по-прежнему выгодными, как по стоимости, так и по наполнению. Мы заранее проинформировали клиентов, чтобы они смогли принять решение – остаться на своем тарифе или выбрать более подходящий из числа открытых», – сообщили CNews в МТС.

В компании называют рост абонентской платы «незначительным» и утверждают, что он обусловлен «увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сетей связи на фоне роста трафика, а также поддерживать привычное качество услуг связи».

На вопрос редакции, в каких именно регионах и на каких именно тарифах ожидается увеличение абонентской платы, представители МТС не ответили.

Противостояние ФАС и МТС

Федеральная антимонопольная служба регулярно проводит проверки в отношении операторов связи на основании жалоб их абонентов о повышении цен. МТС в этом плане не является исключением, и нынешний случай – не первый.

В октябре 2022 г. CNews писал, что ФАС предписала МТС снизить расценки на свои услуги, назвав их индексацию необоснованной. На тот момент цены выросли более чем на 20%, что вызвало гнев у россиян.

Эта история началась в январе 2022 г, когда услуги МТС внезапно стали стоить дороже в среднем на 9,5% для более 28 млн абонентов оператора. Это стало поводом для антимонопольного дела, которое ФАС завела в феврале 2022 г., но МТС это совершенно не остановило. Спустя полгода после начала антимонопольного расследования, в августе 2022 г., абоненты МТС вновь столкнулись с ростом стоимости услуг, а затем то же повторилось в сентябре и октябре 2022 г. По данным ФАС в общей сложности в 2022 г. услуги МТС подорожали на более чем 20%.

За что еще платят абоненты МТС

После получения осенью 2022 г. предписания ФАС оператор МТС начал вводить дополнительные комиссии. Так, с начала 2023 г. его абоненты обязаны отдавать ему часть суммы, которую они вносят на счет, а вариантов пополнения баланса без комиссии им оставили не так много. Tele2 тоже хотел поступить так со своими абонентами, но решил брать пример с МТС.

В конце апреля 2023 г. CNews писал о новых расценках на раздачу мобильного интернета в сети МТС – в некоторых случаях цена услуги могла доходить до 1500 руб. в месяц. Но, справедливости ради, другие операторы тоже заставляют абонентов переплачивать за раздачу интернета, за который они уже заплатили, и ФАС очень интересуется этим.

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В июле 2023 г. комиссия за пополнение счета настигла абонентов МТС, пользующихся услугами ТВ, фиксированной телефонии и домашнего интернета. Как и в случае с сотовой связью, размер комиссии составляет 1%.

«Пополнение баланса рядом способов влечет для МТС возникновение дополнительных расходов», говорится на сайте МТС. Теперь компенсация этих расходов возложена на плечи абонентов.

«Мобильного рабства» больше нет

На рост тарифов у того или иного оператора связи россияне могут отреагировать желанием отказаться от услуг одной компании и стать абонентом другой. До декабря 2013 г. такой переход означал потерю номера телефона, что удерживал многих от этого шага. Однако в конце 2013 г. власти отменили так называемое «мобильное рабство» и разрешили переносить номер телефона из одной сети в другую.

По прошествии почти 10 лет эта возможность у россиян по-прежнему сохраняется. Для ее реализации необходимо написать заявление оператору, к которому планируется переход. Сделать это можно в салонах связи, а некоторые операторы, например, МТС, позволяют заполнить необходимую форму в режиме онлайн.

Перенести номер в другую сеть можно, не вставая с дивана

Перенос номера в идеальных условиях занимает 8-12 дней, но могут возникнуть и трудности – например, в переносе номера может быть отказано, если в базе нынешнего оператора паспортные данные внесены с ошибкой. Придется сначала добиться ее исправления и повторить процедуру с написанием заявления и ожиданием переноса.