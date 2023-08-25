Россиян заставят повторно заплатить за уже купленный мобильный интернет. У властей появились вопросы к операторам

Операторы заставляют россиян платить за раздачу трафика со своих мобильных устройств, хотя они уже оплатили мобильный интернет, внеся абонентскую плату. ФАС утопает в жалобах и готовит операторам санкции в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства.

Платить, платить и снова платить

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оказалась под волной жалоб россиян на платную раздачу мобильного интернета, пишет РБК со ссылкой на представителя Службы. Другими словами, операторы пытаются заставить россиян платить за мобильный интернет повторно, несмотря на то, что они уже купили трафик, заплатив абонентскую плату по своему тарифу.

Претензий россиян к операторам связи много, и ФАС пообещала «принять меры реагирования» в случае выявления нарушения антимонопольного законодательства.

Под раздачей интернета подразумевается использование смартфона или планшета с сотовым модулем в качестве точки доступа. На гаджете активируется соответствующая опция, включается мобильный интернет, а к нему по Wi-Fi подключаются другие устройства, в том числе настольные ПК и ноутбуки. Это может пригодиться, например, при внезапном выходе из строя проводного интернета.

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Федеральные операторы связи с весны 2023 г. предупреждают своих абонентов о том, что скоро услуга раздачи интернета станет платной. Такие сообщения получают абоненты различных тарифных планов – среди тех, кому поступило уведомление, оказались и сотрудники CNews, абоненты МТС. В случае с «Билайном» используется архивный тарифный план, на котором еще остался безлимитный мобильный интернет – все крупные операторы избавились от этой опции в доступных базовых тарифах довольно давно.

От тарифа ничего не зависит

Представители МТС сообщили изданию, что сообщения о платной раздаче интернета получили абоненты архивных тарифов с безлимитным интернетом. Новые условия «позволяли более выгодно раздавать трафик», заявили они, не уточнив, кому именно выгодно – абоненту или самому оператору. Так, при новых условиях жители Москвы, подключенные к МТС, вынуждены платить 49 руб. за 50 ГБ трафика для раздачи. Притом услуга действует ровно 24 часа с момента активации – после ее нужно подключать повторно, и повторно же платить за нее.

Таким образом, если абоненту МТС нужно раздавать интернет на ежедневной основе, такая услуга обойдется ему приблизительно в 1500 руб. в месяц.

Но, как выяснилось позже, новые правила раздачи интернета распространяются и на другие тарифы, в которых безлимитный интернет не предусмотрен. «Вы начали раздавать интернет. Это платная услуга. Вы можете прекратить раздачу или продолжить ее, тогда оплата будет списываться автоматически», – указано в сообщении, полученном в середине августа 2023 г. сотрудником РБК, абонентом МТС.

Представитель колл-центра МТС объяснил изданию, что 49 руб. в сутки за раздачу интернета должны платить абоненты, у которых не подключены дополнительные пакеты, связанные трафиком. Например, если россиянин будет отдавать МТС 249 руб. в месяц за пакет трафика Premium, в котором будет 50 ГБ, то 30 ГБ из них он сможет раздать бесплатно.

Полностью бесплатно в сети МТС можно раздать лишь 50 МБ трафика, и только на архивных тарифах с безлимитным интернетом.

Не МТС единым

Перейти из МТС в сеть другого оператора из «Большой четверки» с целью сбежать от платной раздачи интернета в современных реалиях не получится. Например, в «Билайне» раздача мобильного трафика тарифицируется с 2019 г. «Каких-то массовых жалоб от наших клиентов по этому поводу не поступает», – сообщили изданию представители «Билайна».

В «Мегафоне» раздача интернета стоит 90 руб., но не в сутки, а в месяц. Что касается Tele2, тот этот оператор, как и МТС, лишь недавно стал ужесточать требования к раздаче трафика, если судить по сообщениям на профильных форумах, пишет РБК. Пользователи жалуются на запрет раздачи с архивного тарифа и отмечают появление платных услуг за 30 руб. в сутки или 100 руб. в месяц, позволяющих и дальше делиться мобильным интернетом.

Плати или не звони

В последнее время операторы связи стараются сделать платными максимальное количество услуг. Например, в начале 2023 г. МТС ввел комиссию за пополнение счета – внося сумму на счет, абонент отдает ее часть на покрытие расходов оператора. Летом 2023 г. поборы распространились на оплату счетов за домашний интернет и телевидение МТС. Tele2 поначалу хотел взять пример с конкурента, но в итоге решил не делать этого.

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Также операторы сделали платными SIM-карты. Помимо этого, они придумали, как сократить свои расходы и увеличить доходы – в июле 2023 г. CNews писал, что они резко сократили закупку нового оборудования, но при этом не прекратили постепенно поднимать цены на свои услуги.

Более того, операторы хотят добиться возможности ежегодно повышать тарифы выше инфляции на 5%. Помощь им в этом оказывает Минцифры – министерство уже вынесло на обсуждение соответствующее предложение, но Федеральная антимонопольная служба, как сообщал CNews, с ним категорически не согласна.

«Еще до недавнего времени Интернет в России был одним из самых дешевых в мире. Как правило, любой россиянин за границей удивлялся, насколько много жители других стран платят за Интернет. Тенденция меняется – в условиях санкций, дефицита оборудования, запутанных цепочек поставок и курсовой разницы мобильная связь и Интернет неизбежно будут дорожать. Вопрос в том, насколько сильно издержки должны перекладываться на клиентов», – сообщил CNews Станислав Бондарчук, руководитель отдела интеграций корпоративного мессенджера Compass.