Россиян ждут новые поборы: Операторы ввели плату за SIM-карты

В России введена плата за подключение к сотовым сетям. Крупные операторы берут по 50 руб. за SIM-карту, и нет гарантии, что в будущем цена не вырастет. Компании объясняют это ростом затрат на закупку SIM-карт в связи с вынужденной сменой поставщиков.

Затраты операторов покроют абоненты

Российские операторы связи начали брать плату с россиян за SIM-карту при регистрации нового абонента, сообщил «Коммерсант». Иными словами, жители России теперь должны доплачивать операторам за то, чтобы подключиться к их сети.

По информации издания, в числе первых бесплатные SIM-карты отменил «Мегафон», а вслед за ним и Yota. У этих операторов подключение к сети стоит 50 руб. за каждую SIM-карту.

С 21 июня 2022 г. плата за подключение появится и у «Билайна». Цена будет той же – 50 руб. за одну SIM-карту. Другие операторы «Большой четверки» присоединятся немного позже – МТС введет плату 24 июня 2022 г., а Tele2 – 1 августа 2022 г.

Необходимость россиянам платить за подключение к сетям федеральных российских операторов связи обусловлена, как и всегда, финансовой стороной вопроса. Представители «Мегафона» сообщили изданию, что у всех операторов выросли затраты на предоставление услуг связи. 50 руб., которые абонент заплатит при покупке нового номера позволят «частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами сим-карты, стоимость которых в 2022 г. выросла в разы», – заявили сотрудники «Мегафона».

Возможность дальнейшего роста цент на подключение к российским сотовым сетям исключать нельзя

В «Билайне» приводят схожие аргументы. Представители оператора назвали платные SIM-карты вынужденной мерой, нацеленной на «частичную компенсацию затрат на подключение к мобильной сети». «При этом плата за подключение включена в стоимость стартового баланса», – сказали они изданию.

Расходы действительно выросли

Согласно отчетам федеральных операторов связи, их расходы на подключение новых абонентов действительно выросли. С их слов, в июне 2022 г. они подскочили на 250% год к году.

Прогнозы в этом плане неутешительные. Источник «Коммерсанта» в штате одного из операторов отметил, что к сентябрю 2022 г. себестоимость одной SIM-карты вырастет на 420% по сравнению с началом осени 2021 г.

Проблема кроется в невозможности выпуска крупных партий SIM-карт на территории России. Мелкий опт операторам неинтересен ввиду меньшей финансовой выгоды. «Их (SIM-карты – прим. CNews) выгодно производить только очень большими партиями, это низкомаржинальный продукт, который окупается только за счет больших объемов, а российский рынок уже насыщен и заметного роста не показывает», – сказал источник издания в телеком-отрасли. Почему производство крупных партий пока нельзя наладить на российских заводах, он не пояснил.

Цифровые новинки ВТБ: от биометрии для веб-версии до банка в Telegram ИТ в банках

Проблема с SIM-картами связана и с современной геополитической ситуацией. До 24 февраля 2022 г. российские операторы закупали крупные партии карт у европейских вендоров Gemalto, Giesecke & Devrient и др., поскольку итоговая себестоимость, с учетом объемов закупок, была низкой.

Теперь же операторам пришлось переключиться на азиатских поставщиков, которые продают SIM-карты по более высокой цене. Тем не менее, собеседники издания уверены, что плата за подключение к сетям операторов с этим не связана. По их мнению, «это или попытка операторов создать новый источник доходов, или плоды использования “параллельного импорта”, когда чипы или сим-карты привычных производителей завозят новыми путями, что неизбежно повышает расходы операторов».

Цены выше, качество ниже

Платное подключение к своим сетям оператор «Большой четверки» вводят на фоне ожидаемого ухудшения качества связи. Поставки сетевого оборудования по официальным каналам прекращены – сотовые сети в России построены, преимущественно, на базовых станциях Nokia, Ericsson и Huawei. Все три компании остановили отгрузки российским клиентам, хотя Huawei не спешит заявлять об этом.

Как сообщал CNews, нехватка нового оборудования может повлечь за собой крупные сбои в работе сотовых сетей. Первые проблемы могут проявиться летом 2022 г.

Импортозамещение, Азия или «серый» импорт: где брать серверное оборудование Импортозамещение

В то же время российские власти весной 2022 г. разрешили сотовым операторам индексировать свои тарифы с учетом нынешней экономической ситуации.