«Мегафон» подвел финансовые итоги первого полугодия 2025 г.: Абонентская база выросла, cервисная выручка увеличилась

«Мегафон» подвел финансовые итоги I полугодия 2025 г. Выручка в I полугодии увеличилась на 8,6% до 241,3 млрд руб. Основными драйверами роста стали: мобильная передача данных (потребление трафика за год выросло на 15%, количество пользователей мобильного интернета — на 6,4%), IoТ- проекты, сервисы по кибербезопасности и AdTech, а также расширение абонентской базы.

Ключевые результаты (1): абонентская база увеличилась на 1,58% до 78,48 млн; cервисная выручка увеличилась на 9,26% до 210,04 млрд руб.; продажи абонентского оборудования выросли на 4,40% до 31,21 млрд руб.; показатель ОIВDА увеличился на 8,80% до 106,98 млрд руб.

Абонентская база

База абонентов «Мегафона» увеличилась на 1,58% по сравнению с первым полугодием 2024 г. и составила 78,48 млн человек. Рост числа абонентов произошел на фоне существенных изменений законодательства в части оказания услуг связи для российских и иностранных граждан.

Благодаря системной подготовительной работе в ноябре-декабре 2024 г. компания обеспечила бесшовное заключение договоров связи за счет единой платформы идентификации и верификации клиентов. Был расширен функционал собственных и партнерских салонов: в них открыли отделения банков-партнеров для приема биометрии и предоставления финансовых услуг, что ускорило оформление сим-карт.

Дополнительно продажи сим-карт начали осуществлять в многофункциональных центрах «Госуслуг». Кроме того, «Мегафон» первым на рынке внедрил заключение договоров через QR-код в приложении «Госуслуги» и установил в салонах биотерминалы для быстрой идентификации личности.

Влияние на выручку

Рост сервисной выручки до 210,04 млрд руб. объясняется не только увеличением числа активных клиентов и ростом интернет-трафика, но и расширением спектра предоставляемых услуг.

В январе компания существенно дополнила возможности виртуального ассистента Ева. В частности, клиентам стала доступна функция «Защита близких», с помощью которой ассистент завершит разговор с мошенником, если номер ранее не был известен системе блокировки. Более того, Ева оповестит близких о подобных попытках дозвона. Большинство звонков с подозрением на мошенничество блокируются антифрод-системой «Мегафона» автоматически, не доходя до абонента. А примерно в 10% случаев в дело вступает Ева, принудительно разрывая звонок и уведомляя клиента о возможных угрозах.

На 25% вырос спрос на услугу «МегаСемья», которая позволяет подключить к своему тарифу как близких людей, так и М2М-устройства. Владелец может делиться гигабайтами, минутами и смс с участниками, при этом они не будут платить за связь.

Традиционно позитивную динамику демонстрирует В2В-сегмент. Наибольший прирост по выручке показал блок Cybersec (+53% по отношению к I полугодию 2024 г.), а также направления IoТ («Интернет вещей»; +59.1%) и AdTech (цифровой маркетинг; +22,5%). Все направления корпоративного бизнеса компании растут выше среднерыночных показателей.

Развитие инфраструктуры связи

Сокращение чистой прибыли и показателя САРЕХ объясняется высокой стоимостью привлечения и обслуживания заемного капитала вследствие удержания ключевой ставки на уровне 21% в течение практически всего отчетного периода.

Оптимизировав расходы в части отдельных проектов, компании удалось сохранить на прошлогоднем уровне инвестиции в развитие инфраструктуры. В частности, «Мегафон» продолжает масштабную программу рефарминга сети, которая охватывает более 75 регионов. Также компания расширяет покрытие на автомагистралях: инфраструктурные обновления коснулись ключевых трасс М-11 («Нева»), М-12 («Восток») и М-4 («Дон»).

Постоянное увеличение объемов передаваемых и обрабатываемых данных требует от компании расширения инфраструктуры по хранению данных. Так, в I полугодии «Мегафон» запустил два новых центра обработки данных в Екатеринбурге и Твери. Оба дата-центра используют аналогичные инженерные решения, компоненты, процессы и стандарты.

Кроме того, «Мегафон» продолжает работы по оптимизации пропускной способности сети для равномерного распределения нагрузки и повышения качества пользовательского опыта в контексте активного перехода клиентов на отечественные интернет-сервисы.

В июне 2025 г. агентства «Эксперт РА» и АКРА в очередной раз подтвердили наивысший рейтинг кредитоспособности «Мегафона». Две ведущие организации в области рейтингования в своих отчетах констатировали высокую финансовую устойчивость оператора и эффективность его деятельности.





(1) Суммовые показатели представлены на основании консолидированных финансовых результатов по МСФО (неаудированных) за шесть месяцев 2025 г. В связи с округлениями, рассчитанными вручную, финансовые и операционные показатели могут отличаться от представленных результатов. Сравнение аналогичных показателей осуществляется за одни и те же периоды в текущем и предыдущем году, если не указано иное.