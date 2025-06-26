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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177587
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МегаФон МегаСемья


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 «МегаФон»: россияне стали чаще делиться минутами и гигабайтами с близкими 1
19.11.2024 Абоненты «МегаФона» получат дополнительную защиту 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9366 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1499 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5911 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16333 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8676 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29391 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 845 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28361 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13041 1
Оповещение и уведомление - Notification 4949 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5489 1
Глебов Игорь 8 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24947 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1303 1
Паспорт - Паспортные данные 2611 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 497 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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