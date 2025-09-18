«МегаФон» стирает границы: в «МегаСемью» можно добавить близких со всей страны

«МегаФон» запускает возможность объединять в «МегаСемье» родных людей из любых регионов. Теперь пользователи могут включать в группу участников вне зависимости от их места проживания и делиться с ними пакетами гигабайтов, минут и SMS. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ранее владельцы «МегаСемьи» могли добавлять в нее друзей и близких — абонентов «МегаФона» — только из своего региона или соседних областей. Оператор создал решение, которое позволило модифицировать услугу, и предоставил клиентам возможность добавлять в группу участников, зарегистрированных и в других регионах. Это первое предложение такого формата среди крупнейших сотовых компаний страны.

Для подключения опции абоненту нужно в приложении «МегаФона» зайти в раздел «МегаСемья», создать ее и указать имя и номер телефона родственника.

«Объединение в одном тарифе близких людей из разных регионов — это не только реализация сложного технического решения, но и стирание географических границ для наших клиентов. Теперь «МегаСемья» помогает оптимизировать затраты на связь внутри группы, даже если вы живете на разных концах страны. Мы убеждены, что такое решение поможет нашим клиентам стать еще ближе», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

«МегаФон» запустил услугу «МегаСемья» в апреле 2023 г. С ней клиенты оператора могут добавлять родных и близких в группу, и они будут пользоваться общими пакетами интернета, минут и SMS, при этом смогут не платить за услуги. Кроме того, участникам будут доступны общие «МегаСилы» — безлимиты на популярные приложения, неограниченные звонки на «МегаФон», бонусные ГБ, дополнительные пакеты минут и интернета и перенос остатков. Добавить в «МегаСемью» можно до пяти участников, при этом к тарифу бесплатно приплюсуются дополнительные гигабайты за каждого участника «МегаСемьи» — до 300 ГБ на всех в зависимости от тарифа.

С начала 2025 г. количество пользователей, которые активно делятся тарифом, выросло почти на 25%. Чаще всего — в 58% случаев — организаторами «МегаСемьи» становятся мужчины, причем самые заботливые из них проживают в Таймырском и Ямало‑Ненецком АО, Чечне, Дагестане и Магаданской области. Наиболее активный возраст «создания» МегаСемьи, по данным аналитиков «МегаФона», пришелся на 35-44 года.