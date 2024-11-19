Разделы

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь
|

Абоненты «МегаФона» получат дополнительную защиту

«МегаФон» внедряет сервис по информированию своих клиентов о регистрации на них новых номеров мобильного оператора. Это позволит всем абонентам бесплатно получать сообщения об использовании их паспортных данных при регистрации новых договоров на оказание услуг сотовой связи «МегаФона». Сервис подключается автоматически и доступен как для новых, так и действующих клиентов сотового оператора. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Информирование абонентов «МегаФона» происходит в режиме онлайн, сразу после регистрации нового договора об оказании услуг связи.

Сообщения передаются по всем каналам взаимодействия с клиентом — в виде SMS на старый номер, по электронной почте, указанной в договоре, а также посредством push-уведомления в случае, если у абонента на смартфоне установлен личный кабинет оператора.

В сообщении содержится информация о новом номере телефона, а также инструкция о том, куда обратиться, если указанный номер не регистрировался его владельцем.

В случае, если абонент получает информацию о неизвестной ему регистрации нового номера, ему необходимо срочно посетить салон связи, предъявить свои документы, после чего номер будет заблокирован.

Услуга обеспечивает дополнительный уровень защиты абонентов «МегаФона» от действий злоумышленников, которые могут получить доступ к паспортным данным абонента и попытаться зарегистрировать новый номер по подложным документам.

10 вопросов, которые нужно задать перед внедрением интранета
Цифровизация

Также проверить актуальные номера, зарегистрированные на абонента, можно в любом салоне связи объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы создать максимально удобные и безопасные условия использования связи для наших клиентов. В 2023 г. «МегаФон» предложил своим клиентам услугу «МегаСемья», позволяющую делиться с близкими своим пакетом по тарифу и за счет этого упростить управление расходами на связь семейных абонентов. Однако спрос на услуги связи по-прежнему растет, зачастую глава семьи покупает сразу несколько номеров на свое имя, что связано не только с необходимостью обеспечить связью детей и других членов семьи, но и резким ростом спроса на различные IoT-устройства. Теперь в режиме онлайн абонент будет получать всю оперативную информацию о регистрации новых номеров на свое имя», — сказал директор департамента по развитию «МегаФона» Игорь Глебов.

«МегаФон» планирует существенно расширить данный функционал в следующем году, когда вступят в силу поправки в закон «О связи».

В соответствии с новой редакцией базового закона, регулирующего работу рынка мобильной связи, у каждого сотового оператора с 2025 г. появится обязанность информирования абонентов о новых договорах. Согласно тексту документа, такое информирование будет осуществлено «посредством сети интернет» (через портал ЕПГУ), а также с помощью электронной почты и SMS. Однако «МегаФон» внедрил услугу информирования своих клиентов заранее и добавил к перечню каналов коммуникации push-уведомления.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

Из-за жажды денег знаменитый производитель сетевого оборудования отказался устранять гигантскую «дыру» в своих устройствах

От гипотезы к действию: как ИИ помогает внедрять инновации в крупных корпорациях

В российских госорганизациях обнаружено уникальное вредоносное ПО, ворующее конфиденциальные данные

Максим Степченков, RuSIEM: Бытует ошибочное мнение, что SIEM нужно внедрять последним, когда все остальное уже есть

Отрицательное обновление: В Windows можно вернуть любые уязвимости

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще