«Точка» отменила абонентскую плату для пострадавших от пандемии отраслей бизнеса

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» на три месяца отменил абонентскую плату для бизнеса, который пострадал от коронавируса сильнее всего. Туристические организации и отели, кафе и рестораны, салоны красоты и фитнес-клубы — эти и ряд других предприятий будут обслуживаться бесплатно с апреля по конец июня 2020 г.

Кроме того, клиенты из пострадавших отраслей могут попробовать другие тарифы «Точки» — новый тариф тоже будет обслуживаться бесплатно. Останутся только комиссии: например, за переводы физлицам и снятие наличных свыше лимита. Если решите сменить тариф, поменять его в будущем можно будет на любой из списка актуальных тарифов на сайте.

«Бизнесу в России нужна помощь — она нужна сегодня, будет нужна завтра и послезавтра. Речь идет о выживании, о сохранении рабочих мест, — сказала Яна Ганник, сооснователь банка для предпринимателей и предприятий "Точка". — Мы готовы отказаться от части своей выручки на период кризиса, не брать абонентскую плату. Кризис рано или поздно закончится, мы должны делать все для того, чтобы вернуться не на выжженную землю с толпами безработных на улицах, мы должны сохранить бизнес. Это наше дело. Наша ответственность. Мы все — клиенты друг друга».

К наиболее пострадавшим от пандемии в «Точке» отнесли отрасли, работающие по следующим кодам ОКВЭД: деятельность воздушного и космического транспорта и вспомогательная деятельность, связанная с воздушным и космическим транспортом; творческая деятельность и деятельность в области искусства и организации развлечений; деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры; деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; деятельность по предоставлению мест для временного проживания; деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; организация конференций и выставок; ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; деятельность физкультурно-оздоровительная; деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; образование.

Также с апреля и до конца июня 2020 г. для всех без исключения клиентов «Точки» будут бесплатными все переводы контрагентам — юрлицам и ИП, а также переводы на зарплатные карты через сервис «Зарплатный проект».