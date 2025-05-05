Разделы

Цифровизация
|

Система ТЕЗИС стала первым абонентом МЭДО среди вендоров СЭД

Система ТЕЗИС первой из вендоров СЭД получила возможность обмениваться электронными документами с контрагентами через систему межведомственного электронного документооборота. Об этом CNews сообщили представители Haulmont.

Система межведомственного электронного документооборота (МЭДО) давно знакома органам государственной власти, но коммерческие организации не могли ее использовать. Были и прямой юридический запрет, и полностью отсутствовала техническая возможность подключения. Поэтому в России сложилось два не пересекающихся контура электронного документооборота: государственный МЭДО и коммерческий ЮЗЭДО. Каждый из них включал десятки тысяч организаций, между которыми циркулировали сотни и сотни тысяч документов. При этом государственные и коммерческие организации между собой взаимодействовали посредством бумажных документов или электронной почты.

Постановлением правительства России от 25 февраля 2025 г. № 218 доступ к системе МЭДО был юридически открыт для негосударственных организаций. Реализация облачной системы государственного электронного документооборота (ГосЭДО) устранила и технические препятствия. Соединить два ранее независимых контура электронного документооборота удалось «СКБ Контур», оператору крупнейшей отечественной системы ЮЗЭДО «Контур.Диадок», давнему и надежному партнеру СЭД ТЕЗИС. Эта компания в данный момент является единственным негосударственным оператором ГосЭДО.

СЭД ТЕЗИС давно и в последовательности версий поддерживает работу с МЭДО, крайне необходимую многочисленным заказчикам из числа федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления. Реализована также интеграция с «Контур.Диадок», доступная как коммерческим, так и государственным заказчикам. Оставалось сделать последний шаг в интеграции этих систем.

Опыт прошел успешно — ООО «Система ТЕЗИС» стала первым абонентом МЭДО среди вендоров СЭД.

Это дает компании «Система ТЕЗИС» возможность взаимодействовать в формате ЭДО с любыми заказчиками, независимо от формы собственности. Обмен документами с организациями из государственного сектора станет более комфортным и прозрачным.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Америка хочет дистанционно блокировать ИИ-ускорители, попавшие в Китай

На рынке платного ТВ в России второй год продолжается отток абонентов

Южная Корея срочно меняет SIM-карты 25 млн абонентов из-за кибератаки на крупнейшего сотового оператора страны

Электроника вырвалась на первое место среди заявок на регистрацию иностранных брендов в Роспатенте

Xiaomi снизила мощность своих электромобилей через принудительное обновление, но откатила прошивку из-за клиентских скандалов

Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

5 причин, почему роботы-собаки так и не стали популярными

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153