Бизнес-приложение Business Application Информационные бизнес-системы Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора

В России появился новый класс отечественного ПО Средства обеспечения информационной безопасности», «Средства разработки программного обеспечения», «Прикладное программное обеспечение», «Промышленное программное обеспечение», «Средства управл

В России появятся десятки новых классов отечественного ПО ь существующий классификатор российского ПО для компьютеров и баз данных новым разделом «Отраслевое прикладное программное обеспечение», а также, по данным ТАСС, 20 новыми классами. Предложение

IBS DataFort и SAP запускают хостинг бизнес-приложения для среднего и малого бизнеса IBS DataFort и SAP объявили о запуске услуги DF Cloud ONE – хостинга бизнес-приложения SAP Business One Cloud для среднего и малого бизнеса на виртуальной платформе по доступной цене – от 4 тыс. руб. в месяц за пользователя.IBS DataFort предлагает хостинг для ко

Teradata представила бизнес-приложения для анализа больших данных CNews в Teradata, поводом для создания нового решения стали проблемы, с которыми сегодня сталкиваются организации в попытках извлечь ценную для бизнеса информацию из разнородных больших данных. Новые бизнес-приложения Teradata призваны помочь широкому кругу бизнес-пользователей решить вопросы, для которых эффективной методикой является именно анализ больших данных, например, привлечение и у

Бизнес-ПО: взгляд Fujitsu рые, в свою очередь, сами могут являться производителями ПО), часто есть собственные практики внедрения программных решений. Однако когда речь идет о том, на базе какого оборудования будет внедряться бизнес-ПО, т.е. аппаратная составляющая для приложений: как она работает, каким образом эксплуатируется – здесь в дело вступает Fujitsu, помимо «железа» мы предоставляем собственные разработки

Microsoft Convergence 2014: Бизнес-приложения берут курс на облако ко. Но наш подход к облаку более полный, нежели тот, что исповедуют все остальные участники рынка. Мы рассматриваем как публичные, так и частные облака. Наши заказчики имеют возможность разворачивать бизнес-приложения так, как им удобно. CNews: Многие считают важнейшим преимуществом Microsoft перед ее основными конкурентами на рынке бизнес-приложений наличие у нее собственной платформы. Нас

Александр Черемушкин - Все прикладное ПО или написано с нуля, или доработано силами ИТ-отдела Вы используете “коробочные” решения или предпочитаете собственные разработки? Александр Черемушкин: Наверно, только правовая система и видеонаблюдение у нас используются без доработок. Все остальное прикладное ПО или написано с нуля, или доработано, связано между собой силами ИТ-отдела. Почему? Чтобы процессы работали, их нужно каждый день анализировать, улучшать. Наверно, интеграторам эко

«Логика ECM. Штамп» поможет встроить функции ЭЦП и шифрования в прикладное ПО поминалось выше, основная задача этого продукта — предоставить удобный инструмент для встраивания в прикладное ПО функций электронной подписи и шифрования. «Логика ECM. Штамп» взаимодействует с

Oracle представила новые мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne Корпорация Oracle анонсировала мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Новые решения включают Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Requisition Self Service Approval, Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Pu

В «Росэксимбанке» завершено внедрение бизнес-приложения «RS-DataHouse:Главная книга» а РФ и входит в Группу «Внешэкономбанка», осуществляя финансирование и кредитование, выступая гарантом российского экспорта, а также экспортоориентированных и импортозамещающих производств. Внедрение бизнес-приложения «RS-DataHouse: Главная книга» завершилось точно в срок, что было обусловлено слаженной работой команды, а также высокой квалификацией всех участников процесса как со стороны б

В Oberon назначен директор Департамента бизнес-приложений Российский системный интегратор Oberon сообщил о назначении Антона Харитонова на должность директора Департамента бизнес-приложений. Исторически департамент является одним из важнейших направлений бизнеса компании. Специалисты этого департамента впервые в России разработали интеграционное реше

Роман Плющенков: Российские бизнес-приложения лишились козырей ванный специалист по ERP стоит дорого в силу специфических требований к уровню системности и широте его знаний, в первую очередь, и лишь во вторую – из-за владения конкретной платформой. CNews: Какие бизнес-приложения на сегодняшний день наиболее востребованы у заказчиков? Роман Плющенков: Среди российских компаний все больше распространяется тенденция выхода на внутренний и международный ф

HyperOffice выпустил бизнес-приложения для iPhone к бы будете синхронизировать календарь, контакты, документы и задачи, помимо электронной почты, если у вас нет Exchange? HyperOffice решает эти задачи". Кстати, компания IBM также планирует выпустить корпоративное ПО для iPhone. О том, когда его можно будеть увидеть, пока не известно.

Поглощение PeopleSoft: суд не может определить рынок бизнес-ПО л о намерении купить PeopleSoft, и старшему вице-президенту компании BearingPoint Перри Китингу (Perry Keating) - не смогли прояснить ситуацию. Центральный вопрос заключался в том, что может ли рынок бизнес-ПО формироваться как мелкими, так и крупными вендорами одновременно. Oracle настаивает на более широком понимании рынка, которое подразумевает отсутствие принципиальных различий между та