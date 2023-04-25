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Бизнес-приложение Business Application Информационные бизнес-системы Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора



25.04.2023 В России появился новый класс отечественного ПО

Средства обеспечения информационной безопасности», «Средства разработки программного обеспечения», «Прикладное программное обеспечение», «Промышленное программное обеспечение», «Средства управл
22.11.2022 В России появятся десятки новых классов отечественного ПО

ь существующий классификатор российского ПО для компьютеров и баз данных новым разделом «Отраслевое прикладное программное обеспечение», а также, по данным ТАСС, 20 новыми классами. Предложение
30.11.2017 IBS DataFort и SAP запускают хостинг бизнес-приложения для среднего и малого бизнеса

IBS DataFort и SAP объявили о запуске услуги DF Cloud ONE – хостинга бизнес-приложения SAP Business One Cloud для среднего и малого бизнеса на виртуальной платформе по доступной цене – от 4 тыс. руб. в месяц за пользователя.IBS DataFort предлагает хостинг для ко
31.03.2015 Teradata представила бизнес-приложения для анализа больших данных

CNews в Teradata, поводом для создания нового решения стали проблемы, с которыми сегодня сталкиваются организации в попытках извлечь ценную для бизнеса информацию из разнородных больших данных. Новые бизнес-приложения Teradata призваны помочь широкому кругу бизнес-пользователей решить вопросы, для которых эффективной методикой является именно анализ больших данных, например, привлечение и у
10.03.2015 Бизнес-ПО: взгляд Fujitsu

рые, в свою очередь, сами могут являться производителями ПО), часто есть собственные практики внедрения программных решений. Однако когда речь идет о том, на базе какого оборудования будет внедряться бизнес-ПО, т.е. аппаратная составляющая для приложений: как она работает, каким образом эксплуатируется – здесь в дело вступает Fujitsu, помимо «железа» мы предоставляем собственные разработки

04.12.2014 Microsoft Convergence 2014: Бизнес-приложения берут курс на облако

ко. Но наш подход к облаку более полный, нежели тот, что исповедуют все остальные участники рынка. Мы рассматриваем как публичные, так и частные облака. Наши заказчики имеют возможность разворачивать бизнес-приложения так, как им удобно. CNews: Многие считают важнейшим преимуществом Microsoft перед ее основными конкурентами на рынке бизнес-приложений наличие у нее собственной платформы. Нас
25.03.2013 Александр Черемушкин -
Все прикладное ПО или написано с нуля, или доработано силами ИТ-отдела

Вы используете “коробочные” решения или предпочитаете собственные разработки? Александр Черемушкин: Наверно, только правовая система и видеонаблюдение у нас используются без доработок. Все остальное прикладное ПО или написано с нуля, или доработано, связано между собой силами ИТ-отдела. Почему? Чтобы процессы работали, их нужно каждый день анализировать, улучшать. Наверно, интеграторам эко
30.01.2013 «Логика ECM. Штамп» поможет встроить функции ЭЦП и шифрования в прикладное ПО

поминалось выше, основная задача этого продукта — предоставить удобный инструмент для встраивания в прикладное ПО функций электронной подписи и шифрования. «Логика ECM. Штамп» взаимодействует с
20.02.2012 Oracle представила новые мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Корпорация Oracle анонсировала мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Новые решения включают Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Requisition Self Service Approval, Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Pu
03.02.2012 В «Росэксимбанке» завершено внедрение бизнес-приложения «RS-DataHouse:Главная книга»

а РФ и входит в Группу «Внешэкономбанка», осуществляя финансирование и кредитование, выступая гарантом российского экспорта, а также экспортоориентированных и импортозамещающих производств. Внедрение бизнес-приложения «RS-DataHouse: Главная книга» завершилось точно в срок, что было обусловлено слаженной работой команды, а также высокой квалификацией всех участников процесса как со стороны б
07.04.2011 В Oberon назначен директор Департамента бизнес-приложений

Российский системный интегратор Oberon сообщил о назначении Антона Харитонова на должность директора Департамента бизнес-приложений. Исторически департамент является одним из важнейших направлений бизнеса компании. Специалисты этого департамента впервые в России разработали интеграционное реше
06.02.2008 Роман Плющенков: Российские бизнес-приложения лишились козырей

ванный специалист по ERP стоит дорого в силу специфических требований к уровню системности и широте его знаний, в первую очередь, и лишь во вторую – из-за владения конкретной платформой. CNews: Какие бизнес-приложения на сегодняшний день наиболее востребованы у заказчиков? Роман Плющенков: Среди российских компаний все больше распространяется тенденция выхода на внутренний и международный ф
01.02.2008 HyperOffice выпустил бизнес-приложения для iPhone

к бы будете синхронизировать календарь, контакты, документы и задачи, помимо электронной почты, если у вас нет Exchange? HyperOffice решает эти задачи". Кстати, компания IBM также планирует выпустить корпоративное ПО для iPhone. О том, когда его можно будеть увидеть, пока не известно.
11.06.2004 Поглощение PeopleSoft: суд не может определить рынок бизнес-ПО

л о намерении купить PeopleSoft, и старшему вице-президенту компании BearingPoint Перри Китингу (Perry Keating) - не смогли прояснить ситуацию. Центральный вопрос заключался в том, что может ли рынок бизнес-ПО формироваться как мелкими, так и крупными вендорами одновременно. Oracle настаивает на более широком понимании рынка, которое подразумевает отсутствие принципиальных различий между та
25.10.1999 Cisco и Microsoft собираются совместно распространять свои бизнес-приложения

Две компании планируют совместное распространение бизнес-приложений своим клиентами - это означает то, что ASP-провайдеры могут по желанию клиента ставить бизнес-приложения на компьютеры с ПО Microsoft или распространять их по сетям на основе инфраструктуры Cisco. Инициатива ориентирована на средний и малый бизнес. Конкретизируя сказанное, сделка

Публикаций - 1148, упоминаний - 1165

Бизнес-приложение замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23944 228
Oracle Corporation 6466 224
SAP SE 5067 159
IBM - International Business Machines Corp 9311 135
7514 92
Cisco Systems 4979 61
HP Inc. 5607 58
Google LLC 11303 52
VMware 2238 45
Intel Corporation 11842 43
Крок - Croc 1759 41
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1984 35
Dell EMC 4964 34
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1190 32
Softline - Софтлайн 2312 32
Apple Inc 11548 31
Oracle Siebel Systems 505 30
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1565 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10583 29
R-Style - Эр-Стайл ГК 694 28
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 615 27
Базальт СПО - BaseALT 478 26
АйТи 1327 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4450 26
Цифра ГК 2241 24
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1005 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8344 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10433 22
Red Hat 1266 22
Yandex - Яндекс 6321 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3168 21
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1401 20
SAP CIS - САП СНГ 841 20
Directum - Директум 986 20
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1024 17
Citrix Systems 795 17
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 256 17
HP - Hewlett-Packard 3614 16
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 635 16
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 229 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6372 58
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2581 22
РЖД - Российские железные дороги 1750 20
Альфа-Банк 1647 20
Газпром ПАО 1210 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1986 12
Лента - Сеть розничной торговли 1867 12
Открытие ФК - Банк Открытие 523 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
Почта России ПАО 1979 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6729 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1375 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 476 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 917 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 385 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 350 10
ГПБ - Газпромбанк 1003 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 370 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 613 9
Газпром нефть 541 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 453 9
ПСБ - Промсвязьбанк 779 8
Почта Банк 416 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 990 7
ВТБ - ВТБ24 661 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 330 7
Интеррос - Росбанк АКБ 574 7
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 194 6
МКБ - Московский кредитный банк 511 6
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 410 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1093 6
Спортмастер - Sportmaster 163 6
НСПК - Национальная система платежных карт 696 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1043 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 417 5
Северсталь ПАО - Severstal 403 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 242 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 215 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1062 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10168 74
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3275 60
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2619 35
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4094 35
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2875 34
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2676 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4637 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5387 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1735 24
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 21
Федеральное казначейство России 1635 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 18
Президент Российской Федерации 3966 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 739 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2195 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2571 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5028 10
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2091 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 858 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1705 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3086 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 332 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 745 7
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 732 7
Правительство Москвы 2132 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1279 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1283 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1725 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1007 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1106 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 373 6
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1243 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 701 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 195 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 205 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 671 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 351 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1012 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 526 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 632 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6172 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2639 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 173 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 176 3
АФТ - Ассоциация Финтех 88 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 266 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 2
Linux Foundation 177 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 117 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 2
ASF - Apache Software Foundation 106 2
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 92 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
Eclipse Foundation 25 1
4CIO 761 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 82 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 59 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 7 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 11 1
Русский Щит - ассоциация 38 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 11 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57513 627
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27254 347
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27614 334
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18754 333
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14321 302
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14834 243
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23262 237
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43042 215
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9996 210
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8796 205
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22443 203
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6003 202
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10118 191
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8597 173
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5937 171
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23145 166
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11566 163
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5313 138
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4049 132
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13410 130
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8886 128
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6467 128
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10658 121
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11510 116
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9746 104
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9482 97
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5301 90
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13894 89
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12075 88
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5153 88
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19568 87
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10768 86
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11131 85
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19768 85
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9580 85
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15318 84
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11630 81
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22439 78
Linux OS 8914 116
Microsoft Windows 14903 114
Google Android 13243 51
Oracle Java - язык программирования 2854 49
Microsoft Office 3564 45
Microsoft SQL Server 1517 43
Oracle E-Business Suite - OEBS 577 41
Apple iOS 7241 41
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 528 40
Oracle PeopleSoft 418 38
Microsoft Windows 2000 8661 38
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3706 38
Intel x86 - архитектура процессора 1713 34
Microsoft Dynamics 1166 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4511 31
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2996 29
Apple iPad 3786 28
Microsoft Azure 1355 27
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2152 27
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 440 25
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1157 24
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1468 24
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 245 23
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 914 23
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 941 23
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 852 22
Microsoft SharePoint Server 693 22
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 996 22
Apple iPhone - серия смартфонов 6810 22
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 471 22
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 21
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 232 21
Новые облачные технологии - МойОфис 626 21
Oracle СУБД 604 20
Microsoft SharePoint Products and Technologies 784 20
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 977 19
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 307 19
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 436 19
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 833 18
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 867 18
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 11
Макаров Станислав 117 10
Шадаев Максут 797 10
Востриков Юрий 41 10
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1374 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 742 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 310 5
РАН - Российская академия наук 1741 4
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 183 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 211 3
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 523 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 274 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 69 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 92 2
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Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 141 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 465 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 263 2
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ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 15 2
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 12 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 28 1
Севергрупп ТТ - TalentTech - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 28 1
Алгоритмика - Международная школа программирования 27 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента 17 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 19 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 37 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 45 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 48 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 1
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ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 46 1
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InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 10 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 23 1
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День молодёжи - 27 июня 715 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 696 4
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 23 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
Positive Hack Days - PHDays 20 2
IBM Lotusphere - IBM Lotus Forum 14 2
Docflow 146 2
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VMware Forum 3 1
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ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
Directum Открытые бизнес-дни 9 1
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Digital October - конференционное пространство 90 1
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itSMF - IT Service Management Forum 31 1
ИнфоКом 89 1
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Cisco Expo 22 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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