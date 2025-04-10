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Вышла Enterprise-версия службы каталогов MultiDirectory

Компания «Мультифактор», российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, сообщает о выпуске Enterprise-версии службы каталогов MultiDirectory с официальной поддержкой от вендора. Enterprise-версия имеет более расширенный функционал и гарантированное техническое сопровождение, а также предоставляет компаниям новые возможности для администрирования инфраструктуры любого масштаба. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

MultiDirectory (MD) — это российская служба каталогов, структурно адаптированная под Active Directory, что позволяет использовать ее в средах, где требуется совместимость с этим решением.

MultiDirectory имеет: централизованное управление учетными записями; настройку сетевых политик безопасности; поддержку 2FA в LDAP, Kerberos и веб-интерфейсе администратора; режим Bypass – в случае временной недоступности облачного сервиса Multifactor в MultiDirectory автоматически активируется режим Bypass; интеграцию с DNS-сервером Bind9, которая позволяет управлять DNS-записями через веб-интерфейс, тем самым упрощая процесс настройки и поддержания доменных имен; возможность быстрой авторизации с Single Sign-On (SSO) и др.

Помимо основных функций, Enterprise-версия службы каталогов MultiDirectory включает в себя: постоянное внедрение новых функций вроде поддержки доверия доменов, гибкой ролевой модели, контроля сессий пользователей; гарантированную техническую поддержку от разработчиков «Мультифактор»; прямой доступ к экспертам через e-mail и телефон; конкретные сроки исправления багов и регулярные обновления.

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