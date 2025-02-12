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Multifactor MultiDirectory LDAP-каталог

Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог

 MultiDirectory — это база данных, которая работает по протоколу LDAP. Она хранит информацию о пользователях, ролях, структуре и информационных ресурсах организации, обеспечивает процессы аутентификации и авторизации. Внедрение этой базы позволяет централизованно управлять данными, упрощает процесс администрирования и уменьшает риск несанкционированного доступа.


12.02.2025 Новые возможности MultiDirectory: 2FA в Kerberos и режим ByPass 1
Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу 1
15.10.2024 Вышла бесплатная замена Active Directory российского разработчика 4
23.04.2024 Вышла обновлённая версия MultiDirectory 1
22.03.2024 Система двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor совместима с устройствами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA» 1
05.12.2023 Создан бесплатный российский LDAP-каталог MultiDirectory 2

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Multifactor и организации, системы, технологии, персоны:

Multifactor - Мультифактор 39 6
Microsoft Corporation 24656 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
2domains 4 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 846 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 292 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11039 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7423 3
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LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 416 3
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11417 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10249 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4889 2
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 128 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1691 2
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 136 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 785 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 773 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2169 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16174 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 260 1
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 59 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6599 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 510 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 999 1
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4096 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3546 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3885 1
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 1
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3839 1
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PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1277 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3763 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 177 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1439 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 912 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 207 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1331 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1268 2
Linux OS 9998 2
Python - высокоуровневый язык программирования 942 2
2Test Профишкаф 1 1
Microsoft Windows 15708 1
Oracle Java - язык программирования 3088 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 5 1
Актив - Рутокен ОТР 1 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1635 1
Ред Софт - Ред Адм 40 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 347 1
Актив - Рутокен OTP 3 1
Актив - Рутокен Guardant 52 1
Актив - Рутокен MFA 6 1
Multifactor - Pushed 4 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3177 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 698 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 1
Аудит - аудиторский услуги 2678 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4839 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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