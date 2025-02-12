Multifactor MultiDirectory LDAP-каталог
MultiDirectory — это база данных, которая работает по протоколу LDAP. Она хранит информацию о пользователях, ролях, структуре и информационных ресурсах организации, обеспечивает процессы аутентификации и авторизации. Внедрение этой базы позволяет централизованно управлять данными, упрощает процесс администрирования и уменьшает риск несанкционированного доступа.
Multifactor и организации, системы, технологии, персоны:
|Multifactor - Мультифактор 39 6
|Microsoft Corporation 24656 2
|2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
|2domains 4 1
|Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 846 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 292 1
|Ян Константин 20 3
|Коротун Роман 1 1
|Шпаков Андрей 0 1
|Аблеков Валерий 5 1
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