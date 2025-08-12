Новый релиз Multidirectory: журналирование событий в Syslog и доработка парольных политик

Компания «Мультифактор» сообщает об обновлениях в Enterprise-версии российской службы каталогов Multidirectory. Изменения направлены на улучшение функциональных возможностей продукта, на повышение качества и эффективности его работы. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

Одна из новых опций — журналирование событий в Syslog. Теперь Multidirectory будет отправлять информацию о действиях и активности пользователей в Syslog — это упростит процесс мониторинга и анализа безопасности, позволит администраторам централизованно собирать логи с различных систем и получать более полную картину происходящего.

Второе значимое обновление Enterprise-версии: усовершенствована политика паролей.

Добавлена функция временной блокировки входа в систему при повторении неправильных попыток ввода пароля. Это дополнительная мера безопасности от брутфорс-атаки. Механизм блокировки включает в себя ограничение количества попыток ввода пароля за определенный промежуток времени. Администратор может настроить блокировку по собственным заданным параметрам: например, четыре неудачные попытки аутентификации приведут к невозможности выполнить вход в течение 15 минут.

«В новом релизе Enterprise-версии команда разработчиков Multidirectory внесла ряд значимых улучшений, которые повышают уровень безопасности корпоративных данных. Среди ключевых нововведений — внедрение системы журналирования событий с использованием протокола Syslog. Это внедрение позволит оперативно отслеживать и анализировать события, происходящие внутри нашей службы каталогов. Второе важное изменение касается доработки механизмов парольной защиты, благодаря чему сводится к минимуму вероятность несанкционированного доступа и риск утечки чувствительной информации. Эти обновления позволят нашим заказчикам эффективнее управлять своими информационными активами, обеспечивая устойчивое развитие бизнеса и надежную защиту данных», — отметил Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory.