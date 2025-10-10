Платформа SpaceVM 6.5.8 совместима с Multidirectory Enterprise 2.4.0-01е

Российский разработчик программного обеспечения и R&D-центр «Даком М» и компания «Мультифактор» объявили об успешном завершении всех стадий тестирования на совместимость своих решений — облачной платформы SpaceVM версии 6.5.8 со службой каталогов Multidirectory версии Enterprise 2.4.0-01. Результаты испытаний подтвердили, что продукты работают корректно и стабильно. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

В рамках технологической интеграции оформлен сертификат совместимости.

Совместимость облачной платформы SpaceVM версии 6.5.8 со службой каталогов Multidirectory версии Enterprise 2.4.0-01 обеспечит повышение производительности, безопасность и удобство управления корпоративной сетью. Сотрудники смогут получать доступ к необходимым ресурсам, минимизируя риски утечки данных.

Multidirectory — российская служба каталогов с ядром собственной разработки для бесшовного перехода с Microsoft Active Directory. Решение имеет настройки сетевых политик безопасности, поддержку двухфакторной аутентификации и другие полезные функции для управления ИТ-инфраструктурой.

SpaceVM — это российская корпоративная облачная платформа и система виртуализации, которая позволяет создавать и управлять виртуальной инфраструктурой на базе серверов с архитектурой x86-64. Платформа служит для развертывания частных облаков в корпоративных средах, централизованного управления ИТ-инфраструктурой через веб-интерфейс, а также для замены зарубежных аналогов, таких как VMware и Microsoft.

«Совместимость SpaceVM версии 6.5.8 со службой каталогов Multidirectory Enterprise 2.4.0-01 упрощает процесс администрирования, делает инфраструктуру более гибкой и адаптируемой к меняющимся потребностям бизнеса, а также способствует повышению защиты данных. Для ИТ-рынка такая интеграция укрепит позиции отечественных решений, создаст дополнительный спрос на российские сервисы поддержки и разработки, повысит компетенции разработчиков и ускорит процессы импортозамещения, делая отечественный рынок ИТ более устойчивым и конкурентоспособным», — сказал Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory.

«Интеграция SpaceVM с Multidirectory — это еще один шаг к формированию полноценной отечественной экосистемы корпоративных решений. Платформа виртуализации становится базой, на которой выстраиваются инфраструктурные сервисы и системы управления доступом, полностью независимые от зарубежных технологий. Для заказчиков это возможность строить доверенные ИТ-контуры, в которых все ключевые компоненты — от ядра платформы виртуализации до службы каталогов — разработаны и поддерживаются в России. Такой подход не только укрепляет технологический суверенитет, но и повышает устойчивость корпоративной инфраструктуры к внешним рискам», — сказал Дмитрий Смирнов, директор департамента обеспечения качества Space («Даком М»).