«1С» стала официальным дистрибьютором решений Pragmatic Tools

Фирма «1С», российский разработчик и дистрибьютор программного обеспечения для автоматизации бизнеса, стала официальным дистрибьютором решений компании Pragmatic Tools, предназначенных для цифровой трансформации и импортозамещения ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Pragmatic Tools.

Pragmatic Tools Migrator, флагманский продукт компании, обеспечивает автоматизированную миграцию данных из Microsoft Active Directory на отечественные платформы, такие как: ALD Pro (ОС Astra Linux); «Ред АДМ» («Ред ОС»);«АльтДомен» (ALT Linux); FreeIPA (ОС Linux); Samba AD (Windows, Linux / FreeBSD); Dynamic Directory (OC ROSA Linux); MultiDirectory (Windows, Linux, macOS); Avanpost DC (ОС семейства Linux).

Инструмент позволяет организациям осуществлять безопасный поэтапный переход ИТ-систем с сохранением целостности данных и непрерывности бизнес-процессов.

Фирма «1С» имеет многолетний опыт работы на российском рынке программного обеспечения и обладает развитой партнерской экосистемой, включающей более 10 тыс. постоянных партнеров в 600 городах 25 стран, что обеспечивает полное покрытие рынка и качественную поддержку заказчиков на всех уровнях. Партнерская сеть Фирмы «1С» позволит расширить географию внедрений продуктов Pragmatic Tools и обеспечить российским организациям доступ к инструментам для безопасного перехода на отечественные ИТ-решения при прямой поддержке со стороны вендора. Также планируется совместное продвижение решений Pragmatic Tools в рамках крупных партнерских мероприятий для специалистов из России и СНГ, где будут представлены возможности продуктов для миграции корпоративных каталогов.

«Партнерство с фирмой «1С» открывает для нас возможности для масштабирования бизнеса и донесения наших решений до российских предприятий, — сказал Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools. — Обширная партнерская сеть «1С» и экспертиза в области автоматизации бизнес-процессов позволят нам более эффективно решать задачи импортозамещения ИТ-инфраструктуры, особенно в регионах, где потребность в подобных решениях особенно высока из-за локализации предприятий с критически важной инфраструктурой».

«Мы видим растущий спрос со стороны наших партнеров и их клиентов на решения для импортозамещения ИТ-инфраструктуры, — отметил Игорь Шипилов, руководитель направления «1С:Дистрибьюция» фирмы «1С» — Решение Pragmatic Tools Migrator дополнит наш портфель продуктов и позволит предложить заинтересованным заказчикам комплексные проекты по переходу на отечественное программное обеспечение — максимально безболезненная и комфортная миграция с иностранных решений, включая удобное управление ИТ-инфраструктурой. Наша разветвленная партнерская сеть сделает решение доступными самому широкому кругу заказчиков, а экспертиза в области проектной деятельности обеспечит качественную реализацию подобных проектов».