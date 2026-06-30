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Шипилов Игорь

СОБЫТИЯ


30.06.2026 Pragmatic Tools и «1Софт» запускают программу для госсектора по миграции на отечественные ИТ-решения 1
16.09.2025 «1С» и «Группа Астра» запускают совместный продукт для рынка серверных решений 1
11.09.2025 «1С» стала официальным дистрибьютором решений Pragmatic Tools 1
27.05.2024 Компания Spirit (VideoMost) и «1С:Дистрибьюция» (фирма «1С») повышают корпоративную мобильность заказчиков по всей России 1
14.05.2024 Корпоративный мессенджер Compass и «1С» подписали партнерское соглашение 1
18.12.2023 Фирма «1С» стала эксклюзивным дистрибьютором Tantor 1
15.09.2020 Фирма «1С» стала официальным дистрибьютором разработчика пакета офисных решений «Р7-Офис» 1
29.04.2013 1С займется продвижением InfoWatch EndPoint Security на территории России 1
07.07.2010 Вышел «ABBYY Lingvo x3 Китайская версия»: 19 дополнительных словарей китайского языка 1
29.03.2007 «1С» - дистрибьютор BitDefender в России 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Шипилов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

9503 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2974 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5585 1
Dr.Web - Доктор Веб 1292 1
ИКС 514 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 1
InfoWatch - Инфовотч 1168 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 909 1
VideoMost - ВидеоМост 284 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 491 1
1С-Битрикс - Bitrix 665 1
Spirit DSP - Спирит Корп 481 1
Bitdefender 171 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 472 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 46 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 372 1
Ideco - Айдеко 116 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 298 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 74 1
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 40 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 273 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 129 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 306 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 259 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 154 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 142 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13634 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64183 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25191 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28028 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33156 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12948 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17958 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61042 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7106 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35740 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9173 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10556 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6581 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34351 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2432 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12076 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9182 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1078 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8562 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9922 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 612 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1085 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 472 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 232 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7883 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5812 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24144 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27139 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2134 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4407 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12720 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2455 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12805 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8511 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7587 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4521 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 272 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4749 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 467 1
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 120 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22732 1
1С:Дистрибьюция 37 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1547 3
Linux OS 11424 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1653 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2534 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 480 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 644 1
Ред Софт - Ред Адм 135 1
1С:Экзотика 1 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Dynamic Directory - 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Server 33 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 1
Apple macOS 2390 1
Microsoft Windows 16790 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 1
Microsoft Outlook 1501 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 346 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1833 1
НКТ - Р7-Офис 536 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 130 1
InfoWatch EndPoint Security - InfoWatch EndPoint Access Control 18 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1005 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 232 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 151 1
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 59 1
Pragmatic Tools Migrator 36 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 352 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 315 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1718 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 348 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 397 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 59 1
Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог - MultiDirectory Radius Adapter - Multifactor Directory Sync 52 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 213 1
Левин Константин 38 1
Агафонова Наталия 41 1
Жмурко Александр 3 1
Синьков Кирилл 73 1
Перов Евгений 97 1
Яценко Вадим 100 1
Манылов Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164574 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14760 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18959 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3126 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3147 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2806 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11422 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3285 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3682 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7709 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12199 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27024 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6110 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 229 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6536 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57131 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11643 1
Английский язык 6998 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33374 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1699 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 103 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1624 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1806 1
Wikipedia - Википедия 640 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 78 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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