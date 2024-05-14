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Корпоративный мессенджер Compass и «1С» подписали партнерское соглашение

Разработчик корпоративного мессенджера Compass и «1С: Дистрибьюция» подписали партнерское соглашение. Теперь бизнес может протестировать и приобрести сервис Compass у всех партнеров и региональных представителей сети «1С». Об этом CNews сообщили представители Compass.

Корпоративный мессенджер Compass — сервис коммуникации, который используют как крупные компании с распределенной структурой, так и небольшие цифровые команды. Мессенджер можно использовать в облаке, а также установить на локальном сервере компании.

Кроме того, продукт включен в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (запись №21735, 07.03.2024). Также Compass стал первым российским корпоративным мессенджером, открывшим исходный код.

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«Партнерское соглашение – важный шаг для нашей компании и продукта. Фирма «» – компания с большим опытом, широкой сетью партнеров и экспертизой в дистрибуции ИТ-сервисов. Уверен, что, с помощью экспертов «1С», еще больше российских компаний смогут эффективно настроить рабочие процессы в надежном сервисе», – сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass.

«Сотрудничество с разработчиками качественных и надежных сервисов – один из основных принципов фирмы «1С». Теперь, когда в нашей линейке продуктов появился мессенджер Compass, российским компаниям будет проще найти замену зарубежным продуктам. Уверен, что Compass поможет многим компаниям настроить коммуникацию сотрудников и рабочие процессы», – отметил Игорь Шипилов, руководитель направления дистрибьюции фирмы «1С».

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