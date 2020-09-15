Фирма «1С» стала официальным дистрибьютором разработчика пакета офисных решений «Р7-Офис»

В рамках сотрудничества с НКТ «1С:Дистрибьюция» получила статус официального дистрибьютора и займется развитием продаж пакета «Р7-Офис» через собственную партнерскую сеть.

Маркетинговые активности будут направлены на ознакомление партнеров с программными решениями НКТ, возможностями пакета «Р7-Офис» и особенностями его работы. Партнерам доступна техническая и консалтинговая поддержка для продвижения этих решений.

«1С:Дистрибьюция» – одно из основных направлений фирмы «1С». Штат опытных квалифицированных специалистов систематически отслеживает тенденции развития рынка, постоянно расширяет ассортимент поставляемого ПО и предлагает продукты новых вендоров.

Как отметила генеральный директор НКТ Наталия Агафонова, «Для нас является важной стратегической задачей расширение партнерской сети. Мы рады, что клиенты компании "1С" смогут интегрировать в свою работу продукты "Р7-Офис". Совместными усилиями мы намерены сделать "Р7-офис" популярным решением на российском рынке».

Игорь Шипилов, руководитель отдела дистрибьюции фирмы «1С», отметил: «Благодаря широкой дилерской сети "1С", насчитывающей более 10 тыс. постоянных партнеров на территории России и стран СНГ, продукты "Р7-Офис" станут доступны самому широкому кругу пользователей. Появление в портфеле "1С:Дистрибьюции" такого востребованного решения расширяет наши возможности по техническому сопровождению партнеров и пользователей с самыми разными потребностями в построении ИТ-инфраструктуры».